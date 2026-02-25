Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist am 6. März zu Gast in Neuss
Fußball-Interessierte können sich für die Veranstaltung im Großen Ratssaal der Stadt Neuss anmelden. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.
Die Vereine im Kreis Grevenbroich-Neuss und der Region dürfen sich am Freitag, 6. März, auf hohen Besuch freuen, genau gesagt auf den höchsten Besuch, den der deutsche Fußball zu bieten hat. Denn auf Einladung der Bürgergesellschaft Neuss ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Gast, und er stellt sich nach einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Neuss auch für eine Gesprächsrunde über zwei große Themenbereiche des Fußballs zur Verfügung.
Zwei Themengruppen für das Gespräch
Empfangen wird der DFB-Boss von Bürgermeister Reiner Breuer persönlich im großen Ratssaal der Stadt Neuss, Markt 2, 41460 Neuss. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der feierliche Empfang des DFB-Präsidenten mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Neuss. Dieser besondere Anlass bietet zugleich eine willkommene Gelegenheit, mit Bernd Neuendorf über die Bedeutung des Fußballs für unsere Gesellschaft sowie über aktuelle und zukünftige Herausforderungen ins Gespräch zu kommen.
Nach dem Eintrag in das Goldene Buch und der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Breuer wird Bernd Neuendorf in einen offenen Gedankenaustausch mit Vertreterinnen und Vertretern des Fußballkreises treten und dabei auch für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.
Anmeldung noch möglich
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, bittet die Bürgergesellschaft Neuss, ihr bis zum 1. März eine formlose E-Mail mit den Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dem Betreff „Faszination Fußball“ an
Andreas.Hahn1@gmx.de
zu senden. "Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Zeit und Gelegenheit finden, an diesem besonderen Moment für unsere Stadt und den Fußball in der Region teilzunehmen und den Dialog aktiv mitzugestalten", heißt es in der Mitteilung der Bürgergesellschaft weiter.
Geplanter Zeitablauf:
ab 15 Uhr: Eintreffen der Gäste
15.30 Uhr: Begrüßung durch Bürgermeister Reiner Breuer Festakt Eintrag von Bernd Neuendorf in das Goldene Buch der Stadt Neuss ca. 15.50 Uhr: Offener Gedankenaustausch: „Faszination Fußball – mehr als nur ein Spiel“
1. Teil (bis ca. 16:25 Uhr): Zur gesellschaftlichen Rolle des Amateurfußballs Bernd Neuendorf, DFB-Präsident Reiner Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss Dirk Gärtner, Vorsitzender des Fußballkreises Grevenbroich-Neuss
2. Teil (bis ca. 17 Uhr): Zur pädagogischen Rolle des Kinder- und Jugendfußballs Bernd Neuendorf DFB-Präsident Dirk Gärtner, Vorsitzender des Fußballkreises Grevenbroich-Neuss Leon Michalsky, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses
ab ca. 17 Uhr: Schlusswort durch Johann-Andreas Werhahn, Präsident der Bürgergesellschaft Neuss, Gruppenfoto
anschließend bis ca. 17.45 Uhr: Lockeres Get-Together bei Fingerfood