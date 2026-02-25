DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist am 6. März zu Gast in Neuss

Bernd Neuendorf ist zu Gast in Neuss. – Foto: DFB

Die Vereine im Kreis Grevenbroich-Neuss und der Region dürfen sich am Freitag, 6. März, auf hohen Besuch freuen, genau gesagt auf den höchsten Besuch, den der deutsche Fußball zu bieten hat. Denn auf Einladung der Bürgergesellschaft Neuss ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Gast, und er stellt sich nach einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Neuss auch für eine Gesprächsrunde über zwei große Themenbereiche des Fußballs zur Verfügung.

Zwei Themengruppen für das Gespräch

Empfangen wird der DFB-Boss von Bürgermeister Reiner Breuer persönlich im großen Ratssaal der Stadt Neuss, Markt 2, 41460 Neuss. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der feierliche Empfang des DFB-Präsidenten mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Neuss. Dieser besondere Anlass bietet zugleich eine willkommene Gelegenheit, mit Bernd Neuendorf über die Bedeutung des Fußballs für unsere Gesellschaft sowie über aktuelle und zukünftige Herausforderungen ins Gespräch zu kommen.

Nach dem Eintrag in das Goldene Buch und der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Breuer wird Bernd Neuendorf in einen offenen Gedankenaustausch mit Vertreterinnen und Vertretern des Fußballkreises treten und dabei auch für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.