 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist am 6. März zu Gast in Neuss

Fußball-Interessierte können sich für die Veranstaltung im Großen Ratssaal der Stadt Neuss anmelden. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

von Johann-Andreas Werhahn / kpn · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Bernd Neuendorf ist zu Gast in Neuss.
Bernd Neuendorf ist zu Gast in Neuss. – Foto: DFB

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Bezirksliga 1
Kreisliga A GV/NE
Kreisliga B1 GV/NE
Kreisliga B2 GV/NE

Die Vereine im Kreis Grevenbroich-Neuss und der Region dürfen sich am Freitag, 6. März, auf hohen Besuch freuen, genau gesagt auf den höchsten Besuch, den der deutsche Fußball zu bieten hat. Denn auf Einladung der Bürgergesellschaft Neuss ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf zu Gast, und er stellt sich nach einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Neuss auch für eine Gesprächsrunde über zwei große Themenbereiche des Fußballs zur Verfügung.

Zwei Themengruppen für das Gespräch

Empfangen wird der DFB-Boss von Bürgermeister Reiner Breuer persönlich im großen Ratssaal der Stadt Neuss, Markt 2, 41460 Neuss. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der feierliche Empfang des DFB-Präsidenten mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Neuss. Dieser besondere Anlass bietet zugleich eine willkommene Gelegenheit, mit Bernd Neuendorf über die Bedeutung des Fußballs für unsere Gesellschaft sowie über aktuelle und zukünftige Herausforderungen ins Gespräch zu kommen.

Nach dem Eintrag in das Goldene Buch und der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Breuer wird Bernd Neuendorf in einen offenen Gedankenaustausch mit Vertreterinnen und Vertretern des Fußballkreises treten und dabei auch für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

Anmeldung noch möglich

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, bittet die Bürgergesellschaft Neuss, ihr bis zum 1. März eine formlose E-Mail mit den Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dem Betreff „Faszination Fußball“ an

Andreas.Hahn1@gmx.de

zu senden. "Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Zeit und Gelegenheit finden, an diesem besonderen Moment für unsere Stadt und den Fußball in der Region teilzunehmen und den Dialog aktiv mitzugestalten", heißt es in der Mitteilung der Bürgergesellschaft weiter.

Geplanter Zeitablauf:

  • ab 15 Uhr: Eintreffen der Gäste
  • 15.30 Uhr: Begrüßung durch Bürgermeister Reiner Breuer
    Festakt Eintrag von Bernd Neuendorf in das Goldene Buch der Stadt Neuss
    ca. 15.50 Uhr: Offener Gedankenaustausch: „Faszination Fußball – mehr als nur ein Spiel“
  • 1. Teil (bis ca. 16:25 Uhr): Zur gesellschaftlichen Rolle des Amateurfußballs
    Bernd Neuendorf, DFB-Präsident
    Reiner Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss
    Dirk Gärtner, Vorsitzender des Fußballkreises Grevenbroich-Neuss
  • 2. Teil (bis ca. 17 Uhr): Zur pädagogischen Rolle des Kinder- und Jugendfußballs
    Bernd Neuendorf DFB-Präsident
    Dirk Gärtner, Vorsitzender des Fußballkreises Grevenbroich-Neuss
    Leon Michalsky, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses
  • ab ca. 17 Uhr: Schlusswort durch Johann-Andreas Werhahn, Präsident der Bürgergesellschaft Neuss, Gruppenfoto
  • anschließend bis ca. 17.45 Uhr: Lockeres Get-Together bei Fingerfood