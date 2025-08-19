DFB-Pokalspiel in Oldenburg: Atlas-Fans zusammengeschlagen

Nach dem DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und Borussia Mönchengladbach ist es am Sonntagabend zu einer schweren Gewalttat gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden gegen 18.45 Uhr auf der Bodenburgallee zwei mutmaßliche Anhänger des SV Atlas Delmenhorst von mehreren bislang unbekannten Personen attackiert.

Nach Angaben der Opfer soll es sich bei den Tätern um Anhänger von Borussia Mönchengladbach handeln. Die beiden Männer wurden demnach durch Schläge und Tritte zu Boden gebracht und auch dort weiter attackiert. Sie erlitten Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Anschließend flüchteten die Angreifer vom Tatort.

Der Vorfall wurde der Polizei erst nachträglich gemeldet. Die Ermittler haben inzwischen die Untersuchungen aufgenommen. Es gibt Hinweise darauf, dass unbeteiligte Personen den Angriff gefilmt haben.

Die Polizei Oldenburg bittet daher insbesondere Zeugen, die über Videoaufnahmen verfügen oder den Angriff beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.