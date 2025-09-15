DFB-Pokal: Zweite Runde im A-Junioren-Pokal terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund hat die zweite Runde des DFB-Pokals der A-Junioren zeitgenau angesetzt. Von Freitag, 3. Oktober, bis Sonntag, 5. Oktober 2025, stehen 16 Begegnungen auf dem Programm – erstmals, seit das Teilnehmerfeld von 32 auf 64 Vereine erweitert wurde.

Am Freitag (15 Uhr) ist unter anderem der deutsche U19-Meister 1. FC Köln im Einsatz, der Carl Zeiss Jena empfängt. Ebenfalls an diesem Tag trifft Hannover 96 auswärts auf den VfL Bochum. Highlight des Samstags ist das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC St. Pauli (14 Uhr), das live auf dem DFB-YouTube-Kanal sowie auf Twitch übertragen wird. St. Pauli hatte in der ersten Runde den Titelverteidiger Werder Bremen ausgeschaltet. Insgesamt stehen an den drei Tagen Spiele quer durch die Republik an – von Kiel bis Ingolstadt.

Mit der Einführung einer zweiten Runde trägt der DFB der Aufstockung des Wettbewerbs Rechnung. Das Achtelfinale folgt am 8. November, das Viertelfinale ist für den 14. Dezember terminiert. Die Halbfinals werden am 21. März 2026 ausgetragen, das Finale steigt am 22. Mai 2026.



Die Spiele der 2. Runde im Überblick: