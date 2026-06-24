DFB-Pokal: Wann spielt der VfB Krieschow gegen den FSV Mainz 05? Der Oberligist und Landespokalsieger aus Brandenburg empfängt den Bundesligisten in der ersten Runde am Sonntag, dem 23. August, um 15:30 Uhr. von red/pm · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Grimm

Der Oberligist VfB Krieschow trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals der neuen Saison 2026/2027 auf den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Die Partie wurde heute zeitgenau angesetzt und bietet den Rahmen für ein echtes Highlight.

Ein Bundesliga-Gegner für den Landespokalsieger

Für den VfB Krieschow bringt die neue Saison in der NOFV-Oberliga Süd ein hochemotionales Ereignis mit sich. Als Landespokalsieger Brandenburgs hat sich der Oberligist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert und darf sich nun auf ein packendes Duell mit dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 freuen. Mit der zeitgenauen Ansetzung der Partie nimmt das sportliche Großereignis nun konkrete Formen an. Tribünenaufbau für ein echtes Live-Erlebnis