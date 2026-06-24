DFB-Pokal: Wann spielt der VfB Krieschow gegen den FSV Mainz 05?

Der Oberligist VfB Krieschow trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals der neuen Saison 2026/2027 auf den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Die Partie wurde heute zeitgenau angesetzt und bietet den Rahmen für ein echtes Highlight.
Ein Bundesliga-Gegner für den Landespokalsieger
Für den VfB Krieschow bringt die neue Saison in der NOFV-Oberliga Süd ein hochemotionales Ereignis mit sich. Als Landespokalsieger Brandenburgs hat sich der Oberligist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert und darf sich nun auf ein packendes Duell mit dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 freuen. Mit der zeitgenauen Ansetzung der Partie nimmt das sportliche Großereignis nun konkrete Formen an.
Tribünenaufbau für ein echtes Live-Erlebnis
Das Spiel wird am Sonntag, dem 23. August, um 15:30 Uhr angepfiffen. Ausgetragen wird die mit Spannung erwartete Begegnung direkt im Sportpark Krieschow. Um dem besonderen Anlass gerecht zu werden, wird die Kapazität des Sportparks in Krieschow durch den Aufbau von Zuschauertribünen deutlich erhöht. Dies sorgt dafür, dass alle Besucher ein tolles Live-Erlebnis in dem Oberliga-Dorf haben werden. Das bedeutet aber auch, dass ein Umzug für das Spiel nach Cottbus vom Tisch ist.