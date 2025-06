DFB-Pokal: Wann spielen Energie Cottbus und RSV Eintracht 1949?

Der Termin für das DFB-Pokalspiel gegen Hannover 96 steht fest. #WIR spielen am Samstag, 16. August um 18:00 Uhr bei uns zu Hause im LEAG Energie Stadion. Informationen zum Vorverkauf folgen demnächst, doch es ist noch viel Zeit! Zuvor steht erstmal der Dauerkartenverkauf ganz oben.

+++ Termin DFB-Pokalspiel gg. Kaiserslautern

Der DFB hat heute den Spielplan zur ersten DFB-Pokalrunde 2025/2026 veröffentlicht. Der RSV Eintracht tritt am Sonntag, 17. August 2025 um 15.30 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern im Karl-Liebknecht-Stadion in Babelsberg an.

Wir arbeiten gerade mit vollem Einsatz am Start des Ticketings und bitten alle Fans (auch die Gäste) noch um ein wenig Geduld. Sobald wir hier startklar sind, werden wir das umfassend veröffentlichen. Bis dahin bitten wir von weiteren Ticketanfragen abzusehen.