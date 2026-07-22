DFB-Pokal: Vorverkauf SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt startet

Der SC St. Tönis freut sich auf das Highlight der neuen Saison: In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals empfängt der Oberligist am Freitag, 21. Augst um 18 Uhr den Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Grotenburg-Stadion in Krefeld. Für alle Fußballfans beginnt nun der Ticketvorverkauf. Der SC St. Tönis informiert nun über den Ablauf des Vorverkaufs.
Für das Pokalspiel wurde das Grotenburg-Stadion in zwei Zuschauerbereiche aufgeteilt. Die Nordtribüne mit den Blöcken A, B, C und D sowie dem Stehplatzbereich S (Westkurve) steht vollständig den Anhängerinnen und Anhängern von Eintracht Frankfurt zur Verfügung. Der Ticketverkauf für diese Bereiche erfolgt ausschließlich über die Eintracht.
Die Südtribüne bildet den Heim-, VIP- und Pressebereich. Zu diesem Bereich gehören die Blöcke K, L, M, N und O sowie die Stehplatzbereiche P und Q. Der Block M ist als exklusiver VIP-Bereich vorgesehen. Zusätzlich wird auf dem Vorplatz der Südtribüne ein hochwertiger VIP-Bereich errichtet, der den Gästen ein besonderes Stadionerlebnis bietet.
Die Tickets für die Südtribüne sind ausschließlich über den Online-Ticketshop des SC St. Tönis erhältlich. Die Osttribüne bleibt aufgrund baulicher Mängel weiterhin für Zuschauerinnen und Zuschauer gesperrt. Gleiches gilt für den südlichen Bereich der Westkurve.
Um möglichst vielen Anhängerinnen und Anhängern des SC St. Tönis den Besuch des Pokalspiels auf der Südtribüne zu ermöglichen, startet der Vorverkauf zunächst exklusiv für Mitglieder der Fußballabteilung.
Zur Verifizierung im Ticketshop ist ein persönlicher Code erforderlich, der sich wie folgt zusammensetzt: Nachname – letzte vier Ziffern der IBAN, über die der Vereinsbeitrag gezahlt wird – Vorname. Beispiel: Mustermann-1234-Max
Der Mitgliedervorverkauf läuft von Donnerstag, 23. Juli 2026, 10 Uhr, bis zum Freitag, 24. Juli 2026, 22:00 Uhr. Jedes Mitglied der Fußballabteilung kann in diesem Zeitraum bis zu drei Tickets erwerben. Nicht verkaufte Tickets gehen anschließend in den freien Verkauf, der am Montag, 27. Juli 2026 um 10 Uhr beginnt.
Link zum Ticketshop: https://scsttoenis-tickets.reservix.de/
Der Ticketverkauf des SC St. Tönis erfolgt ausschließlich über den Online-Shop. VIP-Tickets können per E-Mail an vip.fussball@sc-sttoenis.de angefragt werden.
Die Preise beginnen ermäßigt in den Blöcken P und Q bei 7,50 Euro (bis 15 Jahre), 12 Euro für Schüler, Studenten, Auszubildende und Rentner und 15 Euro für Vollzahler. In den Blöcken K und O liegen die Preise dann zwischen 15 und 30 Euro, in den Bereichen der Blöcke L und N zwischen 20 und 40 Euro. Bei ermäßigten Tickets sind beim Einlass die entsprechenden Nachweise vorzulegen.