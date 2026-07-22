DFB-Pokal: Vorverkauf SC St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt startet Ab Donnerstag können zunächst Mitglieder der Fußballabteilung des SC St. Tönis Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt erwerben. Der freie Vorverkauf startet am Montag. von SC ST. Tönis / Miritz Hirt / kpn · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis startet den Vorverkauf für den DFB-Pokal. – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis freut sich auf das Highlight der neuen Saison: In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals empfängt der Oberligist am Freitag, 21. Augst um 18 Uhr den Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Grotenburg-Stadion in Krefeld. Für alle Fußballfans beginnt nun der Ticketvorverkauf. Der SC St. Tönis informiert nun über den Ablauf des Vorverkaufs.

Stadionaufteilung Für das Pokalspiel wurde das Grotenburg-Stadion in zwei Zuschauerbereiche aufgeteilt. Die Nordtribüne mit den Blöcken A, B, C und D sowie dem Stehplatzbereich S (Westkurve) steht vollständig den Anhängerinnen und Anhängern von Eintracht Frankfurt zur Verfügung. Der Ticketverkauf für diese Bereiche erfolgt ausschließlich über die Eintracht. Die Südtribüne bildet den Heim-, VIP- und Pressebereich. Zu diesem Bereich gehören die Blöcke K, L, M, N und O sowie die Stehplatzbereiche P und Q. Der Block M ist als exklusiver VIP-Bereich vorgesehen. Zusätzlich wird auf dem Vorplatz der Südtribüne ein hochwertiger VIP-Bereich errichtet, der den Gästen ein besonderes Stadionerlebnis bietet.

Die Tickets für die Südtribüne sind ausschließlich über den Online-Ticketshop des SC St. Tönis erhältlich. Die Osttribüne bleibt aufgrund baulicher Mängel weiterhin für Zuschauerinnen und Zuschauer gesperrt. Gleiches gilt für den südlichen Bereich der Westkurve. Verkaufsphasen Um möglichst vielen Anhängerinnen und Anhängern des SC St. Tönis den Besuch des Pokalspiels auf der Südtribüne zu ermöglichen, startet der Vorverkauf zunächst exklusiv für Mitglieder der Fußballabteilung.