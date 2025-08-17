DFB-Pokal: VfB Stuttgart verliert gegen den FSV Mainz 05

Im Vergleich zum Testspiel gegen Bundesligist TSG Hoffenheim (4:4) nahm Cheftrainer Heiko Gerber zwei Änderungen in der Startelf vor. Leonie Kopp und Fabienne Dongus starteten, Rosa Rückert und Leonie Schetter nahmen zunächst auf der Bank Platz.

0:2-Rückstand nach elf Minuten

Noch vor der Partie warnte Cheftrainer Heiko Gerber vor der Standardstärke der Gäste, die sie auch in der Erstauflage des Pokal-Duells im vergangenen Jahr ausspielten – und damit erwischten die 05-er den VfB in den ersten Minuten eiskalt. Nach einem Eckstoß landet der Abschluss der Mainzerinnen zuerst an der Latte, ehe die Kugel vor die Füße von Maja Pageler fiel, die zur 1:0-Führung einnetzte.

Ein Weckruf für die VfB Frauen, die in der zehnten Minute durch eine Doppelchance von Linette Hofmann und Fabienne Dongus erstmals gefährlich vor dem Tor der Gäste auftauchten. Cleverer agierten jedoch die 05-er, die nach einem guten Konter auf 2:0 stellten (Chiara Bouziane, 11.). Der VfB probierte viel und hatte etwas mehr vom Spiel, Mainz verteidigte jedoch leidenschaftlich und ließ in der Gefahrenzone wenig zu. So nahm Heiko Gerber bereits nach einer halben Stunde zwei Änderungen vor und brachte Leonie Schetter und Haruka Osawa für Charlotte Blümel und Leonie Kopp in die Partie. Am 0:2-Halbzeitstand änderte dies jedoch nichts.

Die VfB hatten sich etwas vorgenommen, Mainz knüpfte jedoch da an, wo sie in den ersten 45 Minuten aufgehört hatte. Leidenschaftliche Zweikampfführung, Fights um jeden Ball und gefährliche Standards waren die Mittel der Mainzerinnen, mit denen sie den VfB vor Herausforderungen stellten. So wackelte in der 58. Minute einmal mehr der Querbalken im Nachschuss nach einer gefährlichen Mainzer Ecke.

Ähnlich wie in Hälfte eins hatten die VfB Frauen die Partie eigentlich im Griff, in Führung lagen jedoch weiterhin die Gäste. VfB Keeperin Kiara Beck musste einmal mehr zupacken (59.), auf Seiten des VfB probierten es Yuka Hirano (68.), Haruka Osawa (69.) und die eingewechselte Julia Glaser (75.). Am Endstand änderte das jedoch nichts mehr und so verlieren die VfB-Frauen, wie schon in der vergangenen DFB-Pokal-Begegnung (18. August 2024, 1:2), gegen den 1. FSV Mainz 05 und scheiden damit aus dem Wettbewerb aus.