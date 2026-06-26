DFB-Pokal: TSV Schott spielt gegen Gladbach in der Arena

Mainz. Mainzer Fußballfans haben am Sonntag, den 23. August, um 15.30 Uhr die Qual der Wahl: Schauen Sie sich in Mainz das DFB-Pokal-Match des TSV Schott gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach an? Oder verfolgen sie Mainz 05 im Fernsehen oder reisen gleich mit nach Brandenburg? Der DFB hat nun die genauen Termine für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde bekanntgegeben. Demnach tragen beide Mainzer Vereine ihre Duelle zeitgleich aus.
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Beim TSV Schott war die Hoffnung groß, nicht parallel zu Mainz 05 zu spielen, weil man sich dadurch noch mehr Zuschauer erhofft hatte. Trotz der Termin-Überschneidung zieht der Oberligist für diese Partie in die Mewa Arena um, wie der Verein am Mittwoch bekannt gab. Der Ticket-Verkauf starte „in Kürze“, wie der Verein erklärte.
Für einige Gladbacher wird dies ein Heimkommen: Torwart Daniel Batz ist erst jüngst von Mainz 05 zu den Fohlen gewechselt, Trainer Eugen Polanski spielte einst am Bruchweg, Sportchef Rouven Schröder arbeitete dort, Kevin Stöger kickte auch für 05.
Für den TSV Schott ist es nicht das erste Pokal-Highlight. 2022 unterlag der Underdog Hannover 96 (0:3), 2023 folgte der Kracher gegen Borussia Dortmund vor 30.000 Zuschauern in der Mewa Arena (1:6), 2024 gab es eine Niederlage gegen die Spvgg. Greuther Fürth (0:2).
05 wiederum ist an dem Tag hunderte Kilometer entfernt von Mainz. Der Bundesligist tritt in der ersten Pokal-Runde beim VfB Krieschow in Brandenburg an. Überraschenderweise findet das Spiel im Sportpark Krieschow statt. Zwischenzeitlich galt das Stadion von Energie Cottbus als der favorisierte Austragungsort. Die Alternative ist nun vom Tisch. Laut der Homepage des VfB Krieschow bietet der Sportpark Platz für 2500 Zuschauer. Die Kapazität solle aber „deutlich durch Zuschauertribünen erhöht werden, so dass alle ein tolles Live-Erlebnis in unserem Oberliga-Dorf haben werden“, teilte der Verein via Instagram mit.
Die Austragung in Cottbus galt als nicht ganz einfach umsetzbar, zumal der Aufsteiger in die Zweite Bundesliga nur einen Tag vor dem Mainz-05-Duell im Pokal bereits gegen den FC Augsburg spielt. Krieschow landete in der vergangenen Saison in der Oberliga NOFV-Süd auf dem achten Platz, gewann aber den Brandenburger Landespokal und qualifizierte sich so für den DFB-Pokal.