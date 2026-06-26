DFB-Pokal: TSV Schott spielt gegen Gladbach in der Arena

05 wiederum ist an dem Tag hunderte Kilometer entfernt von Mainz. Der Bundesligist tritt in der ersten Pokal-Runde beim VfB Krieschow in Brandenburg an. Überraschenderweise findet das Spiel im Sportpark Krieschow statt. Zwischenzeitlich galt das Stadion von Energie Cottbus als der favorisierte Austragungsort. Die Alternative ist nun vom Tisch. Laut der Homepage des VfB Krieschow bietet der Sportpark Platz für 2500 Zuschauer. Die Kapazität solle aber „deutlich durch Zuschauertribünen erhöht werden, so dass alle ein tolles Live-Erlebnis in unserem Oberliga-Dorf haben werden“, teilte der Verein via Instagram mit.