DFB-Pokal: TSV Schott schlägt sich wacker gegen Gladbach

Mainz. Natürlich träumen die Underdogs in solchen Spielen immer davon, die ganz große Sensation zu schaffen. Doch in aller Regel sind Spiele von Bundesligisten bei in der Fünftklassigkeit beheimateten Freizeit-Fußballern klare Angelegenheiten. So war es auch in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen dem TSV Schott Mainz und Borussia Mönchengladbach, das die Elf vom Niederrhein in der Mewa Arena vor 18.500 Zuschauern 5:0 (2:0) für sich entschieden hat.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Mairosige Aussichten“ versprach ein Plakat im Bereich der Mainzer Fans. Doch die Oberliga-Fußballer liefen sich erst einmal einen roten Kopf. Drückende Gladbacher Dominanz, kaum Entlastung – es war das erwartete Bild, auch wenn die Abwehr knappe 20 Minuten lang gut standhielt. Nach der ersten Borussen-Ecke flog der Ball weit daneben (3.). Brenzliger wurde es nach Jan Justs Fehlpass, doch TSV-Torwart Jan Schulz behielt gegen den aus spitzem Winkel auf ihn zustürmenden Hugo Bolin die Oberhand (7.).
Die Mainzer bauten flach am und im eigenen Strafraum auf, um dann den Gladbacher Pressing-Block zu überspielen. Das Selbstverständnis unterstrich auch Dominik Ahlbach mit seiner Hinterkopf-Rückgabe auf Schulz (15.). Szenenapplaus der Schott-Fans mischte sich in den Gladbacher Dauergesang, als Abdellatif El Mahaoui es aus 22 Metern versuchte und deutlich über das Tor zielte (16.). Auffällig war gleichwohl, dass die Gladbacher immer wieder mit robustem Einsatz und auch der ein oder anderen Handarbeit darauf aus waren, die Amateure nicht zu der kleinsten Möglichkeit kommen zu lassen.
Auf der Gegenseite kamen die Einschläge näher. Schulz ließ einen Rückraum-Abschluss nach vorne prallen, Nils Gans – beim 1:6 gegen Borussia Dortmund vor drei Jahren noch für die „Eins“ verantwortlich – bereinigte (18.). Bei der folgenden Gladbacher Doppelchance reckte Schulz vor dem vermeintlich einschussbereiten Isac Lidberg seine Rettungstat feiernd die Faust empor (19.). Doch nachdem Philipp Sander den Ball flach und mittig durch die Gasse spielte, war es passiert. Bolin zielte aufs lange Eck, Ahlbach rutschte zugleich mit dem langen Bein rein – 0:1 (22.).
Millimetersache beim Torschützen war auch das 0:2. Kevin Stöger, von 2020 bis 2022 Nullfünfer, spielte eine Verlagerung, die Daiki Hashioka Richtung Tor köpfte. Lidberg versuchte artistisch an die Kugel zu kommen, die über den Innenpfosten hinter die Linie kullerte (25.). Borussen-Kapitän Kevin Diks legte mit einem Kopfball-Hundertprozenter nach (32.), ehe der Vortrag der Gäste an Zugkraft einbüßte.
Nun kam die Eins im Ergebnis, die die Mainzer sich so sehr erhofft hatten, näher. Nach Mairoses abgefälschter Hereingabe legte Takero Itoi für Fabian Messina ab, der aus zwölf Metern neben den langen Pfosten zielte (34.). Und bei Karim Zeghlis Rückraumschuss nach einer Halbfeldflanke musste Moritz Nicolas im Gladbacher Tor sich erstmals strecken (42.). Bei einem Konter der immer frecheren Mainzer holte sich Diks, El Mahaoui unsanft blockend, die Gelbe Karte ab (45.). Das gibt es in solchen Spielen selten, dass der Underdog sich über einen Pausenpfiff ärgern konnte, statt ihn herbeizusehnen.
Die Mainzer hatten mit neun Mann, die vorige Saison am Verbandspokalsieg beteiligt waren und damit für dieses besondere Highlight der Vereinsgeschichte sorgten, in der Startelf begonnen. Das Kräftemessen mit Nationalspieler Tim Kleindienst fiel aus, der Gladbacher Stürmer laborierte an muskulären Problemen. Bolin sprang in die Bresche. Erst noch an Schulz scheiternd (46.), drückte der schwedische Nationalspieler Robin Hacks Querpass über die Linie (48.). Lukas Ullrich legte mit einem wuchtigen Zwölf-Meter-Schuss nach (61.).
Noch frenetischer bejubelte die Gästekurve die Einwechslung von Ko Itakura, der nach einem Jahr bei Ajax Amsterdam erst drei Tage vor dem Spiel zurückgeholt worden war. Die Mainzer wollten gern ihren einen großen Moment, stellten vorne zu, liefen Mann gegen Mann an – und einen Augenblick später sah Schulz drei Gladbacher ungehindert auf sich zustürmen. Wael Mohya vollstreckte (67.). Auf Gastgeschenke war die Borussia überhaupt nicht gestimmt, die zweite Halbzeit verging gänzlich ohne Mainzer Torannäherungen. Und doch: Das Resultat ist überschaubar, und für den TSV Schott war es ein erneuter Feiertag in der Arena.
TSV Schott Mainz: Schulz – Just, Ahlbach, Gans – Schwarz, Robotta (84. Horozovic), Mairose, Zeghli (74. Blum) – Messina (56. Rudi), Itoi (56. Strässer), El Mahaoui (74. Vodi).
Borussia Mönchengladbach: Nicolas – Hashioka, Diks, Leszczynski (57. Itakura), Ullrich (63. Herold) – Sander, Stöger (70. Leopold) – Bolin (70. Machino), Mohya, Hack (63. Honorat) – Lidberg.