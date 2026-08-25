DFB-Pokal: TSV Schott schlägt sich wacker gegen Gladbach

Takero Itoi vom TSV Schott (links) im Duell mit Gladbachs Jan Leszczynski. Foto: Kristina Schäfer

Mainz. Natürlich träumen die Underdogs in solchen Spielen immer davon, die ganz große Sensation zu schaffen. Doch in aller Regel sind Spiele von Bundesligisten bei in der Fünftklassigkeit beheimateten Freizeit-Fußballern klare Angelegenheiten. So war es auch in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen dem TSV Schott Mainz und Borussia Mönchengladbach, das die Elf vom Niederrhein in der Mewa Arena vor 18.500 Zuschauern 5:0 (2:0) für sich entschieden hat.

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„Mairosige Aussichten“ versprach ein Plakat im Bereich der Mainzer Fans. Doch die Oberliga-Fußballer liefen sich erst einmal einen roten Kopf. Drückende Gladbacher Dominanz, kaum Entlastung – es war das erwartete Bild, auch wenn die Abwehr knappe 20 Minuten lang gut standhielt. Nach der ersten Borussen-Ecke flog der Ball weit daneben (3.). Brenzliger wurde es nach Jan Justs Fehlpass, doch TSV-Torwart Jan Schulz behielt gegen den aus spitzem Winkel auf ihn zustürmenden Hugo Bolin die Oberhand (7.).