DFB-Pokal-Traumlos: Norderstedt gegen den FC St. Pauli

Kurze Wege, große Bühne: FC St. Pauli trifft im DFB-Pokal auf Eintracht Norderstedt

Die 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26 hält für den FC St. Pauli ein echtes Nachbarschaftsduell bereit: Die Kiezkicker reisen zum Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt. Die Partie findet am Wochenende vom 15. bis 18. August statt, wie die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergab. Als Losfee fungierte der Hamburger Top-Sprinter Owen Ansah – und zog damit eine Paarung, die nicht nur sportlich interessant, sondern auch logistisch ideal ist.