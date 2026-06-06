DFB-Pokal: Traumlos für SC St. Tönis - die Gegner von MSV, RWE und Co In der ersten Runde um den DFB-Pokal trifft der SC St. Tönis auf Eintracht Frankfurt. Schwere Aufgaben für Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach muss nach Mainz. von Marcel Eichholz · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis trifft im DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt. – Foto: Markus Verwimp

Der SC St. Tönis zieht in der Auslosung der ersten Runde um den DFB-Pokal das große Los und trifft auf einen Europapokal-Gewinner der jüngeren Vergangenheit. Für Borussia Mönchengladbach geht es nach Rheinland-Pfalz, Rot-Weiss Essen, der MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf sind in Heimspielen gefordert.

Während Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach zu den Dauergästen in DFB-Pokal gehören, war das in den vergangenen Jahren für den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen nicht der Fall. Der SC St. Tönis steht in der kommenden Saison gar vor seiner Premiere. Alle hoffen auf das große Los. Das zog RWE im vergangenen Jahr. In der ersten Runde war zwar Schluss, doch mit Borussia Dortmund war eine der deutschen Spitzenmannschaften zu Gast an der Hafenstraße. Auch bei der bislang letzten Teilnahme der Zebras war die Dortmunder Borussia der Gast. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga gehört Fortuna Düsseldorf dem Amateur-Topf an, wie auch der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und der SC St. Tönis. Einzig Borussia Mönchengladbach ist im Profi-Topf.Das sind die Erstrunden-Partien der Niederrhein-Mannschaften.

St. Tönis zieht das große Los "Es ist ein besonderer Tag für uns. Ich verspüre nur Freude", sagte SC-Coach Bekim Kastrati im Rahmen der Auslosung in der ARD. Einen Wunsch äußerte der Trainer des Oberligisten ebenfalls. Borussia Mönchengladbach solle es doch bitte werden. Lange warten musste er dann nicht. Gleich mit dem ersten Los wurde seine Mannschaft von Losfee Deniz Aytekin gezogen. Als Gegner fischte der Schiedsrichter des Jahres dann zwar nicht die Borussia heraus, ein echter Knaller sollte es dennoch werden. Der SC St. Tönis trifft auf Eintracht Frankfurt. "Boah! Wird schwer. Erstligist, wir freuen uns sehr", erklärte Kastrati. Wenig später folgten gleich drei Niederrhein-Mannschaften nacheinander. Zuerst wurde Borussia Mönchengladbach dem TSV Schott Mainz zugelost, Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf empfängt den SC Freiburg und für Rot-Weiss Essen geht es gegen den FC St. Pauli. Etwas warten musste schließlich der MSV Duisburg, der mit der SV Elversberg einen Bundesliga-Aufsteiger zugelost bekam.