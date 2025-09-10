DFB-Pokal-Traum geht in die nächste Runde

Das Viertelfinale im Krombacher Niedersachsenpokal ist terminiert: Am Samstag, den 4. Oktober 2025, empfängt der TuS Bersenbrück den Ligakonkurrenten FC Verden 04 im Hasestadion. Anstoß ist um 17:00 Uhr – die Rahmenbedingungen sind damit geschaffen für einen stimmungsvollen Pokalabend im Culimeta-Sportpark.
Seit der Auslosung vor rund zwei Wochen ist die Paarung bekannt, nun steht auch der Spieltermin fest. Für den TuS bietet sich damit die große Chance, erneut ins Halbfinale des Landespokals einzuziehen – und dem Traum vom DFB-Pokal einen Schritt näher zu kommen.
Rückspielcharakter mit klarer Zielsetzung
Sportlich dürfte die Partie besonders brisant werden: In der Liga stehen sich beide Teams ebenfalls gegenüber, doch im Pokal geht es um alles oder nichts. Der TuS möchte mit dem eigenen Publikum im Rücken an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen – 2023 schaffte man es bekanntlich bis in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.