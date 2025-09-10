– Foto: Reinhard Rehkamp

DFB-Pokal-Traum geht in die nächste Runde TuS Bersenbrück empfängt FC Verden 04 im Viertelfinale des Niedersachsenpokals. Termin steht fest – Flutlichtspiel im Hasestadion am 4. Oktober Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Niedersachsenpokal Bersenbrück FC Verden

Das Viertelfinale im Krombacher Niedersachsenpokal ist terminiert: Am Samstag, den 4. Oktober 2025, empfängt der TuS Bersenbrück den Ligakonkurrenten FC Verden 04 im Hasestadion. Anstoß ist um 17:00 Uhr – die Rahmenbedingungen sind damit geschaffen für einen stimmungsvollen Pokalabend im Culimeta-Sportpark.

Seit der Auslosung vor rund zwei Wochen ist die Paarung bekannt, nun steht auch der Spieltermin fest. Für den TuS bietet sich damit die große Chance, erneut ins Halbfinale des Landespokals einzuziehen – und dem Traum vom DFB-Pokal einen Schritt näher zu kommen. Rückspielcharakter mit klarer Zielsetzung