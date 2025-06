DFB-Pokal: Termine für Schweinfurt 05 & den FV Illertissen stehen fest

Die Partien der 1. Runde des DFB-Pokals im Überblick:



Fr., 15.08.25 18:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Bayer 04 Leverkusen

Fr., 15.08.25 18:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg

Fr., 15.08.25 18:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin

Fr., 15.08.25 20:45 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen



Sa., 16.08.25 13:00 Uhr BFC Dynamo - VfL Bochum

Sa., 16.08.25 13:00 Uhr FK Pirmasens - Hamburger SV

Sa., 16.08.25 15:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSG 1899 Hoffenheim

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SV Hemelingen - VfL Wolfsburg

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SV Sandhausen - RB Leipzig

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FV Illertissen - 1. FC Nürnberg

Sa., 16.08.25 18:00 Uhr FC Energie Cottbus - Hannover 96

Sa., 16.08.25 18:00 Uhr VfB Lübeck - SV Darmstadt 98

Sa., 16.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SC Freiburg



So., 17.08.25 13:00 Uhr Viktoria Köln - SC Paderborn 07

So., 17.08.25 13:00 Uhr FV Engers - Eintracht Frankfurt

So., 17.08.25 15:30 Uhr ZFC Meuselwitz - Karlsruher SC

So., 17.08.25 15:30 Uhr RSV Eintracht 1949 - 1. FC Kaiserslautern

So., 17.08.25 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - Borussia Mönchengladbach

So., 17.08.25 15:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln

So., 17.08.25 15:30 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SpVgg Greuther Fürth

So., 17.08.25 15:30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Schalke 04

So., 17.08.25 18:00 Uhr Hallescher FC - FC Augsburg

So., 17.08.25 18:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SV 07 Elversberg

So., 17.08.25 18:00 Uhr FC 08 Homburg - Holstein Kiel



Mo., 18.08.25 18:00 Uhr SG Dynamo Dresden - FSV Mainz 05

Mo., 18.08.25 18:00 Uhr SC Preußen Münster - Hertha BSC

Mo., 18.08.25 18:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - Fortuna Düsseldorf

Mo., 18.08.25 20:45 Uhr Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund



Di., 26.08.25 20:45 Uhr Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart



Mi., 27.08.25 20:45 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München