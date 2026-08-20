DFB-Pokal: St. Tönis schlägt Frankfurt fünfmal - das muss passieren

Jubel-Wahrscheinlichkeit des SC St. Tönis: fünf Prozent! – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf Bundesliga-Klub Eintracht Frankfurt - und die Rollen sind natürlich klar verteilt: Alles andere als ein Weiterkommen der Adlerträger in der Grotenburg des KFC Uerdingen wäre eine Überraschung. Doch was passiert, wenn eine KI das Spiel 100-mal simuliert? Die Antwort ist deutlich, lässt dem Außenseiter aber eine kleine Tür offen.

Das Ergebnis: In 95 von 100 Simulationen setzt sich Frankfurt durch. In fünf von 100 Szenarien kommt St. Tönis weiter - entweder durch einen Sieg in der regulären Spielzeit, nach Verlängerung oder im Elfmeterschießen. Das ist keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber auch keine Null. Und genau in diesem kleinen Bereich beginnt das, was den Pokal ausmacht.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Ein Oberliga-Klub trifft im DFB-Pokal auf einen Bundesligisten, und allein daraus ergibt sich eine klare Kräfteverteilung. Eintracht Frankfurt besitzt deutlich mehr Tempo, individuelle Qualität, Erfahrung und Tiefe im Kader. Genau das spiegelt auch eine einfache KI-Simulation wider, die das Spiel unter vergleichbaren Voraussetzungen 100-mal durchdenkt.

Nach 90 Minuten sieht die KI, in diesem Fall Claude mit einer Monte-Carlo-Simulation (Poisson-Modell für Torerwartung, basierend auf dem Klassenunterschied Bundesliga/Europa-League-Team versus Oberliga-Fünftligist) den Favoriten sogar noch klarer vorne: 88-mal gewinnt Frankfurt, zehnmal steht es nach regulärer Spielzeit unentschieden, zweimal gewinnt St. Tönis direkt. Von den zehn Remis-Spielen entscheidet Frankfurt sieben für sich, fünf davon in der Verlängerung und zwei im Elfmeterschießen. Drei dieser offenen Partien kippen im Elfmeterschießen zugunsten von St. Tönis.

Das häufigste Ergebnis ist ein 3:0

Der wahrscheinlichste Tipp der Simulation lautet aus Sicht des SC St. Tönis. Dieses Ergebnis taucht in 22 von 100 Durchläufen auf. Dahinter folgen ein 0:2, ein 0:4 und ein 1:3. Das zeigt: Der normale Verlauf wäre ein Frankfurter Sieg, bei dem sich der Klassenunterschied über 90 Minuten bemerkbar macht.

Trotzdem gibt es auch engere Varianten. In einigen Simulationen hält St. Tönis lange ein 0:0, in anderen kommt der Außenseiter über einen Standard oder einen schnellen Umschaltmoment zu einem Treffer. Genau dann kann aus einem erwartbaren Pflichtsieg des Favoriten ein unangenehmer Abend werden.

Die fünf St.-Tönis-Szenarien sind dagegen echte Pokalgeschichten: einmal ein 1:0 nach 90 Minuten, einmal ein 3:2 nach regulärer Spielzeit und dreimal ein Weiterkommen im Elfmeterschießen nach einem 1:1. Der realistischste Weg zum Wunder wäre also kein offener Schlagabtausch, sondern ein enges Spiel, in dem St. Tönis lange widersteht, Frankfurt unruhig wird und die Grotenburg immer lauter wird.

Was für das Wunder passieren muss

Damit St. Tönis eines dieser fünf Spiele erwischt, muss fast alles zusammenpassen. Die erste Bedingung ist klar: kein frühes Gegentor. Sollte Frankfurt schnell führen, wird die Aufgabe für den Fünftligisten extrem schwer. Bleibt es dagegen lange offen, verändert sich die Atmosphäre. Dann wächst beim Außenseiter der Glaube, während der Favorit die eigene Pflichtrolle stärker spürt.

Dazu braucht St. Tönis einen überragenden Torwarttag von Simon Sell, konsequente Zweikampfführung und sehr saubere Abstände zwischen den Mannschaftsteilen. Nach Ballverlusten dürfen keine großen Räume entstehen, weil Frankfurt genau solche Momente bestrafen kann. Offensiv führt der Weg eher über Standards als über lange Ballbesitzphasen. Ecken, Freistöße, zweite Bälle und vielleicht ein Fehler des Favoriten wären die naheliegenden Chancen. Dass Trainer Bekim Kastrati seine Mannschaft bestens einstellt, ist zu erwarten.

Rückenwind durch Oberliga

Ein kleiner Faktor ist auch die Stimmung: St. Tönis kommt mit Rückenwind in dieses Spiel, weil der Auftakt in der Oberliga Niederrhein gegen die 1. Spvg Solingen-Wald 03 spät gedreht wurde. Nach einem 0:2 traf Morten Heffungs doppelt, Tyler Nkamanyi erzielte in der Nachspielzeit das 3:2. Solche Erlebnisse gewinnen keine Pokalspiele gegen Bundesligisten, aber sie geben einer Mannschaft das Gefühl, dass ein Spiel erst vorbei ist, wenn es wirklich vorbei ist.

Die nüchterne Prognose bleibt: Frankfurt ist klarer Favorit. Alles andere wäre eine Sensation. Die Simulation liefert aber eine schöne Pointe: In 100 Spielen kommt St. Tönis fünfmal weiter. In 95 Fällen setzt sich die Eintracht durch. Doch genau diese fünf Ausnahmen sind der Grund, warum der DFB-Pokal seine besondere Strahlkraft besitzt.

Der offizielle KI-Tipp lautet daher: SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt 0:3. Der mutige Außenseiterpfad führt über ein langes 0:0, vielleicht einen Standard, einen Torwart in Bestform und ein Elfmeterschießen. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich.

Tippt das DFB-Pokalspiel zwischen SC St. Tönis und Eintracht Frankfurt