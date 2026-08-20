DFB-Pokal sorgt für Regionalliga-Verlegung, Gütersloh gefordert

Westfalia Rhynern spielt im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden. – Foto: Imago/Revierfoto

Am 4. Spieltag der Regionalliga West will FC Gütersloh seinen perfekten Saisonstart gegen SV Bergisch Gladbach 09 fortsetzen, während Sportfreunde Siegen nach dem Fehlstart gegen Borussia Mönchengladbach II dringend eine Reaktion braucht. Westfalia Rhynern ist in der Liga erst später gefordert, weil der Aufsteiger am Sonntag im DFB-Pokal auf Dynamo Dresden trifft.

Für die SG Wattenscheid 09 ist das Heimspiel gegen FC Schalke 04 II eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Aufsteiger steht nach drei Spielen bei einem Punkt und wartet noch auf den ersten Sieg, während Schalke nach dem 2:0 gegen Sportfreunde Siegen wieder in die Spur gefunden hat. Die Gäste haben bereits neun Tore erzielt, mussten aber auch sieben Gegentreffer hinnehmen. Wattenscheid braucht deshalb vor allem defensive Stabilität, Schalke will dagegen den dritten Sieg im vierten Spiel einfahren und weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben.

Bei Sportfreunde Siegen ist der Druck früh enorm. Der ambitionierte Klub steht nach drei Partien mit nur einem Punkt am Tabellenende und hat nach dem Fehlstart bereits Trainer Boris Schommers freigestellt - sein Nachfolger steht fest . Nun kommt mit Borussia Mönchengladbach II ein Gegner, der zwar zuletzt beim 1. FC Bocholt erstmals verloren hat, mit sechs Punkten aber weiterhin im oberen Tabellendrittel steht. Für Siegen geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um ein erstes Signal, dass die Mannschaft den unruhigen Saisonstart auffangen kann.

Gütersloh will die vier Siege, Hilden-Lauf unter Prüfstand

Der FC Gütersloh ist bisher die Mannschaft der Liga. Drei Spiele, drei Siege, 6:1 Tore - besser hätte der Start für das Team von Julian Hesse kaum laufen können. Gegen SV Bergisch Gladbach 09 geht es nun darum, die Tabellenführung zu verteidigen und den perfekten Lauf fortzusetzen. Der Aufsteiger aus Bergisch Gladbach hat mit vier Punkten ordentlich begonnen, musste zuletzt beim 1:3 gegen Borussia Dortmund II aber den ersten Rückschlag hinnehmen. Gütersloh geht als Favorit in die Partie, muss gegen einen mutigen Aufsteiger aber erneut konzentriert bleiben.

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück VfB 03 Hilden VfB Hilden 14:00 live PUSH

Der SC Wiedenbrück wartet nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg und hat mit sieben Gegentoren bereits einige Probleme offenbart. Gegen VfB 03 Hilden wartet nun ein Aufsteiger, der noch ungeschlagen ist und mit fünf Punkten auf Rang sieben steht. Hilden hat mit zwei Remis und dem 2:0 gegen SG Wattenscheid 09 gezeigt, dass die Mannschaft defensiv stabil auftreten kann. Für Wiedenbrück ist die Partie deshalb früh wichtig, um den Anschluss an das breite Mittelfeld nicht zu verlieren. Bocholt und RW Oberhausen wollen nachlegen

Der 1. FC Bocholt hat mit dem 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach II am vergangenen Spieltag ein starkes Ergebnis eingefahren und geht mit Rückenwind in das Heimspiel gegen SV Rödinghausen. Beide Teams stehen bei vier Punkten, beide bewegen sich damit im frühen Tabellenmittelfeld. Rödinghausen holte zuletzt ein 1:1 gegen SC Paderborn 07 II und sucht ebenfalls nach mehr Konstanz. Für Bocholt bietet sich die Chance, den positiven Effekt des Gladbach-Sieges zu bestätigen und sich weiter von den unteren Plätzen abzusetzen.

RW Oberhausen ist mit sieben Punkten aus drei Spielen gut aus den Startlöchern gekommen, auch wenn der Klub gegen Sportfreunde Lotte beim 0:0 bereits zwei Punkte liegen ließ. Gegen 1. FC Köln II soll nun der nächste Heimsieg her, damit der Kontakt zu Tabellenführer Gütersloh nicht früh größer wird. Köln II musste zuletzt beim 0:3 gegen Gütersloh die erste Niederlage hinnehmen und steht mit vier Punkten im Mittelfeld. Für RWO geht es darum, die eigene Stabilität zu bestätigen und den nächsten Schritt in Richtung Spitzengruppe zu machen. DFB-Pokal sorgt für Verlegung mit BVB-Beteiligung

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II Bonner SC Bonner SC 14:00 PUSH

Der SC Paderborn 07 II empfängt den Bonner SC zu einem Duell, in dem beide Teams früh Punkte für die ruhigeren Tabellenregionen benötigen. Paderborn steht mit vier Punkten knapp vor dem unteren Mittelfeld, Bonn hat nach drei Spielen erst einen Zähler gesammelt. Das 2:2 gegen Sportfreunde Lotte war für den Bonner SC zuletzt zumindest ein erster Schritt, doch der erste Sieg fehlt weiterhin. Paderborn kann mit einem Heimerfolg den Abstand nach unten ausbauen, Bonn braucht dringend ein Ergebnis, um nicht früh im Keller hängen zu bleiben.

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte SF Lotte VfL Bochum VfL Bochum II 14:00 PUSH

Zwischen Sportfreunde Lotte und VfL Bochum II geht es um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Lotte ist nach drei Spielen noch sieglos, hat zuletzt aber beim 2:2 in Bonn und beim 0:0 in Oberhausen Moral und Stabilität gezeigt. Bochum steht ebenfalls erst bei einem Punkt und wartet nach Niederlagen gegen Gütersloh und Oberhausen auf den ersten Erfolg. Für beide Mannschaften gilt: Ein Sieg würde den Start deutlich beruhigen, eine weitere Niederlage würde den Blick früh Richtung Tabellenkeller schärfen.