DFB-Pokal sorgt für Regionalliga-Verlegung, Gütersloh gefordert

Am 4. Spieltag der Regionalliga West will FC Gütersloh seinen perfekten Saisonstart gegen SV Bergisch Gladbach 09 fortsetzen, während Sportfreunde Siegen nach dem Fehlstart gegen Borussia Mönchengladbach II dringend eine Reaktion braucht. Westfalia Rhynern ist in der Liga erst später gefordert, weil der Aufsteiger am Sonntag im DFB-Pokal auf Dynamo Dresden trifft.
Für die SG Wattenscheid 09 ist das Heimspiel gegen FC Schalke 04 II eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Aufsteiger steht nach drei Spielen bei einem Punkt und wartet noch auf den ersten Sieg, während Schalke nach dem 2:0 gegen Sportfreunde Siegen wieder in die Spur gefunden hat. Die Gäste haben bereits neun Tore erzielt, mussten aber auch sieben Gegentreffer hinnehmen. Wattenscheid braucht deshalb vor allem defensive Stabilität, Schalke will dagegen den dritten Sieg im vierten Spiel einfahren und weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben.
Bei Sportfreunde Siegen ist der Druck früh enorm. Der ambitionierte Klub steht nach drei Partien mit nur einem Punkt am Tabellenende und hat nach dem Fehlstart bereits Trainer Boris Schommers freigestellt - sein Nachfolger steht fest. Nun kommt mit Borussia Mönchengladbach II ein Gegner, der zwar zuletzt beim 1. FC Bocholt erstmals verloren hat, mit sechs Punkten aber weiterhin im oberen Tabellendrittel steht. Für Siegen geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um ein erstes Signal, dass die Mannschaft den unruhigen Saisonstart auffangen kann.
Der SC Wiedenbrück wartet nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg und hat mit sieben Gegentoren bereits einige Probleme offenbart. Gegen VfB 03 Hilden wartet nun ein Aufsteiger, der noch ungeschlagen ist und mit fünf Punkten auf Rang sieben steht. Hilden hat mit zwei Remis und dem 2:0 gegen SG Wattenscheid 09 gezeigt, dass die Mannschaft defensiv stabil auftreten kann. Für Wiedenbrück ist die Partie deshalb früh wichtig, um den Anschluss an das breite Mittelfeld nicht zu verlieren.
Das Spiel zwischen Borussia Dortmund II und Westfalia Rhynern findet erst am Mittwoch, 16. September, statt. Der Grund ist der DFB-Pokal-Auftritt von Rhynern gegen Dynamo Dresden am Sonntag. Sportlich wäre das Liga-Duell dennoch schon jetzt interessant, weil Rhynern als Aufsteiger mit sieben Punkten auf Rang zwei steht und bislang zu den positiven Überraschungen gehört. Dortmund II ist mit fünf Punkten ebenfalls ungeschlagen, muss aber wegen des späteren Termins zunächst zuschauen, wie sich die Konkurrenz am Wochenende positioniert.
5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Bonner SC - VfL Bochum II
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Westfalia Rhynern - FC Gütersloh
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Sportfreunde Siegen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - Borussia Dortmund II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - RW Oberhausen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SG Wattenscheid 09