DFB-Pokal nimmt Konturen an – alle Teilnehmer im Überblick Traditionsklubs, Überraschungen und Amateurfinalisten von red · Heute, 17:12 Uhr · 0 Leser

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Die erste Runde des DFB-Pokals wirft bereits ihre Schatten voraus. 63 der 64 Startplätze für die kommende Spielzeit sind vergeben, lediglich der Meister der Oberliga Westfalen fehlt noch im Teilnehmerfeld. Die Auslosung findet am 6. Juni im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Der Modus bleibt unverändert: In der ersten Runde trifft jeweils ein Team aus dem Profi-Topf auf einen Gegner aus dem Amateur-Topf. Im Profi-Topf befinden sich alle 18 Bundesligisten der vergangenen Saison sowie die 14 bestplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga. Der Amateur-Topf setzt sich aus den unteren vier Zweitligisten, den vier besten Teams der 3. Liga sowie den Landespokalsiegern zusammen. Mit dabei sind erneut zahlreiche Traditionsvereine wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, der Hamburger SV oder FC Schalke 04, aber auch kleinere Klubs, die sich über den Landespokal qualifiziert haben. Dazu gehören etwa der Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club, der SC St. Tönis, der SV Hemelingen oder der niedersächsische Amateurpokalsieger Lüneburger SK Hansa.

Auch Drittligisten profitierten teilweise doppelt vom Pokalsystem. Weil sich Vereine wie der SSV Jeddeloh II oder Viktoria Köln bereits anderweitig qualifiziert hatten, rückten in einigen Landesverbänden Finalgegner oder zusätzliche Teams nach. So erhielt etwa der SC St. Tönis als Finalverlierer am Niederrhein ein Ticket für den Wettbewerb. Im Profi-Topf stehen unter anderem die Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und RB Leipzig. Hinzu kommen Zweitligisten wie Hertha BSC, Hannover 96, Holstein Kiel oder Arminia Bielefeld.