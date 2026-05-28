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DFB-Pokal nimmt Konturen an – alle Teilnehmer im Überblick
Traditionsklubs, Überraschungen und Amateurfinalisten
von red · Heute, 17:12 Uhr · 0 Leser
Die erste Runde des DFB-Pokals wirft bereits ihre Schatten voraus. 63 der 64 Startplätze für die kommende Spielzeit sind vergeben, lediglich der Meister der Oberliga Westfalen fehlt noch im Teilnehmerfeld. Die Auslosung findet am 6. Juni im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.
Der Modus bleibt unverändert: In der ersten Runde trifft jeweils ein Team aus dem Profi-Topf auf einen Gegner aus dem Amateur-Topf. Im Profi-Topf befinden sich alle 18 Bundesligisten der vergangenen Saison sowie die 14 bestplatzierten Mannschaften der 2. Bundesliga. Der Amateur-Topf setzt sich aus den unteren vier Zweitligisten, den vier besten Teams der 3. Liga sowie den Landespokalsiegern zusammen.
Mit dabei sind erneut zahlreiche Traditionsvereine wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, der Hamburger SV oder FC Schalke 04, aber auch kleinere Klubs, die sich über den Landespokal qualifiziert haben. Dazu gehören etwa der Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club, der SC St. Tönis, der SV Hemelingen oder der niedersächsische Amateurpokalsieger Lüneburger SK Hansa.
Auch Drittligisten profitierten teilweise doppelt vom Pokalsystem. Weil sich Vereine wie der SSV Jeddeloh II oder Viktoria Köln bereits anderweitig qualifiziert hatten, rückten in einigen Landesverbänden Finalgegner oder zusätzliche Teams nach. So erhielt etwa der SC St. Tönis als Finalverlierer am Niederrhein ein Ticket für den Wettbewerb.
Im Profi-Topf stehen unter anderem die Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und RB Leipzig. Hinzu kommen Zweitligisten wie Hertha BSC, Hannover 96, Holstein Kiel oder Arminia Bielefeld.
Der Amateur-Topf verspricht dagegen erneut zahlreiche Geschichten abseits des Profifußballs. Mit dem TSV Schott Mainz, Bahlinger SC, Carl Zeiss Jena oder SG Sonnenhof Großaspach sind mehrere Regionalligisten vertreten, die auf ein attraktives Los hoffen dürfen.
Die Auslosung der ersten Runde wird am Samstag, 6. Juni, live in der Sportschau übertragen. Gespielt wird die erste Hauptrunde traditionell im August.
Die Lostöpfe im Überblick:
Alle 32 Teams im Profi-Topf
- FC Bayern München (Bundesliga)
- Borussia Dortmund (Bundesliga)
- RB Leipzig (Bundesliga)
- VfB Stuttgart (Bundesliga)
- TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)
- SC Freiburg (Bundesliga)
- Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
- FC Augsburg (Bundesliga)
- 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- 1. FC Union Berlin (Bundesliga)
- Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Hamburger SV (Bundesliga)
- 1. FC Köln (Bundesliga)
- SV Werder Bremen (Bundesliga)
- VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- 1. FC Heidenheim (Bundesliga)
- FC St. Pauli (Bundesliga)
- FC Schalke 04 (2. Bundesliga)
- SV Elversberg (2. Bundesliga)
- SC Paderborn (2. Bundesliga)
- Hannover 96 (2. Bundesliga)
- SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)
- 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)
- Hertha BSC (2. Bundesliga)
- 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)
- VfL Bochum (2. Bundesliga)
- Karlsruher SC (2. Bundesliga)
- Dynamo Dresden (2. Bundesliga)
- Holstein Kiel (2. Bundesliga)
- Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)
- 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)
31/32 Teams im Amateur-Topf
- Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga)
- SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga)
- Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)
- Preußen Münster (2. Bundesliga)
- VfL Osnabrück (3. Liga)
- FC Energie Cottbus (3. Liga)
- Rot-Weiss Essen (3. Liga)
- MSV Duisburg (3. Liga)
- Waldhof Mannheim (Sieger Landespokal Baden)
- Würzburger Kickers (Vizemeister Regionalliga Bayern)
- 1860 München (2. Platz Landespokal Bayern)
- VSG Altglienicke (Sieger Landespokal Berlin)
- VfB Krieschow (Sieger Landespokal Brandenburg)
- SV Hemelingen (Sieger Landespokal Bremen)
- Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (Sieger Landespokal Hamburg)
- SV Wehen Wiesbaden (Sieger Landespokal Hessen)
- Hansa Rostock (Sieger Landespokal Mecklenburg-Vorpommern)
- Viktoria Köln (Sieger Landespokal Mittelrhein)
- SC St. Tönis (2. Platz Landespokal Niederrhein)
- Lüneburger SK Hansa (Sieger Landespokal Niedersachsen - Amateur-Wettbewerb )
- SSV Jeddeloh 2 (Sieger Landespokal Niedersachsen - 3. Liga/Regionalliga)
- Eintracht Trier (Sieger Landespokal Rheinland)
- 1. FC Saarbrücken (Sieger Landespokal Saarland)
- Erzgebirge Aue (Sieger Landespokal Sachsen)
- Hallescher FC (Sieger Landespokal Sachsen-Anhalt)
- 1. FC Phönix Lübeck (Sieger Landespokal Schleswig-Holstein)
- Bahlinger SC (Sieger Landespokal Südbaden)
- TSV Schott Mainz (Sieger Landespokal Südwest)
- Carl Zeiss Jena (Sieger Landespokal Thüringen)
- SC Verl (Sieger Landespokal Westfalen)
- SG Sonnenhof Großaspach (Sieger Landespokal Württemberg)
Noch offener Teilnehmer
- Meister der Oberliga Westfalen