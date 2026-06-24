DFB-Pokal: LSK empfängt Werder am Millerntor!

– Foto: Thore Sörensen

Der Lüneburger SK Hansa trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Werder Bremen. Das Los sorgte für große Freude, die Organisation dagegen auch für Komplikationen. Mittlerweile sind der genaue Spieltermin sowie der Austragungsort bekannt.

Am heutigen Mittwochnachmittag veröffentliche der DFB die Ansetzungen für die gesamte 1. Pokalrunde. Der LSK wird sich am Samstag dem 22. August zur klassischen Bundesliga-Zeit von 15.30 Uhr mit Werder Bremen duellieren. Sehr zur Freude des Vorsitzenden Raphael Marquardt: „Werder ist ein Traumlos, und der Samstagnachmittag ist ein Traumtermin – auch für Familien mit Kindern eine ideale Zeit."

Seit der Auslosung beschäftigte ihn vor allem die Findung eines passenden Austragungsortes. Denn frühzeitig stand fest, dass die Partie nicht in Lüneburg durchgeführt werden kann. Die Wahl die letztlich auf das Millerntorstadion. „Wir haben mit St. Pauli eine Lösung gefunden, bei der das finanzielle Risiko für beide Seiten überschaubar bleibt“, berichtete Marquardt. Neben der Spielstätte des Bundesliga-Absteigers galt zwischenzeitlich auch das etwa doppelt so große Volksparkstadion (Hamburger SV) als Option.