 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

DFB-Pokal live: alle Spiele, alle Ticker, alle Tore und Termine

Die 1. Runde des DFB-Pokals startet am Freitag mit vielen spannenden Duellen - auf FuPa gibt es alle Spiele, Ticker, Tore und Termine.

von André Nückel · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser
Der DFB-Pokal beginnt!
Der DFB-Pokal beginnt! – Foto: Markus Verwimp

Verlinkte Inhalte

Bundesliga
DFB-Pokal
Supercup
FC Bayern
Werder

Die 1. Runde des DFB-Pokals startet am Freitag mit vielen spannenden Duellen - auf FuPa gibt es alle Spiele, Ticker, Tore und Termine. Ob Klubs wie der SC St. Tönis oder VfB 1921 Krieschow die Überraschung schaffen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

DFB-Pokal am Freitag: Spiele, Ticker, Tore, Ergebnisse

Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SC Preußen Münster - Karlsruher SC
Fr., 21.08.26 20:45 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Morgen, 18:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern
18:00live

Morgen, 18:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt
18:00live

Morgen, 18:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruher SC
18:00live

Morgen, 20:45 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg.
20:45live

DFB-Pokal am Samstag: Spiele, Ticker, Tore, Ergebnisse

Sa., 22.08.26 13 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 22.08.26 13 Uhr FC Energie Cottbus - FC Augsburg
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Hertha BSC
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr MSV Duisburg - SV 07 Elversberg
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr SV Hemelingen - Hannover 96
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SV Werder Bremen
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim
Sa., 22.08.26 18 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.08.26 18 Uhr SV Eintracht Trier 05 - RB Leipzig
Sa., 22.08.26 18 Uhr TSV 1860 München - Holstein Kiel


Sa., 22.08.2026, 13:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
13:00live

Sa., 22.08.2026, 13:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
13:00live

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV 07 Elversberg
SV 07 ElversbergSV 07 Elversberg
15:30live

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
15:30live

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg
15:30live

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
SV Hemelingen
SV HemelingenHemelingen
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96
15:30live

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder
15:30live

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim
15:30live

Sa., 22.08.2026, 18:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld
18:00live

Sa., 22.08.2026, 18:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05SV Eintracht Trier 05
RB Leipzig
RB LeipzigRB Leipzig
18:00live

Sa., 22.08.2026, 18:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
Holstein Kiel
Holstein KielHolstein Kiel
18:00live

DFB-Pokal am Sonntag: Spiele, Ticker, Tore, Ergebnisse

So., 23.08.26 13 Uhr SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
So., 23.08.26 13 Uhr SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim
So., 23.08.26 15.30 Uhr Westfalia Rhynern - SG Dynamo Dresden
So., 23.08.26 15.30 Uhr Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin
So., 23.08.26 15.30 Uhr Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg
So., 23.08.26 15.30 Uhr VfB 1921 Krieschow - FSV Mainz 05
So., 23.08.26 15.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98
So., 23.08.26 15.30 Uhr TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
So., 23.08.26 18 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 07
So., 23.08.26 18 Uhr Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
So., 23.08.26 18 Uhr Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Eintracht Braunschweig
Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin1. FC Union
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98SV Darmstadt 98
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo DresdenSG Dynamo
15:30live

So., 23.08.2026, 18:00 Uhr
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
18:00live

So., 23.08.2026, 18:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg
18:00live

So., 23.08.2026, 18:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC St. Pauli
FC St. PauliFC St. Pauli
18:00live

DFB-Pokal am Montag: Spiele, Ticker, Tore, Ergebnisse

Mo., 24.08.26 18 Uhr SC Verl - Hamburger SV
Mo., 24.08.26 18 Uhr FC Würzburger Kickers - 1. FC Köln
Mo., 24.08.26 18 Uhr VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg
Mo., 24.08.26 20.45 Uhr Hallescher FC - FC Schalke 04

Mo., 24.08.2026, 20:45 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescher FC
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
20:45live

HEBC Hamburg und VfL Osnabrück müssen wegen Supercup warten

Sa., 22.08.2026, 20:30 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern
20:30live

Zwei große Namen schließen die Runde später ab: Oberliga-Klub HEBC Hamburg empfängt Borussia Dortmund im Volkspark des HSV, der VfL Osnabrück fordert Titelverteidiger FC Bayern München heraus. Die Erstrunden-Partien gehen erst später über die Bühne, weil der BVB und Bayern am Samstagabend den Franz-Beckerbauer-Supercup austragen.

Di., 01.09.26 20.45 Uhr HEBC Hamburg - Borussia Dortmund
Mi., 02.09.26 20.45 Uhr VfL Osnabrück - FC Bayern München