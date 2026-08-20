DFB-Pokal live: alle Spiele, alle Ticker, alle Tore und Termine

Die 1. Runde des DFB-Pokals startet am Freitag mit vielen spannenden Duellen - auf FuPa gibt es alle Spiele, Ticker, Tore und Termine. Ob Klubs wie der SC St. Tönis oder VfB 1921 Krieschow die Überraschung schaffen, erfahrt ihr in diesem Artikel.
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt
Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SC Preußen Münster - Karlsruher SC
Fr., 21.08.26 20:45 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart
Sa., 22.08.26 13 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 22.08.26 13 Uhr FC Energie Cottbus - FC Augsburg
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Hertha BSC
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr MSV Duisburg - SV 07 Elversberg
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr SV Hemelingen - Hannover 96
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SV Werder Bremen
Sa., 22.08.26 15.30 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim
Sa., 22.08.26 18 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 22.08.26 18 Uhr SV Eintracht Trier 05 - RB Leipzig
Sa., 22.08.26 18 Uhr TSV 1860 München - Holstein Kiel
So., 23.08.26 13 Uhr SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
So., 23.08.26 13 Uhr SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim
So., 23.08.26 15.30 Uhr Westfalia Rhynern - SG Dynamo Dresden
So., 23.08.26 15.30 Uhr Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin
So., 23.08.26 15.30 Uhr Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg
So., 23.08.26 15.30 Uhr VfB 1921 Krieschow - FSV Mainz 05
So., 23.08.26 15.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 98
So., 23.08.26 15.30 Uhr TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
So., 23.08.26 18 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 07
So., 23.08.26 18 Uhr Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
So., 23.08.26 18 Uhr Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli
Mo., 24.08.26 18 Uhr SC Verl - Hamburger SV
Mo., 24.08.26 18 Uhr FC Würzburger Kickers - 1. FC Köln
Mo., 24.08.26 18 Uhr VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg
Mo., 24.08.26 20.45 Uhr Hallescher FC - FC Schalke 04
Zwei große Namen schließen die Runde später ab: Oberliga-Klub HEBC Hamburg empfängt Borussia Dortmund im Volkspark des HSV, der VfL Osnabrück fordert Titelverteidiger FC Bayern München heraus. Die Erstrunden-Partien gehen erst später über die Bühne, weil der BVB und Bayern am Samstagabend den Franz-Beckerbauer-Supercup austragen.
Di., 01.09.26 20.45 Uhr HEBC Hamburg - Borussia Dortmund
Mi., 02.09.26 20.45 Uhr VfL Osnabrück - FC Bayern München