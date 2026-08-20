DFB-Pokal live: alle Spiele, alle Ticker, alle Tore und Termine Die 1. Runde des DFB-Pokals startet am Freitag mit vielen spannenden Duellen - auf FuPa gibt es alle Spiele, Ticker, Tore und Termine. von André Nückel · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Der DFB-Pokal beginnt! – Foto: Markus Verwimp

Die 1. Runde des DFB-Pokals startet am Freitag mit vielen spannenden Duellen - auf FuPa gibt es alle Spiele, Ticker, Tore und Termine. Ob Klubs wie der SC St. Tönis oder VfB 1921 Krieschow die Überraschung schaffen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

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Hier geht es direkt zum DFB-Pokal - klicken! DFB-Pokal am Freitag: Spiele, Ticker, Tore, Ergebnisse Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern

Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Eintracht Frankfurt

Fr., 21.08.26 18:00 Uhr SC Preußen Münster - Karlsruher SC

Fr., 21.08.26 20:45 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Morgen, 18:00 Uhr SC Preußen Münster SC Preußen Münster Karlsruher SC Karlsruher SC 18:00 live PUSH

DFB-Pokal am Samstag: Spiele, Ticker, Tore, Ergebnisse Sa., 22.08.26 13 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Bayer 04 Leverkusen

Sa., 22.08.26 13 Uhr FC Energie Cottbus - FC Augsburg

Sa., 22.08.26 15.30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Hertha BSC

Sa., 22.08.26 15.30 Uhr MSV Duisburg - SV 07 Elversberg

Sa., 22.08.26 15.30 Uhr Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg

Sa., 22.08.26 15.30 Uhr SV Hemelingen - Hannover 96

Sa., 22.08.26 15.30 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SV Werder Bremen

Sa., 22.08.26 15.30 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim

Sa., 22.08.26 18 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - DSC Arminia Bielefeld

Sa., 22.08.26 18 Uhr SV Eintracht Trier 05 - RB Leipzig

Sa., 22.08.26 18 Uhr TSV 1860 München - Holstein Kiel



Sa., 22.08.2026, 13:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wie Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 13:00 live PUSH