Der Blick sagt alles: Omar Sillah (li.) ist nach seinem Kurzeinsatz völlig bedient. – Foto: Imago Images

DFB-Pokal kurios: 4min nach seiner Einwechslung sieht Sillah Gelb-Rot Gebrauchter Abend für den 22-jährigen Stürmer, der am vergangenen Wochenende sein erste Tor in der Regionalliga Bayern erzielt hat

So hatten sich das Omar Sillah und die Fürther ganz und gar nicht vorgestellt. Der 22-jährige Angreifer wurde am gestrigen Abend im DFB-Pokal beim Stand von 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern eingewechselt. Coach Thomas Kleine hätte sich in der Schlussphase noch einen entscheidenden Impuls vom jungen Stürmer erhofft. Daraus wurde allerdings nichts, denn Sillah stand insgesamt keine vier Minuten auf dem Platz - und der DFB-Pokal ist um ein kurioses Kapitel "Pleiten, Pech und Pannen" reicher...

Was war passiert? Für die Schlussminuten brachte Kleine mit Sillah einen weiteren Stürmer. Alles oder nichts. Es lief bereits die 90. Minute, es musste schnell gehen. Sillah sprintete auf den Platz, hatte aber von Schiedsrichter Marc-Philipp Eckermann noch kein grünes Licht erhalten und sah noch vor seiner ersten Aktion Gelb. Keine vier Minuten später erlaubte sich Sillah ein Foul und sah die Ampelkarte. Das passte dann auch zum gebrauchten Pokalabend aus Fürther Sicht, denn Lautern brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und zog damit ins Achtelfinale ein.

In der Regionalliga Bayern traf Omar Sillah (li.) am vergangenen Wochenende gegen die SpVgg Ansbach. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink