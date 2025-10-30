DFB-Pokal kurios: 4min nach seiner Einwechslung sieht Sillah Gelb-Rot

So hatten sich das Omar Sillah und die Fürther ganz und gar nicht vorgestellt. Der 22-jährige Angreifer wurde am gestrigen Abend im DFB-Pokal beim Stand von 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern eingewechselt. Coach Thomas Kleine hätte sich in der Schlussphase noch einen entscheidenden Impuls vom jungen Stürmer erhofft. Daraus wurde allerdings nichts, denn Sillah stand insgesamt keine vier Minuten auf dem Platz - und der DFB-Pokal ist um ein kurioses Kapitel "Pleiten, Pech und Pannen" reicher...
Was war passiert? Für die Schlussminuten brachte Kleine mit Sillah einen weiteren Stürmer. Alles oder nichts. Es lief bereits die 90. Minute, es musste schnell gehen. Sillah sprintete auf den Platz, hatte aber von Schiedsrichter Marc-Philipp Eckermann noch kein grünes Licht erhalten und sah noch vor seiner ersten Aktion Gelb. Keine vier Minuten später erlaubte sich Sillah ein Foul und sah die Ampelkarte. Das passte dann auch zum gebrauchten Pokalabend aus Fürther Sicht, denn Lautern brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und zog damit ins Achtelfinale ein.
Im Anschluss an die Partie fand Thomas Kleine deutliche Worte in Richtung des Unparteiischen: "Ich fand die gelb-rote Karte völlig übertrieben, das stand nicht im Verhältnis zu dem Foul von Kunze, der keine gelb-gote Karte bekommen hat." Gerne ganz schnell abhaken wird diesen Abend auch Omar Sillah wollen, der vor der Saison vom Hamburger SV II an den Ronhof gekommen war. Für die Profireserve des HSV hatte er in der vergangenen Saison 20 Treffer in der Regionalliga Nord erzielt. Am vergangenen Wochenende erzielte Sillah auch sein erstes Tor im Kleeblatt-Trikot. Im Spiel der U23 in der Regionalliga Bayern traf er im Match gegen die SpVgg Ansbach zum 1:0 und bewarb sich damit für einen Platz im Profikader für das Pokalamatch gegen die "Roten Teufel".