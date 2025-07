DFB-Pokal-Kracher am Millerntor: Norderstedt gegen St. Pauli

DFB-Pokal-Kracher am Millerntor: Eintracht Norderstedt trifft auf den FC St. Pauli

Es ist ein Duell, das Pokalromantik und hanseatische Fußballgeschichte miteinander verwebt: Der FC Eintracht Norderstedt trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist FC St. Pauli – und das vor großer Kulisse: Gespielt wird am 16. August um 15:30 Uhr im traditionsreichen Millerntor-Stadion, der Heimspielstätte des Favoriten.

„Wir hatten sehr angenehme und lösungsorientierte Gespräche“, berichtet Eintracht-Präsidentin Julia Karsten-Plambeck über die Verhandlungen mit dem Kiezklub. Schon kurz nach der Auslosung war klar: Für das Spiel mit Derbycharakter wird ein größerer Rahmen benötigt. Zwar habe man sich auch mit anderen Spielorten beschäftigt, doch die Priorität lag schnell auf dem Millerntor, das mit knapp 30.000 Plätzen die nötige Kapazität bietet. Der Wechsel dorthin erfolgt regelkonform – gemäß §49 der DFB-Durchführungsbestimmungen liegt kein Heimrechtsverzicht vor, wenn zwei Teams das gleiche Stadion als Austragungsort benennen und dann gegeneinander gelost werden. Norderstedt hatte im Vorfeld neben dem heimischen Edmund-Plambeck-Stadion auch das Millerntor als Option angegeben.