DFB-Pokal-Highlight vs. Magdeburg: FVI braucht mobile Flutlichtanlage

Nach dem Pokal-Highlight ist vor dem Pokal-Highlight: In Illertissen und Umgebung ist den meisten Fußballfreunden der 16. August noch bestens in Erinnerung. Am jenem Samstag schaltete der FVI den 1. FC Nürnberg in der ersten Runde des DFB-Pokals aus und zog sensationell in Runde zwei ein. Als nächster Gegner wartet nun der 1. FC Magdeburg. Ähnlich wie der "Club" aus Nürnberg haben auch die Magdeburger eine ruhmreiche Vergangenheit. Die Magdeburger triumphierten 1974 gar im "Europapokal der Pokalsieger"-Finale in Rotterdam gegen den AC Mailand. Die Gegenwart ist weit weniger glamourös, beide Traditionsklubs haben in der 2. Liga zu kämpfen.

Am 29. Oktober kommen die Magdeburger nach Illertissen. Damit dieser Höhepunkt der Vereinsgeschichte allerdings im heimischen Vöhlinstadion ausgetragen werden kann und kein Umzug in eine größere Arena nötig ist, mussten die Illertisser einige Vorkehrungen treffen, wie Pressesprecher und Spielleiter Hermann Schiller berichtet: "Von Verbandsseite mussten wir ja bereits für den Ligabetrieb in der Regionalliga Bayern ein 400 Lux starkes Flutlicht installieren. Das reicht aber für den DFB-Pokal nicht aus. Wegen der TV-Übertragung lautet die Vorgabe: Das Flutlicht muss 800 Lux stark sein. Wir haben uns deshalb nach einer mobilen Flutlichtanlage umgesehen und zum Glück eine gefunden. Vor wenigen Tagen hat uns der DFB grünes Licht bezüglich der Austragung gegeben. Wir können zuhause spielen."



Und das wird wieder ein Zahltag für den FVI werden: Bis zum vergangenen Wochenende waren bereits 1.600 Tickets für das Spiel vergriffen. Die reisefreudigen Magdeburger Fans machen ihrem Ruf alle Ehre und werden aller Voraussicht nach sehr zahlreich in Bayerisch-Schwaben aufschlagen. "Es haben sich 1.500 bis 2.000 Anhänger aus Magdeburg angesagt. Wir rechnen damit, dass ingesamt rund 4.000 Zuschauer kommen werden", prognostiziert Schiller.



In der Regionalliga Bayern sind die Illertisser indes nach einem Durchhänger fulminant in die Erfolgsspur zurückgekehrt: 5:3 in Aubstadt und 5:2 beim 1. FC Nürnberg II - es war eine perfekte Englische Woche! "Unsere Erfolge im Pokal sind Fluch und Segen zugleich. Durch die zusätzlichen Spiele und das straffe Programm geraten unsere Spieler, die nebenbei noch arbeiten oder studieren an ihre Grenzen. Jetzt sind befinden wir uns sozusagen wieder im Alltag, die Belastung ist wieder weniger, das tut uns gut, was man auch an den Ergebnissen sieht", erklärt Schiller abschließend.