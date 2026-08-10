DFB-Pokal: HEBC knackt deutlich über 30.000 Tickets gegen BVB

Der Pokal-Hype um HEBC Hamburg nimmt weiter Fahrt auf. Stand Montag hat der Oberligist nach Vereinsangaben bereits 33.300 Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund verkauft. Damit ist die nächste beeindruckende Marke erreicht - und der Abend im Volksparkstadion entwickelt sich immer mehr zu einem der größten Hamburger Amateurfußball-Ereignisse der vergangenen Jahre.
Erst kürzlichhatte der Verein die Marke von 20.000 verkauften Karten gemeldet. Nun sind es schon mehr als 33.000. Für einen Klub aus der Oberliga Hamburg ist das eine außergewöhnliche Zahl. Das Spiel gegen den BVB war vom ersten Moment an ein sportlicher Ausnahmezustand. Inzwischen wird daraus auch ein Zuschauerevent mit enormer Wucht.
Gespielt wird am Dienstag, 1. September, um 20:45 Uhr im Volksparkstadion. Für HEBC ist der Umzug in die große Arena des Hamburger SV längst mehr als eine organisatorische Notwendigkeit. Der heimische Professor-Reinmüller-Platz wäre für dieses Duell deutlich zu klein gewesen. Der Volkspark gibt dem Spiel nun jene Bühne, die dieses Los offenbar verdient.
33.300 verkaufte Tickets bedeuten: HEBC wird nicht nur vor einer Kulisse spielen, die für viele Profiklubs beachtlich wäre. Der Verein bringt den Hamburger Amateurfußball für einen Abend in eine Größenordnung, die sonst kaum erreichbar ist. Spieler, Trainer, Ehrenamtliche, Fans und das gesamte Umfeld bekommen eine Bühne, die weit über den Liga-Alltag hinausgeht. Viele Hamburger Vereine haben ihre Unterstützung im Stadion angekündigt.
Sportlich ist die Rollenverteilung klar. HEBC trifft als Oberligist auf Borussia Dortmund, einen der größten Vereine Deutschlands. Der BVB ist klarer Favorit. Genau daraus entsteht aber der besondere Reiz des Pokals: ein Amateurklub, ein Bundesligist, Flutlicht, Volkspark, DFB-Pokal - und nun schon mehr als 33.000 verkaufte Karten.
Für HEBC ist es die Fortsetzung einer außergewöhnlichen Phase. Der Klub gewann den LOTTO-Pokal, holte den Super-Cup und hat sich damit seinen Platz auf der großen Bühne selbst erarbeitet. Dass der aktuelle Hamburger Pokalwettbewerb für HEBC bereits beendet ist, ändert an der Strahlkraft dieses Spiels nichts. Der 1. September bleibt der Fixpunkt dieses Sommers.
Die neue Ticketzahl zeigt auch, dass dieses Spiel längst nicht nur ein HEBC-Thema ist. Es ist ein Hamburger Fußball-Thema. Viele Neutrale wollen dabei sein, viele BVB-Fans werden den Weg in den Volkspark suchen, und für den Amateurfußball in der Stadt ist dieser Abend ein Schaufenster.
HEBC hat aus einem Traumlos eine wachsende Bewegung gemacht. Aus 20.000 verkauften Karten wurden 33.300. Bis zum Anpfiff sind noch einige Wochen Zeit. Die Frage ist deshalb nicht mehr, ob der Pokalabend groß wird. Die Frage ist nur noch, wie groß er am Ende tatsächlich wird.
Und die gute Nachricht ist: Es gibt natürlich noch viele Tickets! Interessierte können an dieser Stelle Tickets für das Duell zwischen HEBC und Borussia Dortmund erwerben - hier klicken!
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