DFB-Pokal: HEBC knackt deutlich über 30.000 Tickets gegen BVB Der Pokaltraum von HEBC Hamburg wird immer größer. Für das Spiel gegen Borussia Dortmund am 1. September im Volksparkstadion sind Stand Montag bereits 33.300 Tickets verkauft. von red · Gestern, 23:44 Uhr · 0 Leser

HEBC gegen BVB im Volkspark. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Pokal-Hype um HEBC Hamburg nimmt weiter Fahrt auf. Stand Montag hat der Oberligist nach Vereinsangaben bereits 33.300 Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund verkauft. Damit ist die nächste beeindruckende Marke erreicht - und der Abend im Volksparkstadion entwickelt sich immer mehr zu einem der größten Hamburger Amateurfußball-Ereignisse der vergangenen Jahre.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Erst kürzlichhatte der Verein die Marke von 20.000 verkauften Karten gemeldet. Nun sind es schon mehr als 33.000. Für einen Klub aus der Oberliga Hamburg ist das eine außergewöhnliche Zahl. Das Spiel gegen den BVB war vom ersten Moment an ein sportlicher Ausnahmezustand. Inzwischen wird daraus auch ein Zuschauerevent mit enormer Wucht. Der Volkspark füllt sich weiter Gespielt wird am Dienstag, 1. September, um 20:45 Uhr im Volksparkstadion. Für HEBC ist der Umzug in die große Arena des Hamburger SV längst mehr als eine organisatorische Notwendigkeit. Der heimische Professor-Reinmüller-Platz wäre für dieses Duell deutlich zu klein gewesen. Der Volkspark gibt dem Spiel nun jene Bühne, die dieses Los offenbar verdient.

33.300 verkaufte Tickets bedeuten: HEBC wird nicht nur vor einer Kulisse spielen, die für viele Profiklubs beachtlich wäre. Der Verein bringt den Hamburger Amateurfußball für einen Abend in eine Größenordnung, die sonst kaum erreichbar ist. Spieler, Trainer, Ehrenamtliche, Fans und das gesamte Umfeld bekommen eine Bühne, die weit über den Liga-Alltag hinausgeht. Viele Hamburger Vereine haben ihre Unterstützung im Stadion angekündigt. Pokaltraum statt Alltag Sportlich ist die Rollenverteilung klar. HEBC trifft als Oberligist auf Borussia Dortmund, einen der größten Vereine Deutschlands. Der BVB ist klarer Favorit. Genau daraus entsteht aber der besondere Reiz des Pokals: ein Amateurklub, ein Bundesligist, Flutlicht, Volkspark, DFB-Pokal - und nun schon mehr als 33.000 verkaufte Karten.