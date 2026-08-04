DFB-Pokal: Fortuna Düsseldorfs U19 stürmt in Runde zwei

Mit einem Spaziergang an der Ostsee ist Fortuna Düsseldorfs U19 in die zweite Runde um den DFB-Juniorenpokal eingezogen. So jedenfalls ließe sich das Wochenende der A-Juniorenfußballer aus Flingern treffend zusammenfassen. Der amtierende Niederrheinpokalsieger hatte sich als turmhoher Favorit auf den Weg zum Warnemünder SV gemacht und wurde seiner Rolle am Sonntagmittag vollauf gerecht.
Beim 17:0-Kantersieg kannte der rot-weiße Nachwuchs mit seinem Gegner keine Gnade. Trotz des einseitigen Verlaufs hatte Fortunas Trainer Engin Vural nach Spielschluss viel Lob für den Gastgeber übrig. „Wir sind hier total herzlich in Empfang genommen worden. Man hat gespürt, dass unheimlich viele Hände geholfen haben, um so ein Sportfest zu organisieren. Wir haben unseren Teil zum Gelingen mit vielen Toren beigetragen“, resümierte der Fußballlehrer.
Dabei brauchte seine Elf zunächst sogar etwas Anlaufzeit. Nach 27 gespielten Minuten stand es immer noch 0:0. Erst dann brach Florim Selmani den Bann (28.). Bis zur Pause hatte die Fortuna ein 4:0 herausgeschossen und plötzlich Appetit auf mehr. „13 Tore in nur einer Hälfte muss man auch erst einmal schießen“, lobte Vural den zielstrebigen Auftritt nach dem Seitenwechsel.
Die Platzherren, die sich in ihrem Verband sensationell an Stelle des FC Hansa Rostock für den nationalen Pokalwettbewerb qualifiziert hatten, konnten einem mit zunehmender Spieldauer leidtun. So leistungsstark wie der im Sommer in den Seniorenbereich aufgerückte Jahrgang 2007 präsentierte sich die neuformierte U19 aus Warnemünde dann nicht, um der Fortuna auch nur ansatzweise Paroli bieten zu können.
Rein sportlich brachte der Ausflug in das beliebte Feriengebiet in Mecklenburg-Vorpommern demnach wenig neue Erkenntnisse. Wertvoll war die Auswärtstour aus Sicht des Trainers aber dennoch. „Wir waren in einem sehr schönen Sporthotel untergebracht und hatten die Gelegenheit, auch noch einmal etwas gemeinsame Zeit an der See zu verbringen“, berichtete Vural.
Um das Teambuilding sollte es demnach wenige Tage vor dem Ligastart bestens bestellt sein. Im ersten Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen erwartet Vural am kommenden Sonntag natürlich erheblich mehr Gegenwehr, als es sie in Warnemünde gab. Ob dann auch Berkan Ermec erstmals zum Kader der Flingerner gehören wird, bleibt abzuwarten. Den 18-jährigen Angreifer lotsten die Verantwortlichen von Bayer 04 Leverkusen los. In Warnemünde konnte Ermec mangels Spielberechtigung noch nicht eingreifen. Doch auch ohne den stürmenden Neuzugang gab es an der Ostsee eine wahre Torflut.