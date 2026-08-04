DFB-Pokal: Fortuna Düsseldorfs U19 stürmt in Runde zwei

Rein sportlich brachte der Ausflug in das beliebte Feriengebiet in Mecklenburg-Vorpommern demnach wenig neue Erkenntnisse. Wertvoll war die Auswärtstour aus Sicht des Trainers aber dennoch. „Wir waren in einem sehr schönen Sporthotel untergebracht und hatten die Gelegenheit, auch noch einmal etwas gemeinsame Zeit an der See zu verbringen“, berichtete Vural.

Um das Teambuilding sollte es demnach wenige Tage vor dem Ligastart bestens bestellt sein. Im ersten Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen erwartet Vural am kommenden Sonntag natürlich erheblich mehr Gegenwehr, als es sie in Warnemünde gab. Ob dann auch Berkan Ermec erstmals zum Kader der Flingerner gehören wird, bleibt abzuwarten. Den 18-jährigen Angreifer lotsten die Verantwortlichen von Bayer 04 Leverkusen los. In Warnemünde konnte Ermec mangels Spielberechtigung noch nicht eingreifen. Doch auch ohne den stürmenden Neuzugang gab es an der Ostsee eine wahre Torflut.