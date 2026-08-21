DFB-Pokal: Fans machen gegen den VAR mobil

Die erste Runde des DFB-Pokals steht vor der Tür. Für viele Fans geht es dabei nicht nur um Überraschungen, Favoritenstürze und die Magie des Wettbewerbs. In zahlreichen Stadien sind Protestaktionen gegen den Video Assistant Referee (VAR) angekündigt. Die Fanszenen verschiedener Vereine, unter anderem von Rot-Weiss Essen, Borussia Mönchengladbach und vom MSV Duisburg, wollen die Aufmerksamkeit des Pokalwochenendes nutzen, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen: Der Videobeweis soll aus dem deutschen Fußball verschwinden.
Aus Sicht der Initiatoren bietet die erste Pokalrunde dafür die perfekte Bühne. Denn anders als in Bundesliga und 2. Bundesliga kommt der VAR an diesem Wochenende nicht zum Einsatz. In einem gemeinsamen Aufruf heißt es, die erste Runde zeige den Fußball „wie er sein sollte: ohne VAR und damit authentisch, unmittelbar und voller Emotionen“. Genau zu diesem Zustand wolle man dauerhaft zurückkehren.
Der Kern der Debatte ist längst nicht mehr die technische Umsetzung des Systems. Vielmehr geht es um die Frage, wie sehr der Videobeweis das Erleben eines Fußballspiels verändert hat. Viele Fans bemängeln, dass Tore heute häufig erst mit Verzögerung gefeiert werden können. Jubel wird von Unsicherheit begleitet, weil jederzeit eine Überprüfung drohen könnte. Die spontane Emotion, die den Fußball über Jahrzehnte ausgezeichnet hat, gehe dadurch verloren. Unterstützung erhält diese Sichtweise inzwischen sogar aus dem Profifußball.
Besonders deutlich positionierte sich der FC Augsburg. Geschäftsführer Michael Ströll äußerte im Gespräch mit dem kicker Verständnis für die Proteste. „Wir können die Sichtweise der Fans nachvollziehen, weil wir dies in vielen Punkten ähnlich empfinden“, wird Ströll zitiert. Der VAR sei zwar eingeführt worden, um den Fußball gerechter zu machen. In der Praxis verlagere sich die Diskussion jedoch oftmals lediglich von der Schiedsrichterentscheidung auf die Entscheidung des Video-Assistenten. Der Videobeweis schaffe häufig neue Diskussionen, anstatt bestehende zu lösen.
Noch grundsätzlicher wird Augsburgs Geschäftsführer bei der Bewertung des Gesamtsystems. Die Idee hinter dem VAR sei zwar richtig gewesen, die Umsetzung habe jedoch nicht funktioniert. Zudem blieben zu viele Interpretationsspielräume bestehen. Besonders schwer wiegt aus seiner Sicht ein anderer Punkt: Die Emotionen blieben auf der Strecke.
Mit Heiko Vogel meldete sich auch ein aktueller Zweitliga-Trainer zu Wort. Der Coach der SpVgg Greuther Fürth erklärte vor dem Pokalspiel gegen den VfL Bochum, dass der VAR für ihn einen Teil der Fußball-Emotionen zerstöre. „Ich habe es mir abgewöhnt, mich über Tore zu freuen“, sagte Vogel mit Blick auf die oftmals langen Überprüfungen. Die Verzögerungen nähmen ihm die Emotionalität des Moments. „Es nimmt bei mir die Emotionalität raus.“
Dass sich mittlerweile nicht nur Fans, sondern auch Vereinsverantwortliche und Trainer kritisch äußern, zeigt, wie sehr die Diskussion inzwischen den gesamten Profifußball erfasst hat.
Dabei darf nicht vergessen werden, warum der Videobeweis überhaupt eingeführt wurde. Ziel war es, klare Fehlentscheidungen zu korrigieren und die Zahl spielentscheidender Irrtümer zu reduzieren. Genau an diesem Punkt verläuft die Trennlinie der Diskussion.
Befürworter argumentieren, dass Fehlentscheidungen im Profifußball enorme sportliche und wirtschaftliche Folgen haben können. Gegner halten dagegen, dass absolute Gerechtigkeit ohnehin nicht erreichbar sei und der Preis dafür zu hoch ausfalle. Der VAR habe die Diskussion über Schiedsrichterentscheidungen nicht beendet, sondern lediglich verändert. Statt über den Referee auf dem Platz werde nun über den Video-Assistenten in Köln diskutiert.
Unabhängig davon, wie die Aktionen am Wochenende ausfallen werden, ist eines bereits jetzt klar: Die Debatte um den Videobeweis ist längst nicht beendet. Ironischerweise erleben die Fans ausgerechnet in jener Pokalrunde, in der sie gegen den VAR protestieren wollen, genau den Fußball, den sie sich wünschen - ohne Eingriffe aus dem Kölner Keller. Doch dieser Zustand bleibt nur von kurzer Dauer. Bereits ab der zweiten Runde soll der VAR im DFB-Pokal eingesetzt werden. Bislang war dies erst ab dem Achtelfinale der Fall.
Die erste Pokalrunde wird damit nicht nur zum Auftakt eines traditionsreichen Wettbewerbs. Sie wird auch zu einem Stimmungsbild darüber, wie groß die Ablehnung des Videobeweises im deutschen Fußball inzwischen tatsächlich geworden ist. Und sie wirft erneut die Frage auf, die den Fußball seit Jahren begleitet: Wie viel technische Kontrolle verträgt das Spiel, ohne einen Teil seiner Faszination zu verlieren?