DFB-Pokal: Fans machen gegen den VAR mobil DFB-Pokal als Bühne für den VAR-Protest: Warum die Kritik am Videobeweis nicht verstummt. von Marcel Eichholz · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Es sind Protestaktionen gegen den Videobeweis geplant. – Foto: IMAGO / Eibner

Die erste Runde des DFB-Pokals steht vor der Tür. Für viele Fans geht es dabei nicht nur um Überraschungen, Favoritenstürze und die Magie des Wettbewerbs. In zahlreichen Stadien sind Protestaktionen gegen den Video Assistant Referee (VAR) angekündigt. Die Fanszenen verschiedener Vereine, unter anderem von Rot-Weiss Essen, Borussia Mönchengladbach und vom MSV Duisburg, wollen die Aufmerksamkeit des Pokalwochenendes nutzen, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen: Der Videobeweis soll aus dem deutschen Fußball verschwinden.

Aus Sicht der Initiatoren bietet die erste Pokalrunde dafür die perfekte Bühne. Denn anders als in Bundesliga und 2. Bundesliga kommt der VAR an diesem Wochenende nicht zum Einsatz. In einem gemeinsamen Aufruf heißt es, die erste Runde zeige den Fußball „wie er sein sollte: ohne VAR und damit authentisch, unmittelbar und voller Emotionen“. Genau zu diesem Zustand wolle man dauerhaft zurückkehren. Die größte Kritik: Verlorene Emotionen Der Kern der Debatte ist längst nicht mehr die technische Umsetzung des Systems. Vielmehr geht es um die Frage, wie sehr der Videobeweis das Erleben eines Fußballspiels verändert hat. Viele Fans bemängeln, dass Tore heute häufig erst mit Verzögerung gefeiert werden können. Jubel wird von Unsicherheit begleitet, weil jederzeit eine Überprüfung drohen könnte. Die spontane Emotion, die den Fußball über Jahrzehnte ausgezeichnet hat, gehe dadurch verloren. Unterstützung erhält diese Sichtweise inzwischen sogar aus dem Profifußball.

>>> DFB-Pokal: Alle Spiele, alle Tore Augsburg stellt sich hinter die Fans Besonders deutlich positionierte sich der FC Augsburg. Geschäftsführer Michael Ströll äußerte im Gespräch mit dem kicker Verständnis für die Proteste. „Wir können die Sichtweise der Fans nachvollziehen, weil wir dies in vielen Punkten ähnlich empfinden“, wird Ströll zitiert. Der VAR sei zwar eingeführt worden, um den Fußball gerechter zu machen. In der Praxis verlagere sich die Diskussion jedoch oftmals lediglich von der Schiedsrichterentscheidung auf die Entscheidung des Video-Assistenten. Der Videobeweis schaffe häufig neue Diskussionen, anstatt bestehende zu lösen. Noch grundsätzlicher wird Augsburgs Geschäftsführer bei der Bewertung des Gesamtsystems. Die Idee hinter dem VAR sei zwar richtig gewesen, die Umsetzung habe jedoch nicht funktioniert. Zudem blieben zu viele Interpretationsspielräume bestehen. Besonders schwer wiegt aus seiner Sicht ein anderer Punkt: Die Emotionen blieben auf der Strecke.