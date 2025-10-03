DFB-Pokal der Junioren: U19 der Kickers zieht ins Achtelfinale ein

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die A-Junioren der Stuttgarter Kickers gewannen vor 1.180 Zuschauern auf dem Rasenplatz in Ahlerstedt beim Regionalligisten JFV A/O/B/H/H mit 4:3 (3:2)-Toren und stehen damit im Achtelfinale des laufenden Pokalwettbewerbes.

Das Team von U19-Cheftrainer Harun Gülcan startete bei Sonnenschein couragiert und druckvoll in das Mittagsspiel und führten auf dem Rasenplatz früh durch die Treffer von Mika Seeger (11.) und Ardi Mulaj (15.) mit 2:0. Lasse Schumacher nutzte die erste nennenswerte Möglichkeit der Platzherren und verkürzte unerwartet auf 2:1 (26.). Doch die Blauen kontrollierten weiter die Pokalpartie und Julian Schmidt stellte mit seinem sehenswerten Schuss in den linken Torwinkel zum 3:1 den Zwei Tore Abstand wieder her (33.).

Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel kam Lenn Pauly nach einer Attacke von Kickers-Torhüter Benjamin Köstel zu Fall. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte zum 2:3-Pausenstand (40.).

– Foto: Stuttgarter Kickers

Mit Midian Guerra für Efe Karakaya gingen die Kickers in den zweiten Spielabschnitt. In Folge eines Eckball schob Salem Chettibi zum 4:2 ein (58.). Doch auch mit der erneuten Zwei Tore Führung war die Begegnung nicht entschieden. Es entwickelte sich ein leidenschaftliche und kämpferische Schlussphase. Der Fussball Jugendförderverein Ahlerstedt, Ottendorf, Bargstedt, Harsefeld, Heeslingen verkürzte mit dem zweiten verwandelten Foulelfmeter durch Anton Beer auf 3:4 (74.).



Angefeuert von den Zuschauern warfen die Platzherren nun alles nach vorne und drängten auf den Ausgleichstreffer. Kickers-Innenverteidiger Chettibi sah nach einer Aktion im Mittelfeld glatt Rot (84.). Die Spannung erreichte einen neuen Höhepunkt. Doch auch mit einem Mann weniger verteidigten die Blauen mit großem Einsatz bis tief in die Nachspielzeit die knappe Führung und feierten am Ende den verdienten Einzug in die Runde der letzten 16 Mannschaften.

– Foto: Stuttgarter Kickers