DFB-Pokal der Frauen: SGS Essen empfängt Werder Bremen

SGS Essen würde mit einem Sieg ins Halbfinale einziehen. – Foto: Imago Images

In der Frauen-Bundesliga läuft es für die SGS aktuell alles andere als rund. Das Team aus dem Ruhrgebiet steckt tief im Tabellenkeller und belegt derzeit den vorletzten Platz. Über weite Strecken der Saison fehlten Konstanz und offensive Durchschlagskraft, wodurch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen gelassen wurden. Umso wichtiger könnte der Pokal werden, um neues Selbstvertrauen zu sammeln.

Der Weg ins Viertelfinale zeigte allerdings, dass die Mannschaft gerade in K.-o.-Spielen durchaus gefährlich sein kann. Im Achtelfinale setzte sich Essen knapp gegen Turbine Potsdam durch und sicherte sich damit das Ticket für die Runde der letzten acht Teams im Wettbewerb. Die Partie war hart umkämpft und zeigte vor allem die defensive Stabilität der SGS – eine Qualität, die auch gegen Bremen gefragt sein wird.

Mit Werder Bremen wartet jedoch ein Gegner, der in dieser Saison stabiler unterwegs ist. Zudem konnten die Norddeutschen bereits im direkten Duell Selbstvertrauen sammeln: In der Bundesliga gelang Werder ein knapper Auswärtssieg an der Hafenstraße. Entsprechend geht Essen nicht als Favorit in das Pokalduell.