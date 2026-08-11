DFB-Pokal der Frauen: Die Play-Offs starten mit brisanten Spielen

Die Spiele der Play-Offs im DFB-Pokal der Frauen stehen an. Dabei gibt es einige brisante Duelle. Zum Beispiel empfängt der MSV Duisburg das Team von Borussia Mönchengladbach oder im Brandenburg-Duell stehen sich der FSV Babelsberg 74 und der 1. FFC Turbine Potsdam gegenüber. Hier gibt es alle Spiele im Überblick:
Samstag, 15.08.2026, 11:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock – VfL Bochum
Samstag, 15.08.2026, 15:00 Uhr: FC Jesteburg-Bendestorf – Hertha BSC
Samstag, 15.08.2026, 15:00 Uhr: FC Schalke 04 – Hannover 96
Samstag, 15.08.2026, 15:30 Uhr: MSV Duisburg – Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 16.08.2026, 12:00 Uhr: Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg
Sonntag, 16.08.2026, 12:00 Uhr: Chemnitzer FC – SF/BG Marburg
Sonntag, 16.08.2026, 13:00 Uhr: VfR Wormatia Worms – SV Eutingen
Sonntag, 16.08.2026, 14:00 Uhr: ATS Buntentor – SV BW Berolina Mitte 49
Sonntag, 16.08.2026, 14:00 Uhr: VfR Warbeyen – FC Viktoria 1889 Berlin
Sonntag, 16.08.2026, 14:00 Uhr: FSV Babelsberg 74 – 1. FFC Turbine Potsdam
Sonntag, 16.08.2026, 14:00 Uhr: 1. FFV Erfurt – FC Ingolstadt 04
Sonntag, 16.08.2026, 14:00 Uhr: 1. FC Saarbrücken – SpVgg Greuther Fürth
Sonntag, 16.08.2026, 14:00 Uhr: SC Fortuna Köln – SG 99 Andernach
Sonntag, 16.08.2026, 15:00 Uhr: FC St. Pauli – SV Meppen
Sonntag, 16.08.2026, 16:00 Uhr: TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – SC Sand
Sonntag, 16.08.2026, 17:00 Uhr: Karlsruher SC – TuS Issel
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