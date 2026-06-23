DFB-Pokal der Frauen 2026/2027: Das sind die Mannschaften

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Teilnehmerfeld der insgesamt 48 Teams für den DFB-Pokal der Frauen der Saison 2026/2027 bekanntgegeben. Qualifiziert sind die Mannschaften der Google Pixel Frauen-Bundesliga der abgelaufenen Spielzeit, die zehn bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga der vergangenen Saison, die Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga und die Pokalsieger der 21 Landesverbände. Zweite Mannschaften sind grundsätzlich nicht teilnahmeberechtigt, hier greift die Nachrückregelung.

Die 14 Bundesligisten sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga des abgelaufenen Spieljahres, der VfB Stuttgart und 1. FSV Mainz 05, sind für die erste Hauptrunde gesetzt. Die übrigen 32 Mannschaften spielen in den Playoffs um einen Platz in der ersten Hauptrunde. Die Auslosung der Playoffs findet am Freitag, 26. Juni, statt - die Auslosung für die erste Hauptrunde wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die erste Hauptrunde ist für den 26. bis 28. September 2026 vorgesehen.