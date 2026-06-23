 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

DFB-Pokal der Frauen 2026/2027: Das sind die Mannschaften

Die Auslosung der Playoffs findet am Freitag, 26. Juni, statt

von pm · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Björn Kaisen

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DFB-Pokal Frauen
Frauen-Bundesliga
SpVgg Greuther Fürth
TSV Solingen
BSG Chemie

Der DFB hat das Teilnehmerfeld der Saison 2026/2027 für den DFB-Pokal der Frauen kommuniziert. 48 Teams nehmen am Wettbewerb teil.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Teilnehmerfeld der insgesamt 48 Teams für den DFB-Pokal der Frauen der Saison 2026/2027 bekanntgegeben. Qualifiziert sind die Mannschaften der Google Pixel Frauen-Bundesliga der abgelaufenen Spielzeit, die zehn bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga der vergangenen Saison, die Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga und die Pokalsieger der 21 Landesverbände. Zweite Mannschaften sind grundsätzlich nicht teilnahmeberechtigt, hier greift die Nachrückregelung.

Playoffs und Hauptrunde

Die 14 Bundesligisten sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga des abgelaufenen Spieljahres, der VfB Stuttgart und 1. FSV Mainz 05, sind für die erste Hauptrunde gesetzt. Die übrigen 32 Mannschaften spielen in den Playoffs um einen Platz in der ersten Hauptrunde. Die Auslosung der Playoffs findet am Freitag, 26. Juni, statt - die Auslosung für die erste Hauptrunde wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die erste Hauptrunde ist für den 26. bis 28. September 2026 vorgesehen.

Das sind die Pokalteilnehmer 2026/2027

GESETZT IN DER 1. HAUPTRUNDE

Qualifiziert über die Google Pixel Frauen-Bundesliga 2025/2026:

  • FC Bayern München
  • VfL Wolfsburg
  • Eintracht Frankfurt
  • TSG 1899 Hoffenheim
  • Bayer 04 Leverkusen
  • SC Freiburg
  • SV Werder Bremen
  • 1. FC Köln
  • SC Freiburg
  • 1. FC Union Berlin
  • RB Leipzig
  • 1. FC Nürnberg
  • Hamburger SV
  • SGS Essen
  • FC Carl Zeiss Jena

Qualifiziert über die 2. Frauen-Bundesliga 2025/2026:

  • VfB Stuttgart
  • 1. FSV Mainz 05

TEILNAHME AN DEN PLAYOFFS

2. Frauen-Bundesliga:

  • SC Sand
  • SV Meppen
  • FC Viktoria Berlin
  • SG 99 Andernach
  • FC Ingolstadt 04
  • VfL Bochum
  • Borussia Mönchengladbach
  • 1. FFC Turbine Potsdam
  • VfR Warbeyen

Aufsteiger aus der Regionalliga Nord:

  • Hertha BSC

Landespokalsieger bzw. -finalisten:

  • MSV Duisburg
  • Chemnitzer FC
  • FC Schalke 04
  • SV Blau Weiss Berolina Mitte
  • FC St. Pauli
  • Karlsruher SC
  • 1. FC Saarbrücken
  • SC Fortuna Köln
  • ATS Buntentor
  • SV Eutingen
  • Holstein Kiel
  • 1. FC Magdeburg
  • F.C. Hansa Rostock
  • TuS Issel
  • FSV Babelsberg 74
  • VfR Wormatia Worms
  • Sportfreunde Blau-Gelb Marburg
  • SpVgg Greuther Fürth
  • Hannover 96
  • 1. FFV Erfurt
  • TSV Alemannia Freiburg-Zähringen
  • FC Jesteburg-Bendestorf