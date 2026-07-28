DFB-Pokal der A-Junioren startet mit 32 Duellen

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Die 1. Runde im DFB-Pokal der A-Junioren eröffnet die neue Pokalsaison. Von Freitag bis Sonntag stehen 32 Begegnungen auf dem Programm. Nachwuchsmannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet kämpfen um den Einzug in die nächste Runde.

Mit der 1. Runde beginnt am Freitag der DFB-Pokal der A-Junioren. Insgesamt 64 Mannschaften gehen an den Start und wollen sich mit einem Erfolg den Platz in der zweiten Runde sichern. Das Eröffnungsspiel bestreiten am Freitagabend der Berliner AK und der 1. FC Union Berlin.

Der Schwerpunkt der ersten Runde liegt auf dem Wochenende. Bereits am Samstag stehen zahlreiche Begegnungen auf dem Programm. Traditionsvereine und renommierte Nachwuchsleistungszentren treffen dabei ebenso auf ambitionierte Nachwuchsteams, die vor heimischer Kulisse für eine Überraschung sorgen wollen.

Am Sonntag wird die erste Pokalrunde mit weiteren Partien abgeschlossen. Auch dann stehen zahlreiche namhafte Vereine im Einsatz. Erst nach dem letzten Spiel des Wochenendes wird feststehen, welche 32 Mannschaften den Sprung in die zweite Runde geschafft haben.

Der Traum vom Weiterkommen

Die erste Runde des DFB-Pokals der A-Junioren bietet für alle teilnehmenden Mannschaften die Chance, die neue Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beginnen. Jeder Sieg bedeutet das Weiterkommen, jede Niederlage das sofortige Aus. Entsprechend groß ist die Bedeutung jeder einzelnen Begegnung, wenn der Kampf um den Einzug in die nächste Pokalrunde beginnt.

Alle Spiele der 1. Runde

Freitag, 31. Juli 2026, 19:00 Uhr: Berliner AK – 1. FC Union Berlin

Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: Borussia Dortmund – Holstein Kiel

Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: SC Fortuna Köln – SC Freiburg

Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: SV Babelsberg 03 – FC Viktoria Köln

Samstag, 1. August 2026, 11:30 Uhr: JFV Bremen – 1. FC Heidenheim

Samstag, 1. August 2026, 12:00 Uhr: SG Unterrath – Hertha BSC

Samstag, 1. August 2026, 12:00 Uhr: JFV Lübeck – TSG 1899 Hoffenheim

Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: ZFC Meuselwitz – Chemnitzer FC

Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: TSV Havelse – FC Energie Cottbus

Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: SGV Heilbronn-Freiberg – VfL Wolfsburg

Samstag, 1. August 2026, 13:30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – SV Sandhausen

Samstag, 1. August 2026, 14:05 Uhr: RB Leipzig – 1. FC Kaiserslautern

Samstag, 1. August 2026, 15:00 Uhr: SV Viktoria Herxheim – FC Ingolstadt 04

Samstag, 1. August 2026, 16:00 Uhr: Karlsruher SC – SSV Ulm 1846 Fußball

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Freiburger FC – Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: SV Rödinghausen – FC Schalke 04

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Berliner SC – SpVgg Greuther Fürth

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: JFG Schaumberg-Prims – VfB Stuttgart

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: FSV Mainz 05 – FC Augsburg

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: VfL Bochum – 1. FC Köln

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – FC Bayern München

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: TSG Wieseck – TSV 1860 München

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: SC Preußen Münster – 1. FC Magdeburg

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: DJK Don Bosco Bamberg – MSV Duisburg

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: VfV Borussia 06 Hildesheim – Bayer 04 Leverkusen

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: 1. FC Nürnberg – Hamburger SV

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: SG Dynamo Dresden – Hannover 96

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: TuS Koblenz – SV Werder Bremen

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: Altona 93 – SC Paderborn 07

Sonntag, 2. August 2026, 13:00 Uhr: SV Warnemünde – Fortuna Düsseldorf

Sonntag, 2. August 2026, 13:00 Uhr: Bonner SC – FC St. Pauli

Sonntag, 2. August 2026, 14:00 Uhr: SV Arminia 53 Magdeburg – FC Carl Zeiss Jena