DFB-Pokal der A-Junioren: Ein 0:8 und ein Elfmeterkrimi

Die 1. Runde im DFB-Pokal der A-Junioren wurde am heutigen Samstag fortgesetzt.
Alle Spiele der 1. Runde
Berliner AK – 1. FC Union Berlin 3:2
Schiedsrichter: Jan Niklas Hägemann - Zuschauer: 333
Tore: 1:0 Enes Gündüz (23.), 2:0 Enes Gündüz (33.), 2:1 Tom Kannegießer (81.), 3:1 Nabi Thieme (85.), 3:2 Francesco Matjani (90.+3)
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Borussia Dortmund – Holstein Kiel 3:4 n.E.
Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Jonathan Trunschke (33.), 1:1 Bjarki Hrafn Gardasson (40.), 1:2 Valton Mehmeti (47.), 1:3 Valton Mehmeti (57.), 1:4 Valton Mehmeti (68.), 2:4 Bjarki Hrafn Gardasson (70.), 3:4 Bjarki Hrafn Gardasson (84.)
Gelb-Rot: Ajdin Ibrahimovic (95./Holstein Kiel)
SV Babelsberg 03 – FC Viktoria Köln 5:3
Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jehon Hyseni (11.), 2:0 Felix Lehmann (18.), 2:1 Paul Kolec (20.), 2:2 Paul Kolec (22.), 3:2 Paul Kolec (41. Eigentor), 3:3 Paul Kolec (51.), 4:3 Ilay Zuchowski (65.), 5:3 Zerah Gabienoo (90.+1)
SC Fortuna Köln – SC Freiburg 0:4
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Mladen Mijajlovic (24.), 0:2 Stefanos Abubakari (50.), 0:3 Cedric Dreher (62.), 0:4 Darko Malisanovic (79.)
JFV Bremen – 1. FC Heidenheim 0:1
Schiedsrichter: Mika Hems - Zuschauer: 76
Tor: 0:1 Julian Eble (4.)
JFV Lübeck – TSG 1899 Hoffenheim 2:6
Schiedsrichter: Kian Gorny (Hannover) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Tamay Dügdü (3. Eigentor), 1:1 Tamay Dügdü (16.), 1:2 Tamay Dügdü (55.), 1:3 Albin Kurpejovic (59.), 1:4 David Creța (70.), 2:4 (73.), 2:5 Nevio Zumpano (75.), 2:6 Josef Haßfeld (90.+1 Foulelfmeter)
SG Unterrath – Hertha BSC 0:2
Schiedsrichter: Nicolas Prinz - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Oluwajimi Adetokunbo-Adelenu (52.), 0:2 Marko Bajars (66.)
SGV Heilbronn-Freiberg – VfL Wolfsburg 0:6
Schiedsrichter: Oskar Roeck (Öhningen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Carl-Anton Sticherling (7.), 0:2 Ibrahim Saidykhan (43.), 0:3 Bruno Katz (48.), 0:4 Bruno Katz (49.), 0:5 Carl-Anton Sticherling (55.), 0:6 Leeron Danioko (58.)
TSV Havelse – FC Energie Cottbus 0:2
Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg) - Zuschauer: 167
Tore: 0:1 Phil Heidrich (17.), 0:217 Aaron Reschke (90.+4)
ZFC Meuselwitz – Chemnitzer FC 0:8
Schiedsrichter: Lukas Pflaum (Bamberg) - Zuschauer: 230
Tore: 0:1 Mika Lehmann (12.), 0:2 Mika Lehmann (28.), 0:3 Nino Löwelt (37.), 0:4 Mika Lehmann (45.), 0:5 Mika Lehmann (52.), 0:6 Nino Scherm (63.), 0:7 Vincent Gehmlich (75.), 0:8 Oskar Wodetzki (87.)
SV Wehen Wiesbaden – SV Sandhausen 5:0
Schiedsrichter: Noan Jürries (Würzburg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Alexander Pfeiffer (2.), 2:0 Alexander Pfeiffer (39.), 3:0 Alexander Pfeiffer (57.), 4:0 Alexander Pfeiffer (66.), 5:0 Servan Gürsel (81.)
RB Leipzig – 1. FC Kaiserslautern 3:4
Schiedsrichter: Dominic Dylka - Zuschauer: 233
Tore: 0:1 Kerim Beck (2.), 1:1 (21.), 1:2 Dzenan Resic (28. Foulelfmeter), 1:3 Dzenan Resic (37.), 1:4 Nichita Cucuruz (43.), 2:4 Niko Tomasevic (85.), 3:4 Niko Tomasevic (90.+6)
SV Viktoria Herxheim – FC Ingolstadt 04 0:4
Schiedsrichter: Elias Kiefer (Hülzweiler) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Malik Kaydin (13.), 0:2 Yusif Kabbia (53. Foulelfmeter), 0:3 Malik Kaydin (55.), 0:4 Malik Kaydin (77.)
Karlsruher SC – SSV Ulm 1846 Fußball 3:1
Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Tim Boldt (22.), 1:1 Elischa Kollmannthaler (36.), 2:1 Ajdin Kolasinac (53. Foulelfmeter), 3:1 Ajdin Kolasinac (56.)
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Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Freiburger FC – Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: SV Rödinghausen – FC Schalke 04
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Berliner SC – SpVgg Greuther Fürth
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