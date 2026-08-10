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DFB-Pokal der A-Junioren: Die Termine der 2. Runde stehen fest
Die Partien der 2. Runde des DFB-Pokals der A-Junioren im Überblick.
von red · Gestern, 16:30 Uhr · 0 Leser
Die Spiele und Termine der 2. Runde im DFB-Pokal der A-Junioren stehen fest. Hier gibt es alle Spiele im Überblick:
2. Runde
Samstag, 29.08.2026, 10:45 Uhr: VfB Stuttgart – SC Freiburg
Samstag, 29.08.2026, 11:00 Uhr: 1. FC Magdeburg – FC Schalke 04
Samstag, 29.08.2026, 11:00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV
Samstag, 29.08.2026, 11:00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern – Holstein Kiel
Samstag, 29.08.2026, 12:30 Uhr: Berliner AK – Karlsruher SC
Samstag, 29.08.2026, 13:00 Uhr: FC Bayern München – FC Ingolstadt 04
Samstag, 29.08.2026, 13:00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – FC Carl Zeiss Jena
Sonntag, 30.08.2026, 11:00 Uhr: MSV Duisburg – FC Energie Cottbus
Sonntag, 30.08.2026, 11:00 Uhr: Chemnitzer FC – Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 30.08.2026, 11:00 Uhr: FC St. Pauli – 1. FC Köln
Sonntag, 30.08.2026, 11:00 Uhr: SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim
Sonntag, 30.08.2026, 12:00 Uhr: SV Babelsberg 03 – FSV Mainz 05
Sonntag, 30.08.2026, 12:00 Uhr: Berliner SC – Hannover 96
Sonntag, 30.08.2026, 12:00 Uhr: Fortuna Düsseldorf – VfL Wolfsburg
Sonntag, 30.08.2026, 12:00 Uhr: SC Paderborn 07 – Hertha BSC
Sonntag, 30.08.2026, 14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – TSV 1860 München
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Das war die 1. Runde:
Berliner AK – 1. FC Union Berlin 3:2
Schiedsrichter: Jan Niklas Hägemann - Zuschauer: 333
Tore: 1:0 Enes Gündüz (23.), 2:0 Enes Gündüz (33.), 2:1 Tom Kannegießer (81.), 3:1 Nabi Thieme (85.), 3:2 Francesco Matjani (90.+3)
Borussia Dortmund – Holstein Kiel 3:4 n.E.
Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Jonathan Trunschke (33.), 1:1 Bjarki Hrafn Gardasson (40.), 1:2 Valton Mehmeti (47.), 1:3 Valton Mehmeti (57.), 1:4 Valton Mehmeti (68.), 2:4 Bjarki Hrafn Gardasson (70.), 3:4 Bjarki Hrafn Gardasson (84.)
Gelb-Rot: Ajdin Ibrahimovic (95./Holstein Kiel/weiterspielen)
SC Fortuna Köln – SC Freiburg 0:4
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Mladen Mijajlovic (24.), 0:2 Stefanos Abubakari (50.), 0:3 Cedric Dreher (62.), 0:4 Darko Malisanovic (79.)
SV Babelsberg 03 – FC Viktoria Köln 5:3
Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jehon Hyseni (11.), 2:0 Felix Lehmann (18.), 2:1 Paul Kolec (20.), 2:2 Paul Kolec (22.), 3:2 Paul Kolec (41. Eigentor), 3:3 Paul Kolec (51.), 4:3 Ilay Zuchowski (65.), 5:3 Zerah Gabienoo (90.+1)
JFV Bremen – 1. FC Heidenheim 0:1
Schiedsrichter: Mika Hems - Zuschauer: 76
Tore: 0:1 Julian Eble (4.)
SG Unterrath – Hertha BSC 0:2
Schiedsrichter: Nicolas Prinz - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Oluwajimi Adetokunbo-Adelenu (52.), 0:2 Marko Bajars (66.)
JFV Lübeck – TSG 1899 Hoffenheim 2:6
Schiedsrichter: Kian Gorny (Hannover) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Tamay Dügdü (3. Eigentor), 1:1 Tamay Dügdü (16.), 1:2 Tamay Dügdü (55.), 1:3 Albin Kurpejovic (59.), 1:4 David Creța (70.), 2:4 (73.), 2:5 Nevio Zumpano (75.), 2:6 Josef Haßfeld (90.+1 Foulelfmeter)
ZFC Meuselwitz – Chemnitzer FC 0:8
Schiedsrichter: Lukas Pflaum (Bamberg) - Zuschauer: 230
Tore: 0:1 Mika Lehmann (12.), 0:2 Mika Lehmann (28.), 0:3 Nino Löwelt (37.), 0:4 Mika Lehmann (45.), 0:5 Mika Lehmann (52.), 0:6 Nino Scherm (63.), 0:7 Vincent Gehmlich (75.), 0:8 Oskar Wodetzki (87.)
TSV Havelse – FC Energie Cottbus 0:2
Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg) - Zuschauer: 167
Tore: 0:1 Phil Heidrich (17.), 0:217 Aaron Reschke (90.+4)
SGV Heilbronn-Freiberg – VfL Wolfsburg 0:6
Schiedsrichter: Oskar Roeck (Öhningen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Carl-Anton Sticherling (7.), 0:2 Ibrahim Saidykhan (43.), 0:3 Bruno Katz (48.), 0:4 Bruno Katz (49.), 0:5 Carl-Anton Sticherling (55.), 0:6 Leeron Danioko (58.)
SV Wehen Wiesbaden – SV Sandhausen 5:0
Schiedsrichter: Noan Jürries (Würzburg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Alexander Pfeiffer (2.), 2:0 Alexander Pfeiffer (39.), 3:0 Alexander Pfeiffer (57.), 4:0 Alexander Pfeiffer (66.), 5:0 Servan Gürsel (81.)
RB Leipzig – 1. FC Kaiserslautern 3:4
Schiedsrichter: Dominic Dylka - Zuschauer: 233
Tore: 0:1 Kerim Beck (2.), 1:1 Patrik Torset Johnsen (21.), 1:2 Dzenan Resic (28. Foulelfmeter), 1:3 Dzenan Resic (37.), 1:4 Nichita Cucuruz (43.), 2:4 Niko Tomasevic (85.), 3:4 Niko Tomasevic (90.+6)
SV Viktoria Herxheim – FC Ingolstadt 04 0:4
Schiedsrichter: Elias Kiefer (Hülzweiler) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Malik Kaydin (13.), 0:2 Yusif Kabbia (53. Foulelfmeter), 0:3 Malik Kaydin (55.), 0:4 Malik Kaydin (77.)
Karlsruher SC – SSV Ulm 1846 Fußball 3:1
Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 222
Tore: 1:0 Tim Boldt (22.), 1:1 Elischa Kollmannthaler (36.), 2:1 Ajdin Kolasinac (53. Foulelfmeter), 3:1 Ajdin Kolasinac (56.)
Freiburger FC – Borussia Mönchengladbach 0:3
Schiedsrichter: Christian Krapf (Mönsheim) - Zuschauer: 510
Tore: 0:1 Shinnosuke Yamakawa (85.), 0:2 Destini Manuel Ativie Megogo (89.), 0:3 Leonard Nitz (90. Eigentor)
SV Rödinghausen – FC Schalke 04 1:3
Schiedsrichter: Marian Hantke (Stelingen) - Zuschauer: 636
Tore: 0:1 Timo Wiesner (20.), 1:1 Vlas Beskorovainyi (59.), 1:2 Timo Wiesner (70.), 1:3 Timo Wiesner (78.)
Berliner SC – SpVgg Greuther Fürth 3:1 n.V.
Schiedsrichter: Christopher Blank - Zuschauer: 251
Tore: 0:1 Dominik Spath (57. Foulelfmeter), 1:1 Ebrahim Karimi (88.), 2:1 Hamza Korbosli (100. Foulelfmeter), 3:1 David Esekuluwe (111. Foulelfmeter)
JFG Schaumberg-Prims – VfB Stuttgart 0:5
Schiedsrichter: Julius Zill - Zuschauer: 950
Tore: 0:1 Almand Idrizi (27.), 0:2 Brayann Kenmoe (43.), 0:3 Massimo Di Benedetto (75.), 0:4 Massimo Di Benedetto (78.), 0:5 Kirill Serdiuk (81.)
FSV Mainz 05 – FC Augsburg 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Bijan Behzadi (Homburg) - Zuschauer: 377
Tore: 1:0 Jemain Kusi (17.), 2:0 Jemain Kusi (23. Foulelfmeter), 2:1 Evan Waguia Tagne (42.), 2:2 Tom Bader (92.), 2:3 Tom Bader (115.), 2:4 Ryoji Nagata (119.), 3:4 Fynn Wombacher (120.), 4:4 Domenic Köppel (120.+4), 5:4 Fynn Hillbrunner (121. i.E.), 6:5 Luca Hampel (121. i.E.), 7:5 Noel Pafla (121. i.E.), 5:5 Milo Adleff (121. i.E.)
VfL Bochum – 1. FC Köln 1:2
Schiedsrichter: Maron Arends - Zuschauer: 310
Tore: 0:1 Benjamin Ley (14.), 0:2 Benjamin Ley (24.), 1:2 (44.)
RSV Eintracht 1949 – FC Bayern München 1:3
Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin) - Zuschauer: 723
Tore: 1:0 Florian Hamzi (48.), 1:1 Timm Müller (89. Eigentor), 1:2 Aristide Hentcho Nseke (90.+4), 1:3 Philipp von Taube (90.+6)
TSG Wieseck – TSV 1860 München 0:4
Schiedsrichter: Sami Elias Tirech (Maudach) - Zuschauer: 700
Tore: 0:1 Arda Efe (7.), 0:2 Arda Efe (10.), 0:3 Elias Kalender (75. Eigentor), 0:4 Paul Sturm (79.)
SC Preußen Münster – 1. FC Magdeburg 3:4
Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Osayuki Ogieriakhi (11.), 1:1 Emil Brandenburg (24.), 2:1 Malte Varelmann (39. Foulelfmeter), 2:2 Osayuki Ogieriakhi (50.), 2:3 Elishama Manyaka (51.), 3:3 Malte Varelmann (75. Foulelfmeter), 3:4 Milano Herrmann (86.)
DJK Don Bosco Bamberg – MSV Duisburg 0:3
Schiedsrichter: Max Christian Augustin - Zuschauer: 168
Tore: 0:1 Diego Sciacca (17.), 0:2 Adrian Gorczycki (26.), 0:3 Julian Bierschenk (45.+2)
VfV Borussia 06 Hildesheim – Bayer 04 Leverkusen 0:4
Schiedsrichter: David Gediga - Zuschauer: 1268
Tore: 0:1 Aleksa Damjanovic (38.), 0:2 Jeremiah Mensah (64.), 0:3 Gabriel Minutillo (82.), 0:4 Dustin Buck (88.)
Gelb-Rot: Jonah Berghoff (69./Bayer 04 Leverkusen/)
1. FC Nürnberg – Hamburger SV 2:4 n.V.
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 (36.), 0:2 Thierry Sedlatschek (41.), 1:2 Noah Keller (55. Foulelfmeter), 2:2 Lucas Gerner (58.), 2:3 (114.), 2:4 Ismaila Djamanca (118.)
SG Dynamo Dresden – Hannover 96 2:6
Schiedsrichter: Maurice Schmidt - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Bilal Bengharda (4.), 0:2 Kevin Ahlberg (7.), 0:3 Denis Miu (11.), 0:4 Kevin Ahlberg (30.), 1:4 Luis Baasen-Maldonado (63.), 1:5 Denis Miu (70.), 2:5 Yanic Grund (74.), 2:6 Kevin Ahlberg (87. Foulelfmeter)
TuS Koblenz – SV Werder Bremen 0:4
Schiedsrichter: Noah Straeten - Zuschauer: 837
Tore: 0:1 Ablie Ceesay (33.), 0:2 Adrian Haweri (45.+4), 0:3 Tom Kaperkon (75.), 0:4 Marten Buck (84.)
Altona 93 – SC Paderborn 07 0:11
Schiedsrichter: Maximilian Ziolkowski - Zuschauer: 330
Tore: 0:1 Noah Ringbeck (11.), 0:2 Vigo Wernet (20.), 0:3 Noah Ringbeck (23.), 0:4 Noah Ringbeck (29.), 0:5 Jason Tang-Enow (39.), 0:6 Danell Boston Luvambanu (54.), 0:7 Vigo Wernet (61.), 0:8 Flemming Deilke (63.), 0:9 Danell Boston Luvambanu (72.), 0:10 Felix Bertels (75.), 0:11 Max Riedemann (81.)
SV Warnemünde – Fortuna Düsseldorf 0:17
Schiedsrichter: Ole Andreas Schulz (Kiel) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Florim Selmani (28.), 0:2 Luis Sinkiewicz (33. Handelfmeter), 0:3 Tom Prüsener (37.), 0:4 Florim Selmani (39.), 0:5 Elias Oberschewen (48.), 0:6 Adnane Tchatakpara (50.), 0:7 Leonidas Vassiliadis (53.), 0:8 Ibrahima Baldé (58.), 0:9 Leonidas Vassiliadis (67.), 0:10 Tom Prüsener (69.), 0:11 (76. Foulelfmeter), 0:12 Elias Oberschewen (79. Foulelfmeter), 0:13 (83.), 0:14 Rio Faust (84.), 0:15 Leonidas Vassiliadis (86.), 0:16 Josua Scheven (90.), 0:17 Elias Oberschewen (90.+1)
Bonner SC – FC St. Pauli 0:6
Schiedsrichter: Maurice-Alexander Bollheimer - Zuschauer: 309
Tore: 0:1 Jonathan Hadeler (18.), 0:2 Malik Can Sahin (54.), 0:3 August Janisch (59.), 0:4 Jonathan Hadeler (67.), 0:5 Kenzy Baudry Stephane Alphonse Akame (80.), 0:6 (84.)
SV Arminia 53 Magdeburg – FC Carl Zeiss Jena 0:10
Schiedsrichter: Tim Haubenschild - Zuschauer: 153
Tore: 0:1 Paul Watterodt (2.), 0:2 Daniel Gluvic (15.), 0:3 Dominik Lopez de la Cruz (21.), 0:4 Dominik Lopez de la Cruz (23.), 0:5 Tristan Teuber (28.), 0:6 Tristan Teuber (41.), 0:7 Dominik Lopez de la Cruz (53.), 0:8 Paul Watterodt (57.), 0:9 Jona Lorkowski (67.), 0:10 Fabrice Wedekind (76.)