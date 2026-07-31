 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

DFB-Pokal der A-Junioren: BAK kegelt 1. FC Union Berlin raus

Die Partien der 1. Runde des DFB-Pokals der A-Junioren im Überblick.

von red · Heute, 21:47 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago

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Die 1. Runde im DFB-Pokal der A-Junioren wurde am heutigen Freitag eröffnet.

Alle Spiele der 1. Runde

Berliner AK – 1. FC Union Berlin 3:2
Schiedsrichter: Jan Niklas Hägemann - Zuschauer: 333
Tore: 1:0 Enes Gündüz (23.), 2:0 Enes Gündüz (33.), 2:1 Tom Kannegießer (81.), 3:1 Nabi Thieme (85.), 3:2 Francesco Matjani (90.+3)

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Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: Borussia Dortmund – Holstein Kiel

Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: SC Fortuna Köln – SC Freiburg

Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: SV Babelsberg 03 – FC Viktoria Köln

Samstag, 1. August 2026, 11:30 Uhr: JFV Bremen – 1. FC Heidenheim

Samstag, 1. August 2026, 12:00 Uhr: SG Unterrath – Hertha BSC

Samstag, 1. August 2026, 12:00 Uhr: JFV Lübeck – TSG 1899 Hoffenheim

Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: ZFC Meuselwitz – Chemnitzer FC

Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: TSV Havelse – FC Energie Cottbus

Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: SGV Heilbronn-Freiberg – VfL Wolfsburg

Samstag, 1. August 2026, 13:30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – SV Sandhausen

Samstag, 1. August 2026, 14:05 Uhr: RB Leipzig – 1. FC Kaiserslautern

Samstag, 1. August 2026, 15:00 Uhr: SV Viktoria Herxheim – FC Ingolstadt 04

Samstag, 1. August 2026, 16:00 Uhr: Karlsruher SC – SSV Ulm 1846 Fußball

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Freiburger FC – Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: SV Rödinghausen – FC Schalke 04

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Berliner SC – SpVgg Greuther Fürth

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: JFG Schaumberg-Prims – VfB Stuttgart

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: FSV Mainz 05 – FC Augsburg

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: VfL Bochum – 1. FC Köln

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – FC Bayern München

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: TSG Wieseck – TSV 1860 München

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: SC Preußen Münster – 1. FC Magdeburg

Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: DJK Don Bosco Bamberg – MSV Duisburg

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: VfV Borussia 06 Hildesheim – Bayer 04 Leverkusen

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: 1. FC Nürnberg – Hamburger SV

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: SG Dynamo Dresden – Hannover 96

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: TuS Koblenz – SV Werder Bremen

Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: Altona 93 – SC Paderborn 07

Sonntag, 2. August 2026, 13:00 Uhr: SV Warnemünde – Fortuna Düsseldorf

Sonntag, 2. August 2026, 13:00 Uhr: Bonner SC – FC St. Pauli

Sonntag, 2. August 2026, 14:00 Uhr: SV Arminia 53 Magdeburg – FC Carl Zeiss Jena