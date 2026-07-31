DFB-Pokal der A-Junioren: BAK kegelt 1. FC Union Berlin raus

Die 1. Runde im DFB-Pokal der A-Junioren wurde am heutigen Freitag eröffnet.
Alle Spiele der 1. Runde
Berliner AK – 1. FC Union Berlin 3:2
Schiedsrichter: Jan Niklas Hägemann - Zuschauer: 333
Tore: 1:0 Enes Gündüz (23.), 2:0 Enes Gündüz (33.), 2:1 Tom Kannegießer (81.), 3:1 Nabi Thieme (85.), 3:2 Francesco Matjani (90.+3)
---
Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: Borussia Dortmund – Holstein Kiel
Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: SC Fortuna Köln – SC Freiburg
Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: SV Babelsberg 03 – FC Viktoria Köln
Samstag, 1. August 2026, 11:30 Uhr: JFV Bremen – 1. FC Heidenheim
Samstag, 1. August 2026, 12:00 Uhr: SG Unterrath – Hertha BSC
Samstag, 1. August 2026, 12:00 Uhr: JFV Lübeck – TSG 1899 Hoffenheim
Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: ZFC Meuselwitz – Chemnitzer FC
Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: TSV Havelse – FC Energie Cottbus
Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: SGV Heilbronn-Freiberg – VfL Wolfsburg
Samstag, 1. August 2026, 13:30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – SV Sandhausen
Samstag, 1. August 2026, 14:05 Uhr: RB Leipzig – 1. FC Kaiserslautern
Samstag, 1. August 2026, 15:00 Uhr: SV Viktoria Herxheim – FC Ingolstadt 04
Samstag, 1. August 2026, 16:00 Uhr: Karlsruher SC – SSV Ulm 1846 Fußball
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Freiburger FC – Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: SV Rödinghausen – FC Schalke 04
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Berliner SC – SpVgg Greuther Fürth
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: JFG Schaumberg-Prims – VfB Stuttgart
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: FSV Mainz 05 – FC Augsburg
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: VfL Bochum – 1. FC Köln
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – FC Bayern München
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: TSG Wieseck – TSV 1860 München
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: SC Preußen Münster – 1. FC Magdeburg
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: DJK Don Bosco Bamberg – MSV Duisburg
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: VfV Borussia 06 Hildesheim – Bayer 04 Leverkusen
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: 1. FC Nürnberg – Hamburger SV
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: SG Dynamo Dresden – Hannover 96
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: TuS Koblenz – SV Werder Bremen
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: Altona 93 – SC Paderborn 07
Sonntag, 2. August 2026, 13:00 Uhr: SV Warnemünde – Fortuna Düsseldorf
Sonntag, 2. August 2026, 13:00 Uhr: Bonner SC – FC St. Pauli
Sonntag, 2. August 2026, 14:00 Uhr: SV Arminia 53 Magdeburg – FC Carl Zeiss Jena