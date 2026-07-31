DFB-Pokal der A-Junioren: BAK gegen 1. FC Union Berlin zum Auftakt

Die 1. Runde im DFB-Pokal eröffnet die neue Saison bei den A-Junioren. Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag stehen 32 Begegnungen auf dem Programm.
Auftakt in die Pokalsaison
Mit der 1. Runde beginnt am heutigen Freitag der DFB-Pokal der A-Junioren. Insgesamt 64 Mannschaften gehen an den Start und wollen sich mit einem Erfolg den Platz in der zweiten Runde sichern. Das Eröffnungsspiel bestreiten am Freitagabend der Berliner AK und der 1. FC Union Berlin.
Alle Spiele der 1. Runde
Freitag, 31. Juli 2026, 19:00 Uhr: Berliner AK – 1. FC Union Berlin
Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: Borussia Dortmund – Holstein Kiel
Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: SC Fortuna Köln – SC Freiburg
Samstag, 1. August 2026, 11:00 Uhr: SV Babelsberg 03 – FC Viktoria Köln
Samstag, 1. August 2026, 11:30 Uhr: JFV Bremen – 1. FC Heidenheim
Samstag, 1. August 2026, 12:00 Uhr: SG Unterrath – Hertha BSC
Samstag, 1. August 2026, 12:00 Uhr: JFV Lübeck – TSG 1899 Hoffenheim
Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: ZFC Meuselwitz – Chemnitzer FC
Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: TSV Havelse – FC Energie Cottbus
Samstag, 1. August 2026, 13:00 Uhr: SGV Heilbronn-Freiberg – VfL Wolfsburg
Samstag, 1. August 2026, 13:30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – SV Sandhausen
Samstag, 1. August 2026, 14:05 Uhr: RB Leipzig – 1. FC Kaiserslautern
Samstag, 1. August 2026, 15:00 Uhr: SV Viktoria Herxheim – FC Ingolstadt 04
Samstag, 1. August 2026, 16:00 Uhr: Karlsruher SC – SSV Ulm 1846 Fußball
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Freiburger FC – Borussia Mönchengladbach
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: SV Rödinghausen – FC Schalke 04
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: Berliner SC – SpVgg Greuther Fürth
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: JFG Schaumberg-Prims – VfB Stuttgart
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: FSV Mainz 05 – FC Augsburg
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: VfL Bochum – 1. FC Köln
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – FC Bayern München
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: TSG Wieseck – TSV 1860 München
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: SC Preußen Münster – 1. FC Magdeburg
Sonntag, 2. August 2026, 11:00 Uhr: DJK Don Bosco Bamberg – MSV Duisburg
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: VfV Borussia 06 Hildesheim – Bayer 04 Leverkusen
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: 1. FC Nürnberg – Hamburger SV
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: SG Dynamo Dresden – Hannover 96
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: TuS Koblenz – SV Werder Bremen
Sonntag, 2. August 2026, 12:00 Uhr: Altona 93 – SC Paderborn 07
Sonntag, 2. August 2026, 13:00 Uhr: SV Warnemünde – Fortuna Düsseldorf
Sonntag, 2. August 2026, 13:00 Uhr: Bonner SC – FC St. Pauli
Sonntag, 2. August 2026, 14:00 Uhr: SV Arminia 53 Magdeburg – FC Carl Zeiss Jena