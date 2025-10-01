Zwei Highlight-Spiele am Wochenende: Die A-Junioren von Wehen und Biebrich sind im DFB-Pokal gefordert. – Foto: RSCP Photo - Archiv

DFB-Pokal: Bundesliga zu Gast in Wiesbaden U19-Knüller im DFB-Pokal: 02er gegen Hoffenheim, SVWW gegen Heidenheim +++ Drei Endspiele im Kreis Verlinkte Inhalte A-Jugend-DFB-Pokal FV Biebrich SV Wehen Wie Heidenheim Hoffenheim

Wiesbaden/Rheingau-Taunus . Pokalüberraschungen – darin sind die U19-Fußballer des FV Biebrich 02 ganz groß. Im Hessenpokalfinale hatten sie die Eintracht bezwungen, in der ersten DFB-Runde den Karlsruher SC und jetzt wartet der älteste Nachwuchs von Bundesligist TSG Hoffenheim als Gegner (Sa., 13 Uhr, in Biebrich). Auch beim SV Wehen Wiesbaden, dessen Nachwuchsleistungszentrum kürzlich erneut mit der „Kategorie 1“ zertifiziert wurde, sind die A-Junioren in der zweiten DFB-Runde mit der Partie gegen die Youngster von Erstligist FC Heidenheim am Start (So., 11.30 Uhr, Halberg Wehen).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Kreispokalendspiele in Seitzenhahn und Amöneburg: Aber auch in den Kreisen warten Pokal-Highlights. Im Rheingau-Taunus ist die Anlage des SV Seitzenhahn ein beliebter Austragungsort, quasi ein Mini-Berlin für Endspiele. Das der B-Junioren zwischen der Spvgg. Eltville und der JSG Schlangenbad wird am Freitag um 11 Uhr angepfiffen, das der A-Junioren zwischen der JSG Erbach/Eltville und dem TV Idstein um 13 Uhr. In Wiesbaden fällt der Sportvereinigung Amöneburg beim A-Jugendfinale Freie Turnerschaft gegen Spvgg. Sonnenberg am Donnerstag (19 Uhr) die Gastgeber-Rolle zu.

Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr FV Biebrich FV Biebrich TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim 13:00 live PUSH Während im benachbarten Biebrich die Vorfreude aufs erneute Duell mit einem U19-Team eines Proficlubs riesig ist. „Wir hoffen gegen Hoffenheim wieder auf einen Tag, an dem alles passt, dann sind wir bereit für die nächste Sensation. Wenn es nicht klappt, geht die Welt nicht unter, das Team hat mit dem Einzug in den DFB-Pokal Vereinsgeschichte geschrieben“, glaubt 02-Jugendchef Hartmut Steindorf an eine ans Limit gehende Biebricher Mannschaft, die ohne jeglichen Druck ihr Potenzial auf den Platz bringen kann. Die TSG liegt in ihrer Staffel der DFB-Nachwuchsliga auf Platz zwei, hat gegen den von Biebrich bezwungenen KSC 2:0 gewonnen und zuletzt 1:1 gegen Darmstadt 98 gespielt.

02er erwarten große Kulisse: Die 02er selbst haben in der Hessenliga gegen die starken Teams Hessen Kassel, RW Frankfurt und Rosenhöhe Offenbach jeweils geführt, aber in allen drei Spielen letztlich nur ein Unentschieden erreicht. „Und daher den Traum vom Einzug in die Bundesligarunde schon ad acta gelegt. Mit dem Klassenerhalt sollte unser Team trotzdem keine Probleme haben“, sagt Steindorf. Davon abgesehen haben sich Oskar Lenk (Doppeltorschütze gegen den KSC), Nima Khosravan und Keeper Ahmad Basharyar für die Hessenauswahl qualifiziert, werden vermutlich zum Länderpokal am Wochenende 10. bis 12. Oktober nominiert werden. Ein weiterer Beleg für das hohe Niveau in der Schmiede der 02er, die in den vergangenen Jahren etliche Talente der U19 auf direktem Weg im Kader der Verbandsliga-Männer etabliert haben. Klar, dass die 02er nun zum Knüller auf dem Rasen des Jürgen Grabowski Sportfelds auf eine größere Kulisse hoffen.