DFB-Pokal bis Bezirksliga: Der Fußballfreitag am Niederrhein

Der Wuppertaler SV empfängt die SpVg Schonnebeck - schon wieder. – Foto: Jochen Classen

Die volle Ladung Fußball gibt es am Niederrhein an diesem Freitagabend. DFB-Pokal in der Grotenburg, Spiele in der Regionalliga West, Oberliga Niederrhein oder den Landes- und Bezirksligen - hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Auf FuPa gibt es alle Ergebnisse, Liveticker, Aufstellungen, Tabellen, Spielpläne und Daten zur neuen Spielzeit im Überblick.