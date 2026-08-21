 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

DFB-Pokal bis Bezirksliga: Der Fußballfreitag am Niederrhein

Am Freitagabend steht ein volles Programm am Niederrhein an. Vom DFB-Pokal bis zur Bezirksliga rollt der Ball, Spannung und Derbys inklusive.

von Marcel Eichholz · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser
Der Wuppertaler SV empfängt die SpVg Schonnebeck - schon wieder.
Der Wuppertaler SV empfängt die SpVg Schonnebeck - schon wieder. – Foto: Jochen Classen

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Bezirksliga 1

Die volle Ladung Fußball gibt es am Niederrhein an diesem Freitagabend. DFB-Pokal in der Grotenburg, Spiele in der Regionalliga West, Oberliga Niederrhein oder den Landes- und Bezirksligen - hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Auf FuPa gibt es alle Ergebnisse, Liveticker, Aufstellungen, Tabellen, Spielpläne und Daten zur neuen Spielzeit im Überblick.

Das sind die Höhepunkte des Tages

Heute, 18:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt
18:00live

Heute, 19:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
19:30

Heute, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
20:00

Heute, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
19:15

Heute, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
19:30

Heute, 20:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
20:00live

Heute, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
19:30

Heute, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
20:00live

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
19:00

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid-Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

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