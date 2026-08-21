DFB-Pokal bis Bezirksliga: Der Fußballfreitag am Niederrhein

Die volle Ladung Fußball gibt es am Niederrhein an diesem Freitagabend. DFB-Pokal in der Grotenburg, Spiele in der Regionalliga West, Oberliga Niederrhein oder den Landes- und Bezirksligen - hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Auf FuPa gibt es alle Ergebnisse, Liveticker, Aufstellungen, Tabellen, Spielpläne und Daten zur neuen Spielzeit im Überblick.
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches