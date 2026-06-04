DFB-Pokal-Auslosung am Samstag live: Amateure hoffen auf das große Los

Für viele Amateurvereine ist die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals der wohl spannendste Termin des Sommers. Am Samstagabend werden im Rahmen der ARD-„Sportschau“ die 64 Teilnehmer der Saison 2026/27 den 32 Erstrundenpartien zugelost. Besonders die Mannschaften aus dem sogenannten Amateurtopf blicken dabei gespannt nach Dortmund – in der Hoffnung auf ein Duell mit einem Bundesligaschwergewicht. Wir berichten am Samstag ab 18 Uhr im Liveticker!
Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine aktive Laufbahn nach der abgelaufenen Saison beendet hat, wird die Lose im Deutschen Fußballmuseum ziehen. Die Sendung beginnt um 18 Uhr und wird von Malte Völz moderiert. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die ARD bezeichnet zudem den deutschen Sprintstar Owen Ansah, der als erster Deutscher die Zehn-Sekunden-Marke über 100 Meter unterbot, als prominenten Gast der Veranstaltung.
Im Pokalmodus werden die 32 Vereine des Profitopfs jeweils einem Team aus dem Amateurtopf zugelost. Zu den Profiklubs zählen sämtliche Bundesligisten der vergangenen Saison sowie die ersten 14 Mannschaften der 2. Bundesliga. Im Amateurtopf befinden sich neben zahlreichen Landespokalsiegern auch die vier letztplatzierten Zweitligisten sowie die vier besten Mannschaften der 3. Liga.
Zu den Vereinen, die auf einen attraktiven Gegner hoffen, gehören unter anderem Lüneburger SK Hansa, SC St. Tönis, SV Hemelingen, 1. FC Phönix Lübeck oder SV Westfalia Rhynern. Der Oberliga-Westfalen-Meister sicherte sich als letzter Klub einen Startplatz im Teilnehmerfeld.
Der Großteil der Erstrundenpartien wird zwischen dem 21. und 24. August ausgetragen. Zwei Begegnungen finden allerdings erst am 1. und 2. September statt. Betroffen sind die Spiele des FC Bayern München und von Borussia Dortmund.
Grund dafür ist der Franz-Beckenbauer-Supercup, der am 22. August zwischen Meister Bayern und Vizemeister Dortmund ausgetragen wird. Da die Münchner in der vergangenen Saison sowohl die Bundesliga als auch den DFB-Pokal gewonnen haben, rückt Dortmund als Bundesliga-Zweiter in das Supercup-Duell nach.
Für die beiden Gegner von Bayern und Dortmund bedeutet die Terminierung eine besondere Bühne: Ihre Pokalspiele werden Anfang September als Einzelspiele ohne parallele Konkurrenz stattfinden.
Der Weg nach Berlin ist bereits fest terminiert. Nach der ersten Runde Ende August und Anfang September folgen die zweite Runde Ende Oktober, das Achtelfinale Anfang Dezember sowie die Viertelfinalspiele im Februar 2027. Die Halbfinals werden am 20. und 21. April ausgetragen, ehe am 29. Mai 2027 das Finale im Berliner Olympiastadion steigt.
Anmerkung: Die Liga in Klammern hinter jeder Mannschaft bezieht sich auf die Saison 2025/2026, die als Qualifikation für den DFB-Pokal 2026/2027 dient.
Der Sieger des DFB-Pokals hat auch nach der Europapokalreform der UEFA, die ab der Saison 2024/25 in Kraft getreten ist, ein Startrecht in der Gruppenphase der Europa League.
Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokalendspiels kann in keinem Fall profitieren.
In den goldenen Kelch passen knapp acht Liter Flüssigkeit.