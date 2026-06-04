DFB-Pokal-Auslosung am Samstag live: Amateure hoffen auf das große Los Ex-Schiedsrichter Deniz Aytekin übernimmt die Rolle der Losfee. Für 32 Amateurklubs beginnt die Hoffnung auf ein Duell mit den Größen des deutschen Fußballs. von red · Heute, 13:57 Uhr · 0 Leser

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Für viele Amateurvereine ist die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals der wohl spannendste Termin des Sommers. Am Samstagabend werden im Rahmen der ARD-„Sportschau“ die 64 Teilnehmer der Saison 2026/27 den 32 Erstrundenpartien zugelost. Besonders die Mannschaften aus dem sogenannten Amateurtopf blicken dabei gespannt nach Dortmund – in der Hoffnung auf ein Duell mit einem Bundesligaschwergewicht. Wir berichten am Samstag ab 18 Uhr im Liveticker!

Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine aktive Laufbahn nach der abgelaufenen Saison beendet hat, wird die Lose im Deutschen Fußballmuseum ziehen. Die Sendung beginnt um 18 Uhr und wird von Malte Völz moderiert. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die ARD bezeichnet zudem den deutschen Sprintstar Owen Ansah, der als erster Deutscher die Zehn-Sekunden-Marke über 100 Meter unterbot, als prominenten Gast der Veranstaltung. Im Pokalmodus werden die 32 Vereine des Profitopfs jeweils einem Team aus dem Amateurtopf zugelost. Zu den Profiklubs zählen sämtliche Bundesligisten der vergangenen Saison sowie die ersten 14 Mannschaften der 2. Bundesliga. Im Amateurtopf befinden sich neben zahlreichen Landespokalsiegern auch die vier letztplatzierten Zweitligisten sowie die vier besten Mannschaften der 3. Liga.

Zu den Vereinen, die auf einen attraktiven Gegner hoffen, gehören unter anderem Lüneburger SK Hansa, SC St. Tönis, SV Hemelingen, 1. FC Phönix Lübeck oder SV Westfalia Rhynern. Der Oberliga-Westfalen-Meister sicherte sich als letzter Klub einen Startplatz im Teilnehmerfeld. Bayern und Dortmund greifen später ein Der Großteil der Erstrundenpartien wird zwischen dem 21. und 24. August ausgetragen. Zwei Begegnungen finden allerdings erst am 1. und 2. September statt. Betroffen sind die Spiele des FC Bayern München und von Borussia Dortmund.