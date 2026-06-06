DFB-Pokal-Auslosung - alle Paarungen! HEBC gegen BVB, VfL gegen Bayern DFB-Pokal: HEBC Hamburg trifft auf Borussia Dortmund, SC St. Tönis empfängt Eintracht Frankfurt, Hamburger SV muss zum SC Verl. von red · Heute, 18:51 Uhr · 0 Leser

Ein tolles Los für den Hamburger Pokalsieger! – Foto: HFV / Witters

Die 1. Runde des DFB-Pokals ist ausgelost - und sie hat aus Hamburger und Niederrheiner Sicht direkt mehrere große Geschichten geliefert. Losfee war Deniz Aytekin, der frühere Bundesliga-Schiedsrichter, der gerade erst seine aktive Laufbahn beendet hat. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zog Aytekin 32 Paarungen, die für einige Amateurklubs kaum größer hätten ausfallen können.

Besonders laut dürfte der Jubel beim HEBC Hamburg gewesen sein. Der Oberligist und Hamburger Pokalsieger trifft in der ersten Runde auf Borussia Dortmund. Damit bekommt der Klub vom Reinmüller eines der größten Lose überhaupt. Auch am Niederrhein gab es direkt den ersten Knall: SC St. Tönis wurde als erstes Los gezogen - und empfängt mit Eintracht Frankfurt einen Bundesligisten. HEBC bekommt Borussia Dortmund Für den HEBC ist das Duell mit Dortmund der Lohn einer besonderen Saison. Der Klub hatte das Hamburger Pokalfinale klar gewonnen und sich damit erstmals für den DFB-Pokal qualifiziert. Nun kommt mit dem BVB einer der größten Vereine des Landes nach Hamburg.

Sportlich ist die Aufgabe für den Fünftligisten natürlich riesig, emotional aber kaum zu überbieten. Für den HEBC, der gerade erst Pokalsieg und Klassenerhalt gefeiert hat, wird dieses Spiel zum historischen Ereignis. Der genaue Rahmen dürfte noch spannend werden, denn ein Gegner wie Dortmund bringt automatisch große organisatorische Fragen mit sich. Auch der Zeitpunkt ist besonders. Borussia Dortmund greift wie der FC Bayern München erst am 1. oder 2. September in den Wettbewerb ein, weil beide Klubs zuvor im Franz-Beckenbauer-Supercup aufeinandertreffen. Für den HEBC bedeutet das: Die Vorfreude dauert ein paar Tage länger - und dürfte trotzdem sofort beginnen.