DFB-Pokal-Auslosung - alle Paarungen! HEBC gegen BVB, VfL gegen Bayern

Die 1. Runde des DFB-Pokals ist ausgelost - und sie hat aus Hamburger und Niederrheiner Sicht direkt mehrere große Geschichten geliefert. Losfee war Deniz Aytekin, der frühere Bundesliga-Schiedsrichter, der gerade erst seine aktive Laufbahn beendet hat. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zog Aytekin 32 Paarungen, die für einige Amateurklubs kaum größer hätten ausfallen können.
Besonders laut dürfte der Jubel beim HEBC Hamburg gewesen sein. Der Oberligist und Hamburger Pokalsieger trifft in der ersten Runde auf Borussia Dortmund. Damit bekommt der Klub vom Reinmüller eines der größten Lose überhaupt. Auch am Niederrhein gab es direkt den ersten Knall: SC St. Tönis wurde als erstes Los gezogen - und empfängt mit Eintracht Frankfurt einen Bundesligisten.
Für den HEBC ist das Duell mit Dortmund der Lohn einer besonderen Saison. Der Klub hatte das Hamburger Pokalfinale klar gewonnen und sich damit erstmals für den DFB-Pokal qualifiziert. Nun kommt mit dem BVB einer der größten Vereine des Landes nach Hamburg.
Sportlich ist die Aufgabe für den Fünftligisten natürlich riesig, emotional aber kaum zu überbieten. Für den HEBC, der gerade erst Pokalsieg und Klassenerhalt gefeiert hat, wird dieses Spiel zum historischen Ereignis. Der genaue Rahmen dürfte noch spannend werden, denn ein Gegner wie Dortmund bringt automatisch große organisatorische Fragen mit sich.
Auch der Zeitpunkt ist besonders. Borussia Dortmund greift wie der FC Bayern München erst am 1. oder 2. September in den Wettbewerb ein, weil beide Klubs zuvor im Franz-Beckenbauer-Supercup aufeinandertreffen. Für den HEBC bedeutet das: Die Vorfreude dauert ein paar Tage länger - und dürfte trotzdem sofort beginnen.
Auch der SC St. Tönis darf sich auf einen großen Pokalabend freuen. Der Oberligist vom Niederrhein empfängt Eintracht Frankfurt. Dass ausgerechnet St. Tönis als erstes Los direkt einen Bundesligisten bekommt, ist eine dieser Geschichten, die den Pokal so besonders machen.
Für den Klub ist das sportlich eine gewaltige Herausforderung, aber zugleich die große Bühne, auf die Amateurvereine in diesem Wettbewerb hoffen. Ein Bundesligist, mediale Aufmerksamkeit, ein voller Rahmen - mehr kann man sich als Oberligist kaum wünschen.
Aus Sicht der großen Hamburger Klubs warten Auswärtsaufgaben. Der Hamburger SV muss zum SC Verl. Für den Bundesliga-Aufsteiger ist das ein unangenehmes Los, weil Verl als Drittligist eingespielt, unbequem und pokalerfahren auftreten kann.
Der FC St. Pauli reist zu Rot-Weiss Essen. Auch das ist eine Paarung mit Atmosphäre. Essen bringt als Fast-Zweitligist viel Tradition, ein emotionales Umfeld und eine große Fanbasis mit. Für St. Pauli wird die erste Runde damit kein Pflichttermin ohne Reiz, sondern ein echtes Pokalspiel mit hoher Intensität.
Das große Los mit dem Titelverteidiger ging an den VfL Osnabrück. Der Drittliga-Meister und Zweitliga-Aufsteiger empfängt den FC Bayern München. Auch diese Partie wird erst Anfang September ausgetragen. Für Osnabrück ist es sportlich ein Brett, finanziell und atmosphärisch aber ein Traumlos.
Weitere interessante Duelle gibt es reichlich. Lüneburger SK Hansa empfängt Werder Bremen, 1. FC Phönix Lübeck trifft auf SC Paderborn, MSV Duisburg bekommt SV Elversberg, und TSV 1860 München spielt nach dem Lizenzdrama und dem Absturz in die Regionalliga gegen Holstein Kiel.
Die erste Hauptrunde ist überwiegend für den 21. bis 24. August angesetzt. Die Spiele von Bayern und Dortmund folgen am 1. und 2. September. Die zweite Runde steigt am 27. und 28. Oktober, das Achtelfinale am 1. und 2. Dezember. Das Viertelfinale ist für den 2./3. und 9./10. Februar vorgesehen, die Halbfinals folgen am 20. und 21. April. Das Finale wird am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion ausgetragen.