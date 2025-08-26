DFB-Pokal-Auslosung: 32 Klubs, zwei Lostöpfe und Felix Brych

Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals wird am Sonntag, 31. August, ausgelost. Ort der Ziehung ist das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Beginn der Übertragung ist um 19 Uhr in der ARD-Sportschau. Als „Losfee“ fungiert der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Felix Brych, der nach seinem Karriereende zuletzt in der Dokumentation „Unparteiisch“ auftrat. Durch den Abend führt Moderator Alex Schlüter.

Das Prozedere sieht wie gewohnt zwei Lostöpfe vor: Im „Amateurtopf“ befinden sich die noch verbliebenen Vertreter aus der 3. Liga und den Regionalligen, im „Profitopf“ die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga. Solange der Amateurtopf gefüllt ist, wird bei jeder Paarung zuerst aus diesem gezogen. Erst wenn er leer ist, kommen ausschließlich Lose aus dem Profitopf zum Einsatz.

Profitopf

RB Leipzig (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

Borussia Dortmund (Bundesliga)

SC Freiburg (Bundesliga)

VfL Wolfsburg (Bundesliga)

Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

1. FC Union Berlin (Bundesliga)

1. FC Köln (Bundesliga)

FC Augsburg (Bundesliga)

FSV Mainz 05 (Bundesliga)

1. FC Heidenheim (Bundesliga)

TSG Hoffenheim (Bundesliga)

FC St. Pauli (Bundesliga)

Hamburger SV (Bundesliga)

1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)

FC Schalke 04 (2. Bundesliga)

Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)

VfL Bochum (2. Bundesliga)

SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)

SC Paderborn (2. Bundesliga)

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)

SV Elversberg (2. Bundesliga)

Karlsruher SC (2. Bundesliga)

Holstein Kiel (2. Bundesliga)

SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga)

Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)

Hertha BSC (2. Bundesliga)

Gespielt wird am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. Oktober. Die konkreten Uhrzeiten folgen in den Tagen nach der Auslosung.

Die 64 Teams im Topf

2. Bundesliga (4)

Preußen Münster

Eintracht Braunschweig

Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden

3. Liga (9)

SSV Ulm 1846

Jahn Regensburg

1. FC Saarbrücken

Energie Cottbus

SV Wehen Wiesbaden (Hessen)

Viktoria Köln (Mittelrhein)

1. FC Schweinfurt (Meister Regionalliga Bayern)

Hansa Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)

Rot-Weiss Essen (Niederrhein)

Regionalliga (14)

FC Gütersloh (Vizemeister Regionalliga West)

SV Sandhausen (Baden)

FV Illertissen (Bayern)

BFC Dynamo (Berlin)

Eintracht Norderstedt (Hamburg)

Blau-Weiß Lohne (Niedersachsen)

1. FC Lok Leipzig (Sachsen)

Hallescher FC (Sachsen-Anhalt)

VfB Lübeck (Schleswig-Holstein)

ZFC Meuselwitz (Thüringen)

Sportfreunde Lotte (Finalist Landespokal Westfalen)

SG Sonnenhof Großaspach (Württemberg)

FC 08 Homburg (Saarland)

Bahlinger SC (Südbaden)

Oberliga (5)

SV Atlas Delmenhorst (Niedersachsen)

FV Engers 07 (Rheinland)

FK Pirmasens (Südwest)

SV Hemelingen (Bremen)

RSV Eintracht 1949 (Brandenburg)

Wer darf zu Beginn am DFB-Pokal teilnehmen?

Neben den 36 Profimannschaften der 1. und 2. Bundesliga der abgelaufenen Saison sind stets die vier Bestplatzierten der 3. Liga aus der vorangegangenen Spielzeit sicher dabei.

Zu diesen 40 Mannschaften kommen die 21 Landespokalsieger sowie zusätzlich jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Die Termine der DFB-Pokal-Saison 2025/26:

1. Runde: 15. bis 18. August 2025 sowie 26. und 27. August 2025

2. Runde: 28. und 29. Oktober 2025

Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025

Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026

Halbfinale: 21. und 22. April 2026

Finale: 23. Mai 2026

Wer überträgt die DFB-Pokal-Spiele?

Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte, um alle 63 Partien live zu übertragen. Wie im Vorjahr werden auch in dieser Saison 15 Partien live im Free-TV zu sehen sein, darunter die beiden Halbfinals und das Finale. Die ARD und das ZDF teilen sich diese Rechte auf. Zudem bieten die Sender umfangreiche Highlights an.

Prämien DFB-Pokal

1. Hauptrunde: 211 886 €

2. Runde: 423 772 €

Achtelfinale: 847 544 €

Viertelfinale: 1 695 088 €

Halbfinale: 3 390 175 €

Finalverlierer: 2 880 000 €

Pokalsieger: 4 320 000 €

Bei den Einnahmen aus Eintrittskartenverkauf und Bandenwerbung müssen die Kontrahenten nach Abzug aller Kosten und Steuern das Geld teilen. Zehn Prozent dieser Einnahmen gehen außerdem an den DFB, jeder Klub erhält also 45 Prozent dieses Geldes.

Was gibt es neben dem Pokal zu gewinnen?

Der Sieger des DFB-Pokals hat auch nach der Europapokalreform der UEFA, die ab der Saison 2024/25 in Kraft getreten ist, ein Startrecht in der Gruppenphase der Europa League.

Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokalendspiels kann in keinem Fall profitieren.

Die vergangenen Endspiele:

24/25 VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 4:2

23/24 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern 1:0

22/23 RB Leipzig - SC Freiburg 2:0

21/22 RB Leipzig - SC Freiburg 5:3 n.E.

20/21 Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1

19/20 FC Bayern München - Bayer Leverkusen 4:2

18/19 FC Bayern München - RB Leipzig 3:0

17/18 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 3:1

16/17 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1

15/16 FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:3 n.E.

14/15 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1

13/14 FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 n.V.

Wie viel Liter Bier passen in den DFB-Pokal?

In den goldenen Kelch passen knapp acht Liter Flüssigkeit.