Vorbereitungen beim Bahlinger SC fürs DFB-Pokalspiel: Blick von der zusätzlich aufgebauten Tribüne aufs Spielfeld. Der 1. FC Heidenheim kann kommen. – Foto: Martin Wendel
DFB-Pokal am Kaiserstuhl: Bahlinger SC ist bereit für Heidenheim
Viel Geld und eine große Herausforderung für den Verein
Der Countdown läuft: Wenn am Samstag im Kaiserstuhlstadion beim DFB-Pokalspiel des Bahlinger SC gegen Bundesligist Heidenheim der Ball rollt, hat der BSC einen Vorbereitungsmarathon hinter sich.
Ein Elfmeterdrama bringt den Bahlinger SC am 24. Mai in den DFB-Pokal. Der Regionalligist ringt im Elfmeterschießen den FC Auggen im südbadischen Pokalfinale nieder. Zehn Jahre zuvor ist der BSC in der ersten Runde des DFB-Pokals knapp am damaligen Zweitligisten SV Sandhausen gescheitert – im Elfmeterschießen. Jetzt grassiert das Pokalfieber wieder im Verein und unter den Fußballfans in der Region. Diesmal kommt ein Erstligist nach Bahlingen: der 1. FC Heidenheim. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.