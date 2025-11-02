DFB-Pokal-Achtelfinale: Die Bayern fahren nach Berlin

Die 2. Runde im DFB-Pokal ist gespielt. Nur noch zehn Bundesligisten sind im Rennen. Nun stand die Auslosung des Achtelfinals an – mit interessanten Partien.

Das Achtelfinale wird am 2. und 3. Dezember 2025

Die 64 Teams im Topf

2. Bundesliga (4)

Preußen Münster

Eintracht Braunschweig

Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden

3. Liga (9)

SSV Ulm 1846

Jahn Regensburg

1. FC Saarbrücken

Energie Cottbus

SV Wehen Wiesbaden (Hessen)

Viktoria Köln (Mittelrhein)

1. FC Schweinfurt (Meister Regionalliga Bayern)

Hansa Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)

Rot-Weiss Essen (Niederrhein)

Regionalliga (14)

FC Gütersloh (Vizemeister Regionalliga West)

SV Sandhausen (Baden)

FV Illertissen (Bayern)

BFC Dynamo (Berlin)

Eintracht Norderstedt (Hamburg)

Blau-Weiß Lohne (Niedersachsen)

1. FC Lok Leipzig (Sachsen)

Hallescher FC (Sachsen-Anhalt)

VfB Lübeck (Schleswig-Holstein)

ZFC Meuselwitz (Thüringen)

Sportfreunde Lotte (Finalist Landespokal Westfalen)

SG Sonnenhof Großaspach (Württemberg)

FC 08 Homburg (Saarland)

Bahlinger SC (Südbaden)

Oberliga (5)

SV Atlas Delmenhorst (Niedersachsen)

FV Engers 07 (Rheinland)

FK Pirmasens (Südwest)

SV Hemelingen (Bremen)

RSV Eintracht 1949 (Brandenburg)

Wer darf zu Beginn am DFB-Pokal teilnehmen?

Neben den 36 Profimannschaften der 1. und 2. Bundesliga der abgelaufenen Saison sind stets die vier Bestplatzierten der 3. Liga aus der vorangegangenen Spielzeit sicher dabei.

Zu diesen 40 Mannschaften kommen die 21 Landespokalsieger sowie zusätzlich jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Die Termine der DFB-Pokal-Saison 2025/26:

1. Runde: 15. bis 18. August 2025 sowie 26. und 27. August 2025

2. Runde: 28. und 29. Oktober 2025

Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025

Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026

Halbfinale: 21. und 22. April 2026

Finale: 23. Mai 2026

Wer überträgt die DFB-Pokal-Spiele?

Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte, um alle 63 Partien live zu übertragen. Wie im Vorjahr werden auch in dieser Saison 15 Partien live im Free-TV zu sehen sein, darunter die beiden Halbfinals und das Finale. Die ARD und das ZDF teilen sich diese Rechte auf. Zudem bieten die Sender umfangreiche Highlights an.

Prämien DFB-Pokal

1. Hauptrunde: 211 886 €

2. Runde: 423 772 €

Achtelfinale: 847 544 €

Viertelfinale: 1 695 088 €

Halbfinale: 3 390 175 €

Finalverlierer: 2 880 000 €

Pokalsieger: 4 320 000 €

Bei den Einnahmen aus Eintrittskartenverkauf und Bandenwerbung müssen die Kontrahenten nach Abzug aller Kosten und Steuern das Geld teilen. Zehn Prozent dieser Einnahmen gehen außerdem an den DFB, jeder Klub erhält also 45 Prozent dieses Geldes.

Was gibt es neben dem Pokal zu gewinnen?

Der Sieger des DFB-Pokals hat auch nach der Europapokalreform der UEFA, die ab der Saison 2024/25 in Kraft getreten ist, ein Startrecht in der Gruppenphase der Europa League.

Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokalendspiels kann in keinem Fall profitieren.

Die vergangenen Endspiele:

24/25 VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 4:2

23/24 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern 1:0

22/23 RB Leipzig - SC Freiburg 2:0

21/22 RB Leipzig - SC Freiburg 5:3 n.E.

20/21 Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1

19/20 FC Bayern München - Bayer Leverkusen 4:2

18/19 FC Bayern München - RB Leipzig 3:0

17/18 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 3:1

16/17 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1

15/16 FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:3 n.E.

14/15 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1

13/14 FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 n.V.

Wie viel Liter Bier passen in den DFB-Pokal?

In den goldenen Kelch passen knapp acht Liter Flüssigkeit.