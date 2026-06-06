DFB-Pokal: 1. Runde ausgelost – Paarungen stehen fest

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Für viele Amateurvereine ist die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals der wohl spannendste Termin des Sommers. Am Samstagabend werden im Rahmen der ARD-„Sportschau“ die 64 Teilnehmer der Saison 2026/27 den 32 Erstrundenpartien zugelost. Besonders die Mannschaften aus dem sogenannten Amateurtopf blicken dabei gespannt nach Dortmund – in der Hoffnung auf ein Duell mit einem Bundesligaschwergewicht. Wir berichten am Samstag ab 18 Uhr im Liveticker!

VfL Osnabrück - Bayern München HEBC - Borussia Dortmund SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim Eintracht Braunschweig - Union Berlin Eintracht Trier - RB Leipzig Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg Rot-Weiss Essen - St. Pauli Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld SSV Jeddeloh II - FC Heidenheim Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen Hallescher FC - Schalke 04 Energie Cottbus - FC Augsburg VfB Krieschow - Mainz 05 Greuther Fürth - VfL Bochum SV Hemelingen - Hannover 96 Preußen Münster - Karlsruher SC FC Saarbrücken - Hertha BSC Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg MSV Duisburg - SV Elversberg LSK Hansa - Werder Bremen SC Verl - Hamburger SV Hansa Rostock - VfB Stuttgart Carl-Zeiss Jena - SV Darmstadt Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg 1860 München - Holstein Kiel Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden Phönix Lübeck - SC Paderborn VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg Würzburger Kickers - 1. FC Köln

+++ Damit stehen alle Paarungen fest!

+++ Das letzte Duell lautet Würzburger Kickers gegen den 1. FC Köln.

+++ VSG Altglienicke trifft auf den VfL Wolfsburg.

+++ Der 1. FC Phönix Lübeck hat den SC Paderborn zu Gast.

+++ Der SV Westfalia Rhynern trifft auf Dynamo Dresden.

+++ Der SV Waldhof Mannheim trifft auf den 1. FC Kaiserslautern.

+++ Der TSV 1860 München darf sich mit Holstein Kiel messen.

+++ Der Bahlinger SC darf sich auf den 1. FC Magdeburg freuen.

+++ Der FC Carl Zeiss Jena darf den SV Darmstadt 98 bei sich begrüßen.

+++ Hansa Rostock trifft auf den VfB Stuttgart.

+++ Der SC Verl hat den Hamburger SV zu Gast.

+++ Der Lüneburger SK Hansa trifft auf den SV Werder Bremen.

+++ Der VfL Osnabrück darf es mit dem großen FC Bayern aufnehmen!

+++ Der MSV Duisburg darf es mit dem SV Elversberg aufnehmen.

+++ Viktoria Köln gegen den 1. FC Nürnberg heißt das nächste Duell.

+++ Der 1. FC Saarbrücken trifft auf Hertha BSC.

+++ Preußen Münster hat den Karlsruher SC zu Gast.

+++ Der SV Hemelingen trifft auf Hannover 96.

+++ Die SpVgg Greuther Fürth gegen den VfL Bochum ist das nächste Duell.

+++ Der VfB Krieschow trifft auf Mainz 05.

+++ Der FC Energie Cottbus darf den FC Augsburg bei sich begrüßen.

+++ Hallescher FC trifft auf den Aufsteiger Schalke 04.

+++ SV Wehen Wiesbaden hat Bayer Leverkusen zu Gast.

+++ Der SSV Jeddeloh II trifft auf den FC Heidenheim.

+++ SG Sonnenhof Großaspach hat die Arminia aus Bielefeld zu Gast.

+++ Rot-Weiss Essen darf sich mit dem FC St. Pauli messen.

+++ Fortuna Düsseldorf trifft auf den SC Freiburg.

+++ Der TSV Schott Mainz hat Borussia Mönchengladbach zu Gast.

+++ Der HEBC Hamburg trifft auf Borussia Dortmund. Es gibt Jubel beim HEBC!

+++ Eintracht Trier hat den RB Leipzig als Gegner.

+++ Eintracht Braunschweig trifft auf Union Berlin!

+++ Hoffenheim ist der Gegner.

+++ Erzgebirge Aue ist der nächste Verein.

+++ Eintracht Frankfurt ist der Gegner von St. Tönis.

+++ Los gehts! SC St. Tönis ist das erste Los.

+++ 18:14 Uhr: Gleich gehts los!

+++ 18:12 Uhr: Bekim Kastrati, Trainer vom SC St. Tönis, möchte sich gerne mit Borussia Mönchengladbach messen.

+++ 18:09 Uhr: Robert Koch, Trainer vom VfB Krieschow, wünscht sich persönlich Eintracht Frankfurt als Gegner.

+++ 18:05 Uhr: Deniz Aytekin und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth betreten die Bühne.

+++ 18:00 Uhr: Die Show beginnt! Die ersten Mannschaften werden vorgestellt. Vor allem die Amateurvereine stehen im Vordergrund.

+++ 17:52 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker! Das Kribbeln im Bauch der Amateure und Profis nimmt spürbar zu, denn in wenigen Augenblicken startet die offizielle Übertragung. Wenn die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ermittelt wird, entscheidet sich, welcher David ein großes Traumlos erwischt und welchem Goliath eine knifflige Pflichtaufgabe bevorsteht. Als prominente Losfee zieht heute der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin die Paarungen. Verfolgen Sie das Geschehen hier bei uns hautnah – wir melden uns im Minutentakt, sobald die erste Kugel geöffnet wird!

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Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin, der seine aktive Laufbahn nach der abgelaufenen Saison beendet hat, wird die Lose im Deutschen Fußballmuseum ziehen. Die Sendung beginnt um 18 Uhr und wird von Malte Völz moderiert. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die ARD bezeichnet zudem den deutschen Sprintstar Owen Ansah, der als erster Deutscher die Zehn-Sekunden-Marke über 100 Meter unterbot, als prominenten Gast der Veranstaltung.

Im Pokalmodus werden die 32 Vereine des Profitopfs jeweils einem Team aus dem Amateurtopf zugelost. Zu den Profiklubs zählen sämtliche Bundesligisten der vergangenen Saison sowie die ersten 14 Mannschaften der 2. Bundesliga. Im Amateurtopf befinden sich neben zahlreichen Landespokalsiegern auch die vier letztplatzierten Zweitligisten sowie die vier besten Mannschaften der 3. Liga.

Zu den Vereinen, die auf einen attraktiven Gegner hoffen, gehören unter anderem Lüneburger SK Hansa, SC St. Tönis, SV Hemelingen, 1. FC Phönix Lübeck oder SV Westfalia Rhynern. Der Oberliga-Westfalen-Meister sicherte sich als letzter Klub einen Startplatz im Teilnehmerfeld.

Bayern und Dortmund greifen später ein

Der Großteil der Erstrundenpartien wird zwischen dem 21. und 24. August ausgetragen. Zwei Begegnungen finden allerdings erst am 1. und 2. September statt. Betroffen sind die Spiele des FC Bayern München und von Borussia Dortmund.

Grund dafür ist der Franz-Beckenbauer-Supercup, der am 22. August zwischen Meister Bayern und Vizemeister Dortmund ausgetragen wird. Da die Münchner in der vergangenen Saison sowohl die Bundesliga als auch den DFB-Pokal gewonnen haben, rückt Dortmund als Bundesliga-Zweiter in das Supercup-Duell nach.

Für die beiden Gegner von Bayern und Dortmund bedeutet die Terminierung eine besondere Bühne: Ihre Pokalspiele werden Anfang September als Einzelspiele ohne parallele Konkurrenz stattfinden.

Der Weg nach Berlin ist bereits fest terminiert. Nach der ersten Runde Ende August und Anfang September folgen die zweite Runde Ende Oktober, das Achtelfinale Anfang Dezember sowie die Viertelfinalspiele im Februar 2027. Die Halbfinals werden am 20. und 21. April ausgetragen, ehe am 29. Mai 2027 das Finale im Berliner Olympiastadion steigt.

Alle 32 Teams im Profi-Topf