DFB: Neuer Strafenkatalog für Pyro und Co beschlossen Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat einen neuen Strafenkatalog beschlossen. von Marcel Eichholz · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser

Pyrotechnik wird in den Stadien regelmäßig verwendet. – Foto: Sascha Skroblin

Unmittelbar vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga und der 3. Liga hat das DFB-Präsidium einen neuen Strafzumessungsleitfaden beschlossen. Damit wurde dem DFB-Kontrollausschuss eine neue Ausfertigung der Richtlinien für sportgerichtliche Verfahren zur Verfügung gestellt. Unter der Leitung von DFB-Vizepräsident Thomas Bergmann stand vor allem die Differenzierung von unterschiedlichen Gefahrenpotenzialen im Fokus.

>>> Zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga Gemeinsam mit Vertretern des DFB-Kontrollausschusses, des DFB-Sportgerichts, der Bundesliga sowie mehrerer Klub-Vertreter kam die Arbeitsgemeinschaft am vergangenen Freitag zu folgenden Beschlüssen, deren Ziel es ist, "beim Missbrauch von Pyrotechnik die unterschiedlichen Gefährdungspotentiale besser zu differenzieren und gleichzeitig die Klubs anzuhalten, mehr Strafanteile direkt zur Bekämpfung des Einbringens von Pyrotechnik in Stadien zu nutzen". Dafür wurden die Geldstrafen für besonders gefährliche Pyrotechnik (Böller, Raketen oder geworfene Pyrotechnik) deutlich erhöht. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine Senkung der bestehenden Strafen. So kostet das in der Hand halten einer bengalischen Fackel zukünftig weniger, "um hier innerhalb der tatsächlich bestehenden Gefahren zuallererst die Risiken insgesamt zu minimieren und insbesondere Verhaltensänderungen zu bewirken".