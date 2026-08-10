DFB: Neuer Strafenkatalog für Pyro und Co beschlossen

Unmittelbar vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga und der 3. Liga hat das DFB-Präsidium einen neuen Strafzumessungsleitfaden beschlossen. Damit wurde dem DFB-Kontrollausschuss eine neue Ausfertigung der Richtlinien für sportgerichtliche Verfahren zur Verfügung gestellt. Unter der Leitung von DFB-Vizepräsident Thomas Bergmann stand vor allem die Differenzierung von unterschiedlichen Gefahrenpotenzialen im Fokus.
Gemeinsam mit Vertretern des DFB-Kontrollausschusses, des DFB-Sportgerichts, der Bundesliga sowie mehrerer Klub-Vertreter kam die Arbeitsgemeinschaft am vergangenen Freitag zu folgenden Beschlüssen, deren Ziel es ist, "beim Missbrauch von Pyrotechnik die unterschiedlichen Gefährdungspotentiale besser zu differenzieren und gleichzeitig die Klubs anzuhalten, mehr Strafanteile direkt zur Bekämpfung des Einbringens von Pyrotechnik in Stadien zu nutzen".
Dafür wurden die Geldstrafen für besonders gefährliche Pyrotechnik (Böller, Raketen oder geworfene Pyrotechnik) deutlich erhöht. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine Senkung der bestehenden Strafen. So kostet das in der Hand halten einer bengalischen Fackel zukünftig weniger, "um hier innerhalb der tatsächlich bestehenden Gefahren zuallererst die Risiken insgesamt zu minimieren und insbesondere Verhaltensänderungen zu bewirken".
Außerdem wurde der prozentuale Anteil der verhängten Geldtrafen erhöht, den die Vereine für sicherheitstechnische oder präventive Maßnahmen verwenden können. "Wir müssen die bisher angewendete Sanktionierung pyrotechnischer Vergehen bis hin zu vorsätzlich erwirkten Spielunterbrechungen weiterentwickeln. Der neue Strafzumessungsleitfaden geht in die richtige Richtung, weil er zum einen sportrechtliche Vergehen deutlich härter sanktioniert und gleichzeitig den Vereinen bei der präventiven Bekämpfung des gefährlichen Abbrandes von Pyrotechnik Rückendeckung gibt. Der DFB erwartet größere Erfolge der Klubs bei der Vermeidung von Pyrotechnik - für ein sicheres Stadionerlebnis", erklärt DFB-Vize Bergmann.
Anwendung findet der neue Strafenkatalog allerdings nur in den Fällen, in denen eine standardisierte Betrachtung möglich ist. Wird Pyrotechnik gezielt in eine Menschenansammlung geschossen, gibt es Vorfälle mit verletzten Personen oder einen Spielabbruch erfolgt die Bestrafung nach einer individuellen Beurteilung. Hier sind neben Geldstrafen auch Geisterspiele, Punktabzüge oder Zwangsabstiege möglich.