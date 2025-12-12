DFB-Nachwuchsliga: U17- und U19-Hauptrunden-Gruppen stehen fest

Borussia Mönchengladbach (in Weiß) ist amtierender deutscher U17-Meister. – Foto: Markus Verwimp

Nun wurden die Gruppen für die Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga festgelegt. Im U17- und U19-Bereich werden in der sog. Liga A bis Mai 2026 die Meister ermittelt. Die nach der kürzlich abgeschlossen Hinrunde aufgestiegenen Junioren-Mannschaften aus Amateurvereinen dürfen sich in der sog. Liga B mit NLZ-Mannschaften messen und um den Klassenerhalt kämpfen.

Der Deutsche Fußball-Bund schreibt dazu: "Die Gruppeneinteilung folgt klar definierten geografischen und sportlichen Kriterien. In Liga A wird die U 19 bundesweit eingeteilt, die U 17 überregional in vier Gruppen - zwei Nord‑ und zwei Süd‑Gruppen. In Liga B erfolgt die Einteilung grundsätzlich überregional. Zur Sicherung der sportlichen Ausgewogenheit wurde das Abschneiden der Teams in der Vorrunde in einer Leistungstabelle erfasst und bei der Gruppenzusammenstellung berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Gruppeneinteilungen aus der Vorrunde 2025/2026 sowie aus Vorrunde und Hauptrunde 2024/2025 so einbezogen, dass bereits dort ausgetragene Paarungen - sofern möglich - in der Hauptrunde 2025/2026 vermieden werden, um heterogene, neue Gegnerkonstellationen zu schaffen.

Die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsligen beginnt am Wochenende 7. und 8. Februar 2026. In beiden Altersstufen ziehen die vier besten Mannschaften jeder Liga A-Gruppe ins Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft ein. Das Finale um die Deutsche Meisterschaft der U 19 DFB-Nachwuchsliga findet am 31. Mai 2026 statt. In der U 17 DFB-Nachwuchsliga ist das Finale um die Deutsche Meisterschaft auf den 17. Mai 2026 terminiert. Die Rahmenspielpläne werden in enger Abstimmung mit den Klubs in den kommenden Tagen erarbeitet und voraussichtlich vor Weihnachten auf DFB.de veröffentlicht." Die Hauptrundengruppen: