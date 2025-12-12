 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Borussia Mönchengladbach (in Weiß) ist amtierender deutscher U17-Meister.
Borussia Mönchengladbach (in Weiß) ist amtierender deutscher U17-Meister. – Foto: Markus Verwimp

DFB-Nachwuchsliga: U17- und U19-Hauptrunden-Gruppen stehen fest

Die DFB-Nachwuchsliga geht ab Februar in die heiße Phase.

Nun wurden die Gruppen für die Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga festgelegt. Im U17- und U19-Bereich werden in der sog. Liga A bis Mai 2026 die Meister ermittelt. Die nach der kürzlich abgeschlossen Hinrunde aufgestiegenen Junioren-Mannschaften aus Amateurvereinen dürfen sich in der sog. Liga B mit NLZ-Mannschaften messen und um den Klassenerhalt kämpfen.

Der Deutsche Fußball-Bund schreibt dazu:

"Die Gruppeneinteilung folgt klar definierten geografischen und sportlichen Kriterien. In Liga A wird die U 19 bundesweit eingeteilt, die U 17 überregional in vier Gruppen - zwei Nord‑ und zwei Süd‑Gruppen. In Liga B erfolgt die Einteilung grundsätzlich überregional. Zur Sicherung der sportlichen Ausgewogenheit wurde das Abschneiden der Teams in der Vorrunde in einer Leistungstabelle erfasst und bei der Gruppenzusammenstellung berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Gruppeneinteilungen aus der Vorrunde 2025/2026 sowie aus Vorrunde und Hauptrunde 2024/2025 so einbezogen, dass bereits dort ausgetragene Paarungen - sofern möglich - in der Hauptrunde 2025/2026 vermieden werden, um heterogene, neue Gegnerkonstellationen zu schaffen.

Die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsligen beginnt am Wochenende 7. und 8. Februar 2026. In beiden Altersstufen ziehen die vier besten Mannschaften jeder Liga A-Gruppe ins Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft ein. Das Finale um die Deutsche Meisterschaft der U 19 DFB-Nachwuchsliga findet am 31. Mai 2026 statt. In der U 17 DFB-Nachwuchsliga ist das Finale um die Deutsche Meisterschaft auf den 17. Mai 2026 terminiert. Die Rahmenspielpläne werden in enger Abstimmung mit den Klubs in den kommenden Tagen erarbeitet und voraussichtlich vor Weihnachten auf DFB.de veröffentlicht."

Die Hauptrundengruppen:

Liga A U 19 DFB-Nachwuchsliga:

Gruppe A:

  1. FC Nürnberg
  2. 1. FC Union Berlin
  3. 1. FSV Mainz 05
  4. Bayer 04 Leverkusen
  5. SC Paderborn 07
  6. TSG 1899 Hoffenheim

Gruppe B:

  1. FC Heidenheim
  2. Borussia Dortmund
  3. FC Augsburg
  4. FC Schalke 04
  5. Holstein Kiel
  6. VfL Wolfsburg

Gruppe C:

  1. FC Kaiserslautern
  2. Berliner Athletik Klub
  3. Borussia Mönchengladbach
  4. FC Bayern München
  5. Hannover 96
  6. RasenBallsport Leipzig

Gruppe D:

  1. FC Köln
  2. FC Energie Cottbus
  3. Hamburger SV
  4. SSV Ulm 1846 Fußball
  5. VfL Bochum
  6. VfB Stuttgart

Liga B U 19 DFB-Nachwuchsliga:

Gruppe A:

  1. FC Magdeburg
  2. DSC Arminia Bielefeld
  3. F.C. Hansa Rostock
  4. Hallescher FC
  5. Hertha BSC
  6. Blumenthaler SV
  7. SV Babelsberg 03
  8. JFV Lübeck

Gruppe B:

  1. Chemnitzer FC
  2. Eintracht Braunschweig
  3. FC Rot-Weiß Erfurt
  4. FC St. Pauli
  5. SG Dynamo Dresden
  6. FC Viktoria 1889 Berlin
  7. TSV Havelse
  8. SC Borea Dresden

Gruppe C:

  1. FC Carl Zeiss Jena
  2. FC Erzgebirge Aue
  3. FC Ingolstadt 04
  4. Kickers Offenbach
  5. SpVgg Unterhaching
  6. SV Stuttgarter Kickers
  7. SV Wacker Burghausen

Gruppe D:

  1. Eintracht Frankfurt
  2. TSV 1860 München
  3. Karlsruher SC
  4. SC Freiburg
  5. SSV Jahn Regensburg
  6. SGV Freiberg Fußball
  7. SV Rot-Weiss Walldorf

Gruppe E:

  1. FC Saarbrücken
  2. SpVgg Greuther Fürth
  3. SV Elversberg 07
  4. SV Sandhausen
  5. SV Wehen Wiesbaden
  6. TSV SCHOTT Mainz
  7. FK Pirmasens

Gruppe F:

  1. FC Viktoria Köln
  2. FSV Frankfurt
  3. MSV Duisburg
  4. SC Rot-Weiß Oberhausen
  5. SV Darmstadt 98
  6. VfL Osnabrück
  7. SC Fortuna Köln

Gruppe G:

  1. Alemannia Aachen
  2. Fortuna Düsseldorf
  3. Rot-Weiss Essen
  4. SC Preußen Münster
  5. SV Meppen
  6. SV Werder Bremen
  7. SG Unterrath
  8. Hombrucher SV

Liga A U 17 DFB-Nachwuchsliga:

Gruppe A:

  1. FC Magdeburg
  2. Borussia Dortmund
  3. Hamburger SV
  4. Hannover 96
  5. Holstein Kiel
  6. RasenBallsport Leipzig

Gruppe B:

  1. FSV Mainz 05
  2. Bayer 04 Leverkusen
  3. Borussia Mönchengladbach
  4. FC Augsburg
  5. SV Stuttgarter Kickers
  6. VfB Stuttgart

Gruppe C:

  1. FC Energie Cottbus
  2. VfL Wolfsburg
  3. FC Schalke 04
  4. Hertha BSC
  5. SV Werder Bremen
  6. VfL Bochum 1848

Gruppe D:

  1. FC Kaiserslautern
  2. 1. FC Köln
  3. 1. FC Nürnberg
  4. FC Bayern München
  5. Karlsruher SC
  6. TSG 1899 Hoffenheim

Liga B U 17 DFB-Nachwuchsliga:

Gruppe A:

  1. Eintracht Braunschweig
  2. F.C. Hansa Rostock
  3. FC Carl Zeiss Jena
  4. FC Erzgebirge Aue
  5. SG Dynamo Dresden
  6. Tennis Borussia Berlin
  7. BFC Dynamo
  8. USC Paloma

Gruppe B:

  1. FC Union Berlin
  2. Chemnitzer FC
  3. FC Rot-Weiß Erfurt
  4. FC St. Pauli
  5. Hallescher FC
  6. FC Viktoria 1889 Berlin
  7. Eimsbütteler TV

Gruppe C:

  1. FC Ingolstadt 04
  2. SpVgg Unterhaching
  3. SSV Jahn Regensburg
  4. SV Darmstadt 98
  5. TSV 1860 München
  6. SpVgg Bayreuth
  7. FC Memmingen

Gruppe D:

  1. FC Heidenheim
  2. 1. FC Saarbrücken
  3. Kickers Offenbach
  4. SC Freiburg
  5. SSV Ulm 1846 Fußball
  6. TuS Koblenz
  7. TSG Wieseck

Gruppe E:

  1. FC Viktoria Köln
  2. SpVgg Greuther Fürth
  3. SV Elversberg 07
  4. SV Sandhausen
  5. SV Wehen Wiesbaden
  6. SV Waldhof Mannheim
  7. TSV Meerbusch

Gruppe F:

  1. DSC Arminia Bielefeld
  2. Eintracht Frankfurt
  3. Fortuna Düsseldorf
  4. MSV Duisburg
  5. SC Preußen Münster
  6. SC Rot-Weiß Oberhausen
  7. FC Hennef 05

Gruppe G:

  1. Wuppertaler SV
  2. FSV Frankfurt
  3. Rot-Weiss Essen
  4. SC Paderborn 07
  5. SV Meppen
  6. VfL Osnabrück
  7. SC Verl
