DFB-Nachwuchsliga: Spielabbruch wegen Hagelschauer und Schneetreiben

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Das Auswärtsspiel der B-Junioren des FC Memmingen am Montagabend in der U17-DFB-Nachwuchsliga beim TSV 1860 München ist schon nach fünf Minuten abgebrochen worden. Gleich nach Spielbeginn ging ein Hagelschauer nieder, der in kräftigen Schneefall überging. Der Platz war in kürzester Zeit schneebedeckt, auch die Rasenheizung auf dem Kunstrasenplatz am Sechziger-Trainingsgelände in der Grünwalder Straße war damit überfordert.

Schiedsrichter Jonas Jäcker unterbrach zunächst die Partie und entschied nach 20 Minuten in Absprache mit beiden Trainern angesichts der Schneemengen die Begegnung ganz abzubrechen. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist noch offen. Bereits am Gründonnerstag steht für die U17 des FC Memmingen das nächste Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching an. Anpfiff ist, trotz des Werktags, bereits am Nachmittag um 14 Uhr.