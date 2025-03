DFB-Mobil kommt nach Gammertingen

Einladung zur DFB-Mobil-Schulung

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund(DFB) bietet der Württembergische Fußballverband e.V. (wfv) seit Mai 2009 eine bewährte Kurzschulung und Infoveranstaltung für Fußballtrainer und alle, die es werden wollen, an. Die beiden DFB-Mobile –Fahrzeuge, die mit Fußballmaterial ausgerüstet sind touren dabei durch das ganze Verbandsgebiet und besuchen Fußballvereinein Ihrer Nähe. Die beiden DFB-Mobil-Teamer, qualifizierte Referenten aus dem wfv-Trainerstab, beraten, betreuen und schulen Sie vor Ort in einem Ihrer naheliegenden Vereine. In einem moderierten, 90-minütigen Demo-Training wird Ihnen aufgezeigt, auf welches Basiswissen es beim Training mit Kindern und Jugendlichen ankommt.