DFB-Mitgliederstatistik: positiver Trend in Baden & bundesweit Der deutsche Fußball wird jünger und weiblicher.

Erstmals in seiner 125 Jahre langen Geschichte verzeichnet der DFB mehr als acht Millionen Mitgliedschaften in den fast 24.000 Vereinen, die unter seinem Dach organisiert sind. Das bedeutet ein Plus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Baden stieg die Zahl der Mitglieder auf 219.252 (+ 3,93 Prozent). Den stärksten prozentualen Zuwachs bei den Mitgliedschaften gibt es bei den Mädchen bis 16 Jahren (9 Prozent bundesweit, 13,46 Prozent in Baden). Seit 2021 hat der deutsche Fußball fast eine Million Mitgliedschaften dazugewonnen.

bfv-Präsident Ronny Zimmermann schließt sich an: „Wachstum auf allen Ebenen – so könnte man diese Entwicklung bezeichnen. Es ist wohltuend die Zahlen zu sehen, insbesondere diejenigen im Juniorinnen- und Juniorenbereich.“ Er weiß aber auch um die Herausforderung: „Wir – Vereine und Verbände – müssen nun sprichwörtlich am Ball bleiben und diese Entwicklung weiter vorantreiben. Es gilt, die vielen Menschen nun auch in unserem System des Fußballs zu halten, gleichgültig ob Spielerin, Spieler, Schiedsrichterin oder Schiedsrichter. Insbesondere im älteren Juniorenbereich haben wir Nachholbedarf und da müssen wir schnellstmöglich gute Lösungen finden, damit Mädels und Jungs dem Fußball erhalten bleiben.“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: „Es ist ein starkes Zeichen, dass der Fußball in Deutschland zum 125-jährigen Jubiläum des DFB an vielen Stellen weiterwächst. Das zeigt, wie attraktiv und vielfältig der Amateurfußball ist. Einige Zahlen deuten aber auch darauf hin, dass wir an der Basis offenkundig an Kapazitätsgrenzen stoßen. Daher setzen wir uns gegenüber der Politik weiter für geeignete Sportstätten für unsere Vereine ein. Hier sind wir vor allem unseren Kindern- und Jugendlichen verpflichtet. Die Vereine erweisen der Gesellschaft und unserem Gemeinwesen einen großen Dienst. Das ist in den aktuell bewegten Zeiten wichtiger denn je.“

Kinderfußball gewinnt an Beliebtheit

Was Zimmermann andeutet, spiegelt sich klar in den Zahlen wider: Seit der Corona-Pandemie zeigt der Trend bei den aktiven Spieler*innen in Deutschland nach oben. In der Saison 2024/2025 ist die Zahl bundesweit auf 2,38 Millionen gestiegen, davon sind 54.569 Menschen in Baden aktiv. Das liegt in erster Linie am Kinderfußball. Während die Zahl der erwachsenen Männer (deutschlandweit von 966.299 auf 964.766, in Baden von 48.801 auf 50.054) und Frauen (deutschlandweit von 99.925 auf 99.879, in Baden von 4.334 auf 4.515) im organisierten Spielbetrieb weitgehend stabil geblieben bzw. in Baden sogar leicht gewachsen ist, zeigt die Entwicklung beim Nachwuchs deutlich nach oben. Insgesamt spielten im Vergleich zur Vorsaison 2,15 Prozent mehr Menschen in deutschen Vereinen Fußball. Im badischen Verbandsgebiet beläuft sich der Zuwachs auf 2,7 Prozent.

Den stärksten Anstieg verzeichnete prozentual erneut der weibliche Bereich – mit einem Plus von zehn Prozent bei den gemeldeten Mädchenteams. Knapp 119.000 Mädchen bis 16 Jahren standen in der vergangenen Saison aktiv auf dem Platz – eine Steigerung um 7 Prozent bundesweit. In Baden stieg die Zahl von 1.724 auf 2.008 um 16,47 Prozent. In ganz Deutschland waren 868.00 Jungs bis 14 Jahre aktiv im Spielbetrieb am Ball (plus 4 Prozent). Darunter waren 19.485 Jungs aus Baden. Im Altersbereich der 15- bis 18-Jährigen schnürten 327.000 Junioren (plus 1,5 Prozent) die Fußballschuhe, der badische Anteil beläuft sich auf 9.155 (plus 1,69 Prozent).

Positive Entwicklung bei Schiris & Qualifizierung

Erfreulich: Die Entwicklung, die 2023 durch das Jahr der Schiris angestoßen wurde, setzt sich fort. Erstmals seit fast zehn Jahren waren in einer Saison wieder mehr als 60.000 Schiris aktiv - ein Plus von vier Prozent. Insgesamt leiteten sie knapp 1,4 Millionen Partien in 2024/2025. Der Anteil an weiblichen Referees liegt weiter bei 4,5 Prozent. In Baden sind aktuell 1.454 Schiris aktiv (Vorjahr: 1.296 / Plus von 12,19 Prozent), 61 von ihnen sind weiblich.

Bei den Erstregistrierungen wurde die Marke von 300.000 neuen Spieler*innen-Pässen im vierten Jahr in Serie deutschlandweit erneut deutlich übertroffen (352.000). In Baden stieg die Zahl der Erstregistrierungen auf 13.859. Die Zahl der im Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften ist auch aufgrund zahlreicher Spielgemeinschaften seit Ende der Corona-Pandemie bundesweit weiter angestiegen auf nun mehr als 140.000, in Baden verzeichnet der bfv 4.783 Mannschaftsmeldungen (Vorjahr: 4.618). Die Zahl der Vereine sank bundesweit geringfügig und liegt erstmals unter der Marke von 24.000 (23.868), im bfv ist ein leichtes Plus zu verzeichnen (von 617 auf 620 Vereine).

Die Qualifizierung von Trainer*innen und Vereinsmitarbeiter*innen bleibt eine der zentralen Aufgaben des DFB und seiner Landesverbände. In der Saison 2024/2025 wurden fast 24.000 Menschen lizenziert oder zertifiziert, was einen neuen Rekord und ein Plus von 30 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Vor allem die im Rahmen des Masterplans Amateurfußball eingeführten niedrigschwelligen Angebote wie der DFB-Basis-Coach mit 7.261 (403 in Baden) abgeschlossenen Ausbildungen (Steigerung zum Vorjahr um 136 Prozent) oder das mehr als 5.000-mal (243-mal in Baden) vergebene Kindertrainer*innen-Zertifikat erfreuen sich großer Beliebtheit. Die C-Lizenz wurde mehr als 6.600-mal (161-mal in Baden) vergeben – eine Steigerung um 27,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Inhaltlicher Hinweis: Bei den aktiven Spieler*innen wird nun auch der Kinderfußball berücksichtigt, sodass sich im Nachgang die Zahlen für die Saison 22/23 und 23/24 leicht geändert haben.