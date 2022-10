DFB: Mehr Spielabbrüche wegen Gewalt und Diskriminierung In der abgelaufenen Spielzeit ist die Zahl der abgebrochenen Begegnungen deutlich gestiegen +++ Höhepunkt im Herbst +++ Untere Ligen häufiger betroffen

Wer die Nachrichtenlage rund um den Amateurfußball in der Region in letzter Zeit verfolgt hat, der hatte schon ein ungutes Bauchgefühl. Nun hat dieses Gefühl sich auch durch Zahlen auf nationaler Ebene bestätigt: Die Zahl der Spielabbrüche aufgrund von Gewalt und Diskriminierung hat in der vergangenen Saison 2021/22 wieder deutlich zugenommen. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zum "Lagebild des Amateurfußballs" verkündet.

Nach Zahlen des DFB sind in der vergangenen Saison 911 Spiele aufgrund von Gewalt oder Diskriminierung abgebrochen worden. Im Schnitt wird jedes 1339. Spiel abgebrochen. Circa die Hälfte davon, weil der Schiedsrichter selbst unmittelbar von Gewalt betroffen ist. Generell stellen diese Zahlen eine deutliche Erhöhung im Vergleich zur Saison 2018/19 (685 Spielabbrüche) dar. Diese taugt am besten als Vergleich, weil sie die letzte Runde war, die noch vollständig gespielt wurde. Ehe die beiden Spielzeiten 19/20 und 20/21 aufgrund der Corona-Pandemie unter- beziehungsweise abgebrochen werden mussten. In diesen Spielzeiten war logischerweise auch die Zahl der gewaltbedingten Spielabbrüche (266 in 19/20, 193 in 20/21) erheblich gesunken, schließlich hatten auch viel weniger Spiele stattgefunden.

Vorfälle konstant, Abbrüche auf Höchststand

Grundlage der Daten sind die Angaben der Schiedsrichter im Online-Spielberichtsbogen. Von 1.219.397 erfassten Partien sind insgesamt 5.582 Vorfälle, davon 3.544 Gewalthandlungen und 2.389 Diskriminierungen von den Schiedsrichtern gemeldet worden. "Diese Vorfälle bleiben im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant, aber die Spielabbrüche sind auf einem Höchststand", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann. Seit neun Jahren erhebt der DFB nunmehr die Daten für sein "Lagebild", zum ersten Mal steigt nun die Zahl der Spielabbrüche deutlich an. Und der alarmierende Trend könnte sich fortsetzen: "Auch für das laufende Spieljahr ergibt sich bereits eine solche Tendenz", sagt Zimmermann.

Vorkommnisse aus Spielgeschehen sind der stärkste Gewaltauslöser

Detailliertere Einblicke in die Daten sowie mögliche Auslöser für Gewalt gab Dr. Thaya Vester. Die Kriminologin von der Universität Tübingen berät den DFB bei den Ergebnissen des Lagebilds. Sie hat festgestellt: Spielabbrüche werden besonders häufig von Vorkommnissen ausgelöst, die mit dem Spielgeschehen selbst zu tun haben, sogenannte endogene Auslöser. Hier stechen zwei Aspekte hervor: (Vermeintliche) Fehlentscheidungen des Referees, die zu Gewalt führen oder Konflikte zwischen den Spielern, die eskalieren.

Höhepunkt im Spätherbst

Zudem hat Vester einen Zusammenhang mit der Jahreszeit festgestellt: Spielabbrüche häufen sich demnach besonders im Spätherbst - "also jetzt", sagt sie. Das könne am schlechteren Wetter liegen, aber auch an der Tatsache, dass viele Misserfolge anders als zum Saisonstart im Sommer nicht mehr schönzureden seien, wenn die Tabelle ein klareres Bild ergebe.

Dazu seien die meisten Gewaltvorfälle in niedrigeren Ligen mit weniger professionellen Sportlern zu beobachten. "Dort gibt es eben weniger zu verlieren", sagt sie.

Schlechte Vorbilder