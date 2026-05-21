DFB-Kader Nominierung im Liveticker - diese Spieler kommen mit zur WM

Do, 10:53: +++ Nach Kimmich: Nächster Bayern-Star mit dabei +++
Nummer 8 ist fix: Pavlović fährt zur WM! Julian Nagelsmann holt den nächsten Bayern-Profi ins Aufgebot. Neben den sportlichen Qualitäten schätzt der Bundestrainer vor allem Pavlovićs lockere, positive Art im Team. Fun Fact am Rande: Der Youngster siezt seinen Chef aus purem Respekt immer noch, obwohl ihm Nagelsmann schon mehrfach das „Du“ angeboten hat.
Der 22-Jährige Linksverteidiger Nathaniel „Nat“ Brown ist als siebter Spieler nun ebenfalls fix mit dabei. Der Spieler von Eintracht Frankfurt kam diese Saison zu 33 Einsätzen, in denen er acht Scorer Punkte (jeweils 4 Tore und Vorlagen) zum 8. Platz beisteuerte. In Folge dessen wird eine Nominierung von Maximilian Mittelstädt immer unwahrscheinlicher.
Do, 10:03: +++ Immerhin ein Stuttgarter +++
Nachdem bekannt wurde, dass zahlreiche VFB-Spieler nicht mit in die USA reisen dürfen, wurde immerhin einer berufen: Flügelspieler Jamie Leweling wird mit von der Partie sein. Der 25-Jährige gilt als einer der besten 1 vs. 1 Spieler der Bundesliga, darf sich nun auf die USA freuen.
Do, 09:16: +++ Bayern Youngstar nominiert +++
Der nächste im Bunde: Und nein es ist nicht Lennart Karl. Jamal Musiala (23) gilt nach seiner Verletzung als einer der wichtigsten Offensivspieler im deutschen Team, soll bei der WM eine zentrale Rolle übernehmen.
Do, 09:11: +++ Leverkusener Abräumer wohl doch nur Zuschauer +++
Das wird wohl eher nix mit der WM: Robert Andrich (31) steht laut ersten Infos nicht im Kader.
Do, 09:10: +++ Führich-Flugschein wackelt gewaltig +++
Sieht aktuell ziemlich düster aus für den Stuttgarter: Chris Führich (28) reist wohl eher nicht mit.
Do, 09:09: +++ Füllkrug-Nominierung wackelt gewaltig +++
Großes Fragezeichen hinter dem Mailand-Stürmer: Niclas Füllkrug (33) fliegt wahrscheinlich nicht mit.
Do, 09:08: +++ Koch-Hoffnungen wohl vor dem Aus +++
Für den Frankfurter Abwehrchef wird es wohl nicht reichen: Robin Koch (29) bleibt wahrscheinlich zu Hause.
Do, 09:07: +++ Burkardt-Flieger hebt wohl ohne ihn ab +++
Starke Saison, aber am Ende reicht es wohl nicht: Jonathan Burkardt (25) ist wahrscheinlich kein WM-Thema.
Do, 09:06: +++ Atubolu-Debüt beim Turnier wackelt +++
Das Freiburger Torwart-Juwel muss wohl noch warten: Noah Atubolu (23) ist wahrscheinlich nicht im Aufgebot. Das Torwart Trio wird wahrscheinlich aus Neuer, Urbig & Baumann bestehen.
Do, 09:05: +++ Bisseck-Berichte machen wenig Hoffnung +++
Inter-Verteidiger Yann Aurel Bisseck (25) schafft es laut Insidern wohl nicht in den Kader.
Do, 09:04: +++ Mittelstädt-Ticket wackelt gewaltig +++
Der nächste Stuttgarter, der wohl in die Röhre guckt: Maximilian Mittelstädt (29) fliegt wahrscheinlich nicht mit. Brown und Raum dürfen so fast sicher mit.
Do, 09:03: +++ Vagnoman wohl auch nur auf Abruf +++
Der VfB-Block bröckelt komplett: Josha Vagnoman (25) steht wahrscheinlich nicht auf der finalen Liste.
Do, 09:02: +++ Kleindienst-Gerücht kühlt merklich ab +++
Das Gerücht war wohl doch etwas heiß gekocht: Gladbach-Knipser Tim Kleindienst (30) ist wahrscheinlich nicht dabei.
Über Instagram wurde eben die Teilnahme von Kai Havertz (Zum Video) bekanntgegeben. Des weiteren FIX mit dabei sind unser Kapitän Joshua Kimmich (Zum Video), Nico Schlotterbeck (Zum Video) und Deniz Undav (Zum Video), Weitere werden wohl im halbe Stunden Takt folgen.
Die beiden Youngstars Said El Mala und Lennart Karl sollen mit zur WM kommen. Des weiteren steht noch im Raum, ob drei, oder vier Keeper mitgenommen werden.
Mi, 08:25 Uhr:
Immer wieder überraschte Julian Nagelsmann mit unerwarteten Entscheidungen. Auch morgen könnte wieder ein Name auftauchen, den kaum jemand auf dem Zettel hatte. Mit Spannung wird auch erwartet, ob „unser“ Manu zurückkehrt. Laut zahlreichen Medienberichten wird davon ausgegangen.