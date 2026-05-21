DFB-Kader Nominierung im Liveticker - diese Spieler kommen mit zur WM

Wen nominiert Julian Nagelsmann alles? Die ersten Spieler stehen fest! – Foto: Pressefotos Eibner

Nummer 8 ist fix: Pavlović fährt zur WM! Julian Nagelsmann holt den nächsten Bayern-Profi ins Aufgebot. Neben den sportlichen Qualitäten schätzt der Bundestrainer vor allem Pavlovićs lockere, positive Art im Team. Fun Fact am Rande: Der Youngster siezt seinen Chef aus purem Respekt immer noch, obwohl ihm Nagelsmann schon mehrfach das „Du“ angeboten hat.

Do, 10:53: +++ Nach Kimmich: Nächster Bayern-Star mit dabei +++

Aleksandar Pavlović ist die Nummer 8, darf ebenfalls mit. – Foto: Markus Verwimp





Do, 10:24: +++ Erster Linksverteidiger nominiert +++

Der 22-Jährige Linksverteidiger Nathaniel „Nat“ Brown ist als siebter Spieler nun ebenfalls fix mit dabei. Der Spieler von Eintracht Frankfurt kam diese Saison zu 33 Einsätzen, in denen er acht Scorer Punkte (jeweils 4 Tore und Vorlagen) zum 8. Platz beisteuerte. In Folge dessen wird eine Nominierung von Maximilian Mittelstädt immer unwahrscheinlicher.

Jetzt darf er sich freuen! Brown darf ebenfalls mit in die USA – Foto: Shams Amini

Nachdem bekannt wurde, dass zahlreiche VFB-Spieler nicht mit in die USA reisen dürfen, wurde immerhin einer berufen: Flügelspieler Jamie Leweling wird mit von der Partie sein. Der 25-Jährige gilt als einer der besten 1 vs. 1 Spieler der Bundesliga, darf sich nun auf die USA freuen.

Jamie Leweling (dritter von unten links) darf ebenfalls mit. – Foto: Scharer

Der nächste im Bunde: Und nein es ist nicht Lennart Karl. Jamal Musiala (23) gilt nach seiner Verletzung als einer der wichtigsten Offensivspieler im deutschen Team, soll bei der WM eine zentrale Rolle übernehmen.

Mit dabei! Jamal Musiala darf seine Koffer packen - und mit in die USA reisen. – Foto: Pressefotos Eibner

Do, 09:11: +++ Leverkusener Abräumer wohl doch nur Zuschauer +++ Das wird wohl eher nix mit der WM: Robert Andrich (31) steht laut ersten Infos nicht im Kader.

Nicht mit dabei! Robert Andrich wurde von Julian Nagelsmann nicht nominiert. – Foto: Pressefotos Eibner

Do, 09:10: +++ Führich-Flugschein wackelt gewaltig +++

Sieht aktuell ziemlich düster aus für den Stuttgarter: Chris Führich (28) reist wohl eher nicht mit.

Do, 09:09: +++ Füllkrug-Nominierung wackelt gewaltig +++

Großes Fragezeichen hinter dem Mailand-Stürmer: Niclas Füllkrug (33) fliegt wahrscheinlich nicht mit.

Do, 09:08: +++ Koch-Hoffnungen wohl vor dem Aus +++

Für den Frankfurter Abwehrchef wird es wohl nicht reichen: Robin Koch (29) bleibt wahrscheinlich zu Hause.

Do, 09:07: +++ Burkardt-Flieger hebt wohl ohne ihn ab +++

Starke Saison, aber am Ende reicht es wohl nicht: Jonathan Burkardt (25) ist wahrscheinlich kein WM-Thema.

Do, 09:06: +++ Atubolu-Debüt beim Turnier wackelt +++

Das Freiburger Torwart-Juwel muss wohl noch warten: Noah Atubolu (23) ist wahrscheinlich nicht im Aufgebot. Das Torwart Trio wird wahrscheinlich aus Neuer, Urbig & Baumann bestehen.

Do, 09:05: +++ Bisseck-Berichte machen wenig Hoffnung +++

Inter-Verteidiger Yann Aurel Bisseck (25) schafft es laut Insidern wohl nicht in den Kader.

Do, 09:04: +++ Mittelstädt-Ticket wackelt gewaltig +++

Der nächste Stuttgarter, der wohl in die Röhre guckt: Maximilian Mittelstädt (29) fliegt wahrscheinlich nicht mit. Brown und Raum dürfen so fast sicher mit.

Do, 09:03: +++ Vagnoman wohl auch nur auf Abruf +++

Der VfB-Block bröckelt komplett: Josha Vagnoman (25) steht wahrscheinlich nicht auf der finalen Liste.

Do, 09:02: +++ Kleindienst-Gerücht kühlt merklich ab +++

Das Gerücht war wohl doch etwas heiß gekocht: Gladbach-Knipser Tim Kleindienst (30) ist wahrscheinlich nicht dabei.