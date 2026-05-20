 2026-05-15T09:36:57.455Z

Vereinsnachrichten

DFB-Kader im Liveticker: Nagelsmann verkündet sein Aufgebot!

Verfolgt alle Entwicklungen, Überraschungen und Nominierungen hier im Liveticker!

von Isaija Zecevic · Heute, 08:27 Uhr · 0 Leser
Auf wen dürfen wir uns freuen? Die Nominierung im Liveticker!
Auf wen dürfen wir uns freuen? Die Nominierung im Liveticker! – Foto: Isaija Zecevic

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Mi, 08:25 Uhr:

+++ Wer wird die größte Überraschung? +++

Immer wieder überraschte Julian Nagelsmann mit unerwarteten Entscheidungen. Auch morgen könnte wieder ein Name auftauchen, den kaum jemand auf dem Zettel hatte. Mit Spannung wird auch erwartet, ob „unser“ Manu zurückkehrt. Laut zahlreichen Medienberichten wird davon ausgegangen.