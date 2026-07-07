DFB-Juniorenpokal: Fortunas U19 reist an die Ostsee Die SG Unterrath empfängt derweil Hertha BSC im DFB-Pokal der U19. von Marcus Giesenfeld · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die U19-TEams von Fortuna Düsseldorf und SG Unterrath wissen jetzt, mit wem sie es im DFB-Pokal zu tun bekommen. – Foto: Tom Klesper

Während Fortuna Düsseldorf beim Außenseiter Warnemünder SV den Einzug in die zweite Runde anpeilt, feiert die SG Unterrath ihre Premiere im DFB-Juniorenpokal – und bekommt mit Hertha BSC direkt einen der renommiertesten Nachwuchsvereine Deutschlands zugelost.

Die Ostsee ist nicht nur für Touristen Anfang August ein begehrtes Ziel. Auch Fortunas U19 wird dann dort zugegen sein. Und das nicht, um Urlaub zu machen. Beim Warnemünder SV geht es für die Mannschaft von Engin Vural am ersten August-Wochenende um nicht weniger als um den Einzug in die zweite Runde um den DFB-Juniorenpokal. Fortuna gegen Überraschungsteam Mit dem Klub aus Mecklenburg-Vorpommern erwischte die Fortuna die große Überraschung im Lostopf. Warnemünde nutzte den Ausrutscher des großen Stadtnachbarn Hansa Rostock, der beinahe sensationell schon im Halbfinale des Verbandspokals die Segel streichen musste. Gegen den amtierenden Vizemeister der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, vergleichbar mit der Niederrheinliga, dürfen der Fortuna gute Chancen auf den Einzug in Runde zwei eingeräumt werden.

Allerdings muss die Fortuna nach den Erfahrungen aus dem Vorjahr auch gewarnt sein. Im vergangenen Sommer setzte es beim Außenseiter Hombrucher SV zum Auftakt des DFB-Juniorenpokals eine 1:4-Niederlage. Unterraths Premiere gegen Hertha BSC Neben der Fortuna hat sich auch die SG Unterrath erstmals für den DFB-Juniorenpokal qualifiziert. Der Nachwuchs vom Franz-Rennefeld-Weg, der sich vor wenigen Wochen erst im Endspiel um den Niederrheinpokal der Fortuna beugen musste, zog mit Hertha BSC Berlin eines der ganz großen Lose. Die „Alte Dame“ zählt zu den besten Talentschmieden im Land. Regelmäßig bringt die Berliner Akademie Topspieler wie Leverkusens Durchstarter Ibrahim Maza oder das jüngst ebenfalls zu Bayer gewechselte Ausnahmetalent Kenneth Eichhorn hervor. Trainiert wird Hertha von Ex-Profi Ante Covic. Auch deshalb dürfte sich Bojan Katic auf das erste Pflichtspiel als U19-Trainer der SGU besonders freuen.